Desde las capacidades en modelos de IA experimentales hasta la implementación en el mundo real, 2025 fue el año en que la IA agéntica abierta acaparó la atención. Para IBM, esta evolución se refleja en BeeAI y Agent Stack, dos iniciativas de código abierto que han transformado la forma en la que las empresas construyen e implementan agentes inteligentes.

BeeAI comenzó como un proyecto interno a principios de 2024, cuando IBM® Research anticipó un cambio fundamental hacia los sistemas agénticos. “Empezamos a trabajar en eso a medida que se acercaba 2024 y ahora todo parece muy pintoresco”, dijo Kate Blair, directora de incubación y experiencias de tecnología en IBM Research, en una entrevista con IBM Think. “Pero nos centramos en cómo los usuarios finales podrían consumir agentes”.

Inicialmente, el equipo exploró los sistemas conversacionales y lanzó una versión beta abierta llamada BeeAI for Business. Pero el impulso no era el adecuado. El equipo dio un giro, convirtió BeeAI en código abierto y se centró en los desarrolladores.

“Estábamos empezando a recibir feedback de los desarrolladores”, dijo Blair. “Tal vez en lugar de fijarnos en la interfaz de usuario final para consumir agentes, deberíamos fijarnos en la interfaz para desarrolladores que crean agentes. Y de ahí surgió el marco”.

Hoy en día, BeeAI Framework es un kit de herramientas de código abierto para crear agentes, que hace hincapié en la experiencia del desarrollador y la interoperabilidad. Soporta la orquestación multiagente, el razonamiento basado en reglas y la integración con los principales modelos de IA. Bajo el gobierno de la Linux Foundation, BeeAI ha ganado terreno; ahora cuenta con más de 3000 estrellas en GitHub.