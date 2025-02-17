El gato de su casa puede ser más inteligente que ChatGPT. Si bien la inteligencia artificial ahora puede escribir poesía y aprobar los exámenes de la facultad de derecho, todavía no puede igualar las habilidades básicas de razonamiento que permiten a su atigrado navegar por los alféizares de las ventanas y atacar a sus presas.

Esa brecha; entre el dominio de la IA sobre el conocimiento humano y su incapacidad para igualar la comprensión que un animal tiene del mundo físico; ha surgido como un desafío crucial en la búsqueda de máquinas más inteligentes. El científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, puso el tema en el candelero la semana pasada en una cumbre sobre la seguridad de la IA en París, argumentando que los "modelos del mundo"; sistemas de IA que forman representaciones internas de la estructura, la dinámica y las relaciones causales; podrían ser clave para el avance de la inteligencia artificial.

Sin embargo, algunos de los principales investigadores se preguntan si este enfoque es tan innovador como parece.

“La IA ha estado utilizando modelos mundiales desde la década de 1950, y varios subcampos de la IA dependen completamente de modelos mundiales”, Stuart J. Russell, profesor de Informática en la Universidad de California en Berkeley, dijo a IBM Think. "Es tan novedoso e ingenioso como sugerir que las matemáticas podrían ser útiles para la física".