¿NVIDIA es imparable? En este episodio de Mixture of Experts, Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui y Martin Keen se unen al presentador Tim Hwang para analizar los anuncios más importantes del CES 2026. En primer lugar, Jensen Huang, de NVIDIA, presentó la plataforma Rubin, una arquitectura de chips que promete cinco veces el rendimiento de Blackwell y reduce los costes de los token de inferencia diez veces. ¿Esto consolida el dominio de NVIDIA? También nos adentramos en el apasionante mundo de los dispositivos CES. Luego, analizamos si la adquisición de Manus AI por parte de Meta por 2000 millones de dólares indica un giro importante hacia las plataformas agénticas empresariales. Más adelante, analizamos el artículo de DeepSeek sobre hiperconexiones restringidas por múltiples (MHC), una forma más inteligente de entrenar modelos que prioriza la eficiencia sobre la escala por fuerza bruta. Finalmente, estudiamos nuevos datos de encuestas que revelan la compleja relación de los estadounidenses con la IA: optimistas sobre los beneficios pero profundamente preocupados por quién la controla.
¡Todo eso y mucho más en Mixture of Experts!
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
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Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
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