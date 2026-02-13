¿Qué papel desempeña realmente la IA en el proceso de modernización de los mainframes? En el episodio de esta semana de Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a los expertos Skyla Loomis, Maryam Ashoori y Kaoutar El Maghraoui. Nos sumergimos en un debate sobre la modernización de los mainframes con IA y los creadores de IA. Además, ¿el 84 % del mundo nunca ha utilizado la IA? Una revisión de la realidad sobre la adopción de la IA y lo que tiene que cambiar. Por último, OpenClaw expone algunas brechas de seguridad de los agentes de IA. Hablamos de las “operaciones de agentes”, el marco para la transparencia, la evaluación, la optimización y la aplicación de políticas que hace que los agentes de IA estén listos para la producción. Todo eso y mucho más en el episodio de hoy de Mixture of Experts.

00:00 – Introducción

1:06 – Modernización de mainframes

14:18 – Verificación de la realidad de la adopción de la IA

29:40 – IA agéntica de seguridad por diseño

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.