¿Para qué usa realmente la gente la IA? Esta semana en Mixture of Experts, desglosamos el informe de uso de Copilot de Microsoft que revela los patrones de adopción de la IA. El presentador Tim Hwang se une a los académicos de IBM Kush Varshney, Lauren McHugh Olende y Volkmar Uhlig para hablar de los costes de la IA empresarial, la estrategia de prompting de Ralph Wiggum para agentes de codificación y si dar instrucciones sencillas supera a la microgestión. A continuación, echamos un vistazo a la India AI Impact Summit. Por último, las empresas de IA aparecieron en los anuncios de la Superbowl este fin de semana. ¿Estamos siendo testigos de una adopción generalizada o simplemente de otra burbuja? Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
Con una diferencia de una hora, las dos empresas lanzaron importantes actualizaciones de sus modelos insignia de frontera: GPT-5.3-Codex y Claude Opus 4.6, lo que deja muy claro que ambos corren hacia la misma línea de meta: la IA de nivel empresarial. Continúe leyendo.
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