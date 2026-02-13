¿Para qué usa realmente la gente la IA? Esta semana en Mixture of Experts, desglosamos el informe de uso de Copilot de Microsoft que revela los patrones de adopción de la IA. El presentador Tim Hwang se une a los académicos de IBM Kush Varshney, Lauren McHugh Olende y Volkmar Uhlig para hablar de los costes de la IA empresarial, la estrategia de prompting de Ralph Wiggum para agentes de codificación y si dar instrucciones sencillas supera a la microgestión. A continuación, echamos un vistazo a la India AI Impact Summit. Por último, las empresas de IA aparecieron en los anuncios de la Superbowl este fin de semana. ¿Estamos siendo testigos de una adopción generalizada o simplemente de otra burbuja? Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana.

00:00 – Introducción

1:07 – Informes de uso de Copilot

10:00 – Estrategia de prompting de Ralph Wiggum

20:00 – India AI Impact Summit

28:05 – Anuncios de IA en la Super Bowl

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.