También había un ángulo computacional. El equipo había estado trabajando con Dense Associative Memory, un tipo avanzado de red que se basa y amplía el modelo original de Hopfield. Estos sistemas son famosos por su sólida capacidad de memoria y su excepcional capacidad de recuperación de patrones.

"Desafortunadamente, lo que estas redes de memoria asociativa densa ganan en capacidad de memoria, lo pierden en plausibilidad biológica", dijo Kozachkov. "Así que, naturalmente, nos preguntamos si estas redes podrían implementarse en hardware biológico".

Una vez que el equipo comenzó a pensar en la implementación biológica, los astrocitos surgieron rápidamente como el candidato más probable. Su estructura anatómica, su organización espacial y su dinámica bioquímica apuntaban a un papel potencial en la memoria.

Según cómo se ajuste el sistema, el modelo puede comportarse como una memoria asociativa densa o adoptar las características de un transformador. Esta flexibilidad lo convierte en algo más que una comparación vaga con la IA. Ofrece un enfoque práctico para considerar cómo el cerebro y los sistemas modernos de machine learning podrían resolver problemas similares.

"Si nuestra teoría es correcta, aunque solo sea en concepto, si no en detalles específicos, tiene implicaciones de gran alcance para cómo concebimos la memoria en el cerebro", dijo Kozachkov. “Nuestra teoría sugiere que los recuerdos pueden codificarse dentro de las vías de señalización intracelular de un solo astrocito. Los pesos sinápticos surgen de las interacciones dentro de estas vías, así como de las interacciones entre los astrocitos y las sinapsis".

Las implicaciones de la teoría para la IA son igual de provocadoras. Los sistemas de machine learning actuales tienen problemas con la memoria. Las redes neuronales tienen una capacidad limitada para retener información a largo plazo, y arquitecturas como capas de atención o unidades de memoria externas se suelen utilizar para superar esto. Estos componentes aumentan el coste computacional y la complejidad.

Entre las predicciones que hace el modelo están que la interrupción de la señalización intracelular en los astrocitos debería afectar a la recuperación de la memoria y que la interferencia selectiva con las redes astrocíticas podría perjudicar ciertos tipos de aprendizaje. Estas ideas son comprobables, aunque técnicamente desafiantes, y podrían guiar futuros trabajos tanto en neurociencia básica como en computación inspirada en el cerebro.

Por supuesto, el modelo sigue siendo teórico. Los investigadores dejan claro que su propuesta es un marco, no una conclusión.

"En primer lugar, sería genial que los experimentadores hicieran un esfuerzo serio por refutar nuestro modelo", dijo Kozachkov. “Es decir, para intentar demostrar que está mal. Estaría encantado de colaborar en esa iniciativa".

Por ahora, la teoría invita a una reconsideración más amplia de cómo se estructura la inteligencia.

"Estamos al comienzo de una explosión cámbrica de inteligencia", dijo Kozachkov. “Por primera vez, sabemos cómo construir entidades no animales que sean inteligentes. Tiene enormes implicaciones para la neurociencia, que son difíciles de exagerar”.

Añadió que cree que la neurociencia todavía tiene mucho más que ofrecer al machine learning. “No creo que hayamos agotado ni remotamente las ideas que podemos extraer del cerebro para construir sistemas más inteligentes. Ni mucho menos".