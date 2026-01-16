¿Está su escritorio preparado para los agentes de IA? En el episodio 90 de Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Volkmar Uhlig, Olivia Buzek y Mihai Criveti para analizar el lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic, que lleva el potencial de Claude Code a las tareas laborales cotidianas. ¿Confiaría en un agente de IA para organizar sus archivos? A continuación, Apple anuncia una asociación con Google para impulsar la próxima generación de modelos Siri con Gemini. ¿Qué significa esto para la IA integrada en los dispositivos, la privacidad y el futuro de la inteligencia edge? Luego, en un giro sorprendente, el creador de Linux, Linus Torvalds, admite haber utilizado agentes de IA para un proyecto paralelo relacionado con el vibe coding, a pesar de que en su día bromeó diciendo que “vibe” significaba “muy ineficiente, pero entretenido”. ¿Son las herramientas de codificación por fin lo suficientemente buenas incluso para la vieja escuela? Todo eso y mucho más en el episodio de hoy de Mixture of Experts.

00:00 – Introducción

01:17 – Claude Cowork

13:25 – Acuerdo de IA entre Apple y Google

27:39 – Linus Torvalds sobre el vibe coding

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.