Desde las capacidades en modelos de IA experimentales hasta la implementación en el mundo real, 2025 fue el año en que la IA agéntica abierta acaparó la atención. Para IBM, esta evolución se refleja en BeeAI y Agent Stack, dos iniciativas de código abierto que han transformado la forma en la que las empresas construyen e implementan agentes inteligentes.
BeeAI comenzó como un proyecto interno a principios de 2024, cuando IBM® Research anticipó un cambio fundamental hacia los sistemas agénticos. “Empezamos a trabajar en eso a medida que se acercaba 2024 y ahora todo parece muy pintoresco”, dijo Kate Blair, directora de incubación y experiencias de tecnología en IBM Research, en una entrevista con IBM Think. “Pero nos centramos en cómo los usuarios finales podrían consumir agentes”.
Inicialmente, el equipo exploró los sistemas conversacionales y lanzó una versión beta abierta llamada BeeAI for Business. Pero el impulso no era el adecuado. El equipo dio un giro, convirtió BeeAI en código abierto y se centró en los desarrolladores.
“Estábamos empezando a recibir feedback de los desarrolladores”, dijo Blair. “Tal vez en lugar de fijarnos en la interfaz de usuario final para consumir agentes, deberíamos fijarnos en la interfaz para desarrolladores que crean agentes. Y de ahí surgió el marco”.
Hoy en día, BeeAI Framework es un kit de herramientas de código abierto para crear agentes, que hace hincapié en la experiencia del desarrollador y la interoperabilidad. Soporta la orquestación multiagente, el razonamiento basado en reglas y la integración con los principales modelos de IA. Bajo el gobierno de la Linux Foundation, BeeAI ha ganado terreno; ahora cuenta con más de 3000 estrellas en GitHub.
A medida que BeeAI crecía, IBM descubrió que el mayor reto no era crear agentes, sino implementarlos. En un principio, la plataforma incluía una interfaz gráfica de usuario (GUI), pero el feedback reveló que las GUI se habían convertido en una expectativa.
“El mayor feedback que recibimos fue que las GUI se han convertido en gran medida en productos básicos”, dijo Blair. “Ofrecer la IU como parte de la pila no es realmente el componente principal. Así que nos centramos en el módulo de servidor. La gente quiere centrarse en la lógica de su agente. La función clave es ‘Déjeme implementar mi agente rápido’. Eso es todo“.
Este conocimiento impulsó un cambio importante. La plataforma evolucionó hasta convertirse en Agent Stack, una infraestructura abierta para una implementación rápida e independiente del marco. Basado en el protocolo Agent2Agent (A2A), Agent Stack deja que los desarrolladores tomen un agente construido en cualquier lugar (BeeAI, LangGraph, CrewAI o código personalizado) e implementarlo en cuestión de minutos.
“Agent Stack es para personas que necesitan experimentar con distintos marcos detrás de un firewall”, afirmó Blair. “Necesitan dar soporte a múltiples equipos con múltiples marcos y cumplimientos. Deben estar alojados en servidores propios”.
Agent Stack aborda las realidades empresariales (cumplimiento, seguridad y escalabilidad) sin dejar de ser de código abierto, explicó Blair. Ofrece un servidor autoalojado, herramientas de interfaz de línea de comandos (CLI), integraciones para observabilidad, autorización y autoescalado. Su objetivo es ayudar a los equipos a pasar del prototipo a la producción sin dependencia del proveedor.
Agent Stack no se trata solo de implementación: forma parte de un movimiento más amplio hacia la interoperabilidad. Al aprovechar A2A, permite a los agentes de diferentes marcos comunicarse de manera fluida.
La Linux Foundation anunció recientemente la creación de la Agentic AI Foundation con la contribución de Anthropic de su Model Context Protocol (MCP). “Estamos entusiasmados de que MCP se haya sometido a un gobierno abierto”, dijo Blair. “Gobernados abiertamente, los estándares comunitarios son los que van a desbloquear más creatividad, más innovación y más soluciones”.
El proyecto A2A está a punto de alcanzar su primer lanzamiento importante. “Ya estamos viendo una colaboración entre A2A y MCP para estandarizar una única tarjeta que describa una entidad, ya sea una herramienta o un recurso en MCP o un agente en A2A”, afirmó. Blair ve esta tarjeta unificada como un catalizador para la interoperabilidad y la oportunidad de compartir registros, descubrimiento y utilización entre agentes y sistemas agénticos.
