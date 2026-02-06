En el ámbito de la IA, los juegos empiezan pronto. En este episodio de emergencia de Mixture of Experts, la presentadora invitada Aili McConnon se une a Chris Hay y Mihai Criveti para desglosar las bombas consecutivas de ayer: Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI, lanzados con una hora de diferencia. Nuestros expertos analizan ambos modelos. ¿Cuál funciona mejor para las tareas de codificación? A continuación, desgranamos lo que estos lanzamientos revelan sobre la intensificación de la batalla por la IA empresarial. Por último, Chris y Mihai comparten sus flujos de trabajo reales: ¿por qué usar un solo modelo cuando puede aprovechar ambos? Además, hablamos del cambio de tendencia: los flujos de trabajo con múltiples agentes no están por llegar; ya están aquí.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
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OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
En menos de una hora, ambas compañías lanzaron actualizaciones importantes a sus modelos fronterizos insignia: GPT-5.3-Codex y Claude Opus 4.6, lo que deja muy claro que ambos corren hacia la misma línea de meta: la IA de nivel empresarial. Continuar leyendo.
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