¿OpenAI Codex está cambiando las reglas del juego o simplemente se está poniendo al día? Esta semana en Mixture of Experts, analizamos la aplicación de codificación de primera mano de OpenAI, Codex. El presentador Tim Hwang y los ponentes Abraham Daniels, Ambhi Ganesan y Sandhya Iyer, que participa por primera vez en el programa, debaten si Codex le da a OpenAI una ventaja en el saturado ámbito de la programación de IA, o si simplemente se trata de un requisito mínimo en la carrera por la coordinación de agentes. A continuación, volvemos a visitar Moltbot (ahora OpenClaw), que creó Moltbook, la red social para agentes de IA al estilo Reddit. ¿Estas simulaciones de agentes revelan perspectivas o son solo experimentos divertidos? Nuestros expertos opinan sobre los riesgos de seguridad, alucinaciones y más. Acompáñenos en un episodio repleto de temas como los agentes de codificación, la economía de los agentes y la evolución del panorama de los asistentes de codificación.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
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Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
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