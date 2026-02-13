¿Perplexity sigue centrándose en la búsqueda? Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Gabe Goodhart, Chris Hay y Aaron Baughman para analizar lo que realmente ofrece Perplexity Computer, y si los sistemas cerrados pueden competir con alternativas abiertas como OpenClaw, LangGraph y AutoGPT. A continuación, Anthropic introduce la importación de memoria para Claude. ¿La memoria sigue siendo un obstáculo competitivo, o ahora los usuarios pueden cambiar de manera fluida entre proveedores de IA? Luego, conozca NullClaw, un marco de agentes minimalista que funciona con solo 678 kilobytes. Nuestros expertos debaten si los enjambres de agentes basados en el edge son el futuro o simplemente un marketing inteligente. Por último, Particle6 presenta a Tilly Norwood, el primer actor de IA del mundo. ¿Le daría un Oscar a un algoritmo? ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.