¿Está viviendo Claude Code su momento ChatGPT?Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Chris Hay, Gabe Goodhart y Francesco Brenna para desentrañar los cambios que se están produciendo en la IA en vísperas de 2026. En primer lugar, OpenAI confirma que los anuncios llegarán a ChatGPT, lo que plantea interrogantes sobre la confianza, la economía y el futuro de los modelos de producto de la IA. Ahora, ¡Claude Code está ganando popularidad a pasos agigantados! Los desarrolladores están descubriendo lo que la codificación agéntica puede hacer realmente, y está transformando la forma en que se construye el software. A continuación, analizamos un nuevo informe del Institute for Business Value de IBM, “The enterprise in 2030”, que revela cómo los ejecutivos están planeando pasar de la eficiencia impulsada por la IA a la innovación con IA. Por último, Hugging Face lanza Open Responses, un nuevo estándar para las API de agentes que podría revolucionar el desarrollo de la IA, al tiempo que plantea interrogantes sobre la transparencia y el control.
Todo eso y mucho más en el programa Mixture of Experts de esta semana. No se lo pierda.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
La IA no solo mejora el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio.
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