En el ámbito de la IA, los juegos empiezan pronto. En este episodio de emergencia de Mixture of Experts, la presentadora invitada Aili McConnon se une a Chris Hay y Mihai Criveti para desglosar las bombas consecutivas de ayer: Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI, lanzados con una hora de diferencia. Nuestros expertos analizan ambos modelos. ¿Cuál funciona mejor para las tareas de codificación? A continuación, desgranamos lo que estos lanzamientos revelan sobre la intensificación de la batalla por la IA empresarial. Por último, Chris y Mihai comparten sus flujos de trabajo reales: ¿por qué usar un solo modelo cuando puede aprovechar ambos? Además, hablamos del cambio de tendencia: los flujos de trabajo con múltiples agentes no están por llegar; ya están aquí.

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.