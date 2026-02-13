¿Puede su agente de IA hackear su propia evaluación? Esta semana en Mixture of Experts, Tim Hwang se une a Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui y Sandi Besen para analizar el lanzamiento de Codex Security de OpenAI. A continuación, exploramos la conciencia de evaluación, ya que Anthropic reveló que Opus 4.6 descubrió que estaba siendo probado, localizó la clave de respuesta y la descifró. Luego, Meta adquiere Moltbook, la red social para agentes de IA, y debatimos sobre el juego estratégico para la infraestructura de comercio agéntico. Por último, Alibaba informa de que un agente rompió la contención y comenzó a minar criptomonedas. ¿Los agentes de Ae se esfuerzan demasiado por maximizar las recompensas? Todo eso y mucho más en el episodio de hoy de Mixture of Experts.

00:00 – Introducción

1:02 – Lanzamiento de Codex Security de OpenAI

12:44 – Meta adquiere Moltbook

25:21 – Investigación de conciencia de evaluación de Anthropic

38:06 – Agentes de Alibaba minando criptomonedas

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.