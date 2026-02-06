¿OpenAI Codex está cambiando las reglas del juego o simplemente se está poniendo al día? Esta semana en Mixture of Experts, analizamos la aplicación de codificación de primera mano de OpenAI, Codex. El presentador Tim Hwang y los ponentes Abraham Daniels, Ambhi Ganesan y Sandhya Iyer, que participa por primera vez en el programa, debaten si Codex le da a OpenAI una ventaja en el saturado ámbito de la programación de IA, o si simplemente se trata de un requisito mínimo en la carrera por la coordinación de agentes. A continuación, volvemos a visitar Moltbot (ahora OpenClaw), que creó Moltbook, la red social para agentes de IA al estilo Reddit. ¿Estas simulaciones de agentes revelan perspectivas o son solo experimentos divertidos? Nuestros expertos opinan sobre los riesgos de seguridad, alucinaciones y más. Acompáñenos en un episodio repleto de temas como los agentes de codificación, la economía de los agentes y la evolución del panorama de los asistentes de codificación.

00:00 – Introducción

TBD – Lanzamiento de la aplicación OpenAI Codex

TBD – MoltBot/OpenClaw: redes sociales de agentes de IA

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.