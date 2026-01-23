¿Se han generalizado por fin los agentes de IA de código abierto?

Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky y Aaron Baughman. Primero, nos sumergimos en Moltbot (antes Clawdbot), el marco de agentes de IA de código abierto que ha desatado una avalancha de compras de Mac minis. ¿Qué hace que este agente sea diferente? A continuación, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, vuelve con otro ensayo, esta vez sobre la “adolescencia” de la IA. Luego, los Grammy son este fin de semana, charlamos sobre la experiencia de trivia con IA de IBM, GRAMMY IQ. Aaron nos explica cómo el equipo escaló con agentes de IA, además de que podría ganar entradas para los Grammy de 2027. Por último, Microsoft presenta Maia 200, su último chip de inferencia que supone un ahorro de costes del 30 % con respecto a NVIDIA. ¿Qué significa la integración vertical para las guerras de chips de IA? Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana.

00:00 – Introducción

01:11 – OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): revolución de los agentes de código abierto

12:59 - Ensayo “Adolescence of Technology” de Dario Amodei

25:51 – IBM Grammy IQ: trivia con IA en los Grammy

35:05 — Microsoft Maia 200: La guerra de los chips de inferencia se intensifica

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.