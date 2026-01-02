¿Qué definió a la IA en 2025 y qué vendrá en 2026? En este episodio especial de fin de año de Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se sienta con ponentes veteranos para repasar los momentos más importantes de la IA de 2025 y hacer predicciones audaces para el próximo año. Kaoutar El Maghraoui desglosa la crisis de suministro de hardware de IA y el dominio de los chips de NVIDIA. Gabe Goodhart defiende el año decisivo del código abierto con modelos como Kimi K2 Thinking. Chris Hay argumenta que 2025 cumplió con los “súperagentes” a través de ChatGPT Investigación profunda y Claude Code. Por último, Aaron Baughman y Abraham Daniels predicen el futuro de la IA multimodal, desde los modelos de visión hasta los trabajadores digitales autónomos. Únase a nuestros expertos para distinguir entre el bombo publicitario y la realidad en torno a la IA, y descubrir qué nos depara el año 2026.

00:00 – Introducción

0:45 – Chris: superagentes, modelos de razonamiento y reflexiones para 2025

12:26 – Gabe: el año decisivo del código abierto y lo que viene

22:17 – Kaoutar: hardware de IA en 2025 y predicciones para 2026

29:18 – Aaron y Abe: IA multimodal y orquestación de modelos modulares

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.