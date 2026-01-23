¿Está viviendo Claude Code su momento ChatGPT?Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Chris Hay, Gabe Goodhart y Francesco Brenna para desentrañar los cambios que se están produciendo en la IA en vísperas de 2026. En primer lugar, OpenAI confirma que los anuncios llegarán a ChatGPT, lo que plantea interrogantes sobre la confianza, la economía y el futuro de los modelos de producto de la IA. Ahora, ¡Claude Code está ganando popularidad a pasos agigantados! Los desarrolladores están descubriendo lo que la codificación agéntica puede hacer realmente, y está transformando la forma en que se construye el software. A continuación, analizamos un nuevo informe del Institute for Business Value de IBM, “The enterprise in 2030”, que revela cómo los ejecutivos están planeando pasar de la eficiencia impulsada por la IA a la innovación con IA. Por último, Hugging Face lanza Open Responses, un nuevo estándar para las API de agentes que podría revolucionar el desarrollo de la IA, al tiempo que plantea interrogantes sobre la transparencia y el control.

Todo eso y mucho más en el programa Mixture of Experts de esta semana. No se lo pierda.

00:00 – Introducción

01:30 — OpenAI lleva anuncios a ChatGPT

12:25 – Momento decisivo de Claude Code

22:57 – Informe Enterprise 2030 del IBV

36:09 – Respuestas abiertas: el futuro de las API de agentes

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.