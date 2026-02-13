¿Perplexity sigue centrándose en la búsqueda? Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Gabe Goodhart, Chris Hay y Aaron Baughman para analizar lo que realmente ofrece Perplexity Computer, y si los sistemas cerrados pueden competir con alternativas abiertas como OpenClaw, LangGraph y AutoGPT. A continuación, Anthropic introduce la importación de memoria para Claude. ¿La memoria sigue siendo un obstáculo competitivo, o ahora los usuarios pueden cambiar de manera fluida entre proveedores de IA? Luego, conozca NullClaw, un marco de agentes minimalista que funciona con solo 678 kilobytes. Nuestros expertos debaten si los enjambres de agentes basados en el edge son el futuro o simplemente un marketing inteligente. Por último, Particle6 presenta a Tilly Norwood, el primer actor de IA del mundo. ¿Le daría un Oscar a un algoritmo? ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!

00:00 - Introducción

1:07 - Perplexity Computer

11:23 - Import Memory de Claude

24:14 - NullClaw

35:14 - Tilly Norwood

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.