¿Qué definió a la IA en 2025 y qué vendrá en 2026? En este episodio especial de fin de año de Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se sienta con ponentes veteranos para repasar los momentos más importantes de la IA de 2025 y hacer predicciones audaces para el próximo año. Kaoutar El Maghraoui desglosa la crisis de suministro de hardware de IA y el dominio de los chips de NVIDIA. Gabe Goodhart defiende el año decisivo del código abierto con modelos como Kimi K2 Thinking. Chris Hay argumenta que 2025 cumplió con los “súperagentes” a través de ChatGPT Investigación profunda y Claude Code. Por último, Aaron Baughman y Abraham Daniels predicen el futuro de la IA multimodal, desde los modelos de visión hasta los trabajadores digitales autónomos. Únase a nuestros expertos para distinguir entre el bombo publicitario y la realidad en torno a la IA, y descubrir qué nos depara el año 2026.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Claude Code, Cursor, herramientas de código abierto y la realidad de la codificación de IA en 2025. Experiencias de desarrollo reales, guerras de modelos y lo que viene. ¡Sintonice Mixture of Experts!
Disney firma un acuerdo de OpenAI de mil millones de dólares para licenciar personajes. La revista Time nombra a los arquitectos de IA Persona del Año. Además, se revelan NVIDIA Nemotron 3 y Claude's Soul Document.
Alerta roja para el GPT-5.2 de OpenAI; el índice de transparencia de la IA de Stanford otorga una puntuación de 95/100 a los modelos IBM® Granite y AWS Nova. ¡Sintonice el Mixture of Experts de esta semana!
La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
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