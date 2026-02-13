¿Qué papel desempeña realmente la IA en el proceso de modernización de los mainframes? En el episodio de esta semana de Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a los expertos Skyla Loomis, Maryam Ashoori y Kaoutar El Maghraoui. Nos sumergimos en un debate sobre la modernización de los mainframes con IA y los creadores de IA. Además, ¿el 84 % del mundo nunca ha utilizado la IA? Una revisión de la realidad sobre la adopción de la IA y lo que tiene que cambiar. Por último, OpenClaw expone algunas brechas de seguridad de los agentes de IA. Hablamos de las “operaciones de agentes”, el marco para la transparencia, la evaluación, la optimización y la aplicación de políticas que hace que los agentes de IA estén listos para la producción. Todo eso y mucho más en el episodio de hoy de Mixture of Experts.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
Únase a nosotros en directo para una IBM Technology Summit centrada en operaciones de agentes e IA responsable, para conocer la perspectiva de IBM sobre el uso responsable de la IA agéntica a escala. La discusión continuará con un invitado especial que explorará cómo su organización está gestionando los desafíos operativos, de riesgo y de gobierno introducidos por los agentes de IA.
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