¿Está su escritorio preparado para los agentes de IA? En el episodio 90 de Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Volkmar Uhlig, Olivia Buzek y Mihai Criveti para analizar el lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic, que lleva el potencial de Claude Code a las tareas laborales cotidianas. ¿Confiaría en un agente de IA para organizar sus archivos? A continuación, Apple anuncia una asociación con Google para impulsar la próxima generación de modelos Siri con Gemini. ¿Qué significa esto para la IA integrada en los dispositivos, la privacidad y el futuro de la inteligencia edge? Luego, en un giro sorprendente, el creador de Linux, Linus Torvalds, admite haber utilizado agentes de IA para un proyecto paralelo relacionado con el vibe coding, a pesar de que en su día bromeó diciendo que “vibe” significaba “muy ineficiente, pero entretenido”. ¿Son las herramientas de codificación por fin lo suficientemente buenas incluso para la vieja escuela? Todo eso y mucho más en el episodio de hoy de Mixture of Experts.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
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