Durante más de un siglo, la neurociencia ha presentado una narrativa sencilla sobre la memoria. Las neuronas se disparan, se conectan y, en esas conexiones, llamadas sinapsis, se forman los recuerdos. Se consideraba que las neuronas eran los motores del pensamiento, y se creía que la memoria residía en la fuerza de su cableado. Pero un nuevo modelo de investigadores de IBM sugiere que esta visión puede estar incompleta. También plantea la posibilidad de que la biología que subyace a la memoria humana pueda ayudar a guiar el desarrollo de la próxima generación de inteligencia artificial.
La teoría sitúa a los astrocitos, células gliales no neuronales que comprenden aproximadamente la mitad del cerebro, en el centro de un sistema de memoria previamente no reconocido. Considerados durante mucho tiempo células de apoyo pasivas, los astrocitos pueden desempeñar un papel activo en almacenar y recuperar la información. El modelo describe una forma de memoria asociativa que comparte características clave con sistemas avanzados de IA, incluidos los transformadores.
"Hay una montaña de pruebas que muestran que los astrocitos participan en la cognición", dijo Leo Kozachkov, investigador de IBM y coautor de un artículo reciente sobre la teoría, a IBM® Think en una entrevista. "Nos preguntábamos si podrían implementar potentes sistemas de memoria, y todo apuntaba a que sí".
Este modelo se basa en una larga historia de investigación en neurociencia sobre la “sinapsis tripartita”, donde un astrocito envuelve la conexión entre dos neuronas. En la formulación del equipo de IBM, los astrocitos no son observadores pasivos. En su lugar, participan en el procesamiento y la distribución de la información a través del cerebro de formas que se asemejan a las capacidades de gestión de la memoria de algunos de los sistemas de IA más sofisticados que se utilizan en la actualidad.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La búsqueda de dónde reside la memoria en el cerebro ha definido la neurociencia durante décadas. El modelo dominante ha atribuido la plasticidad sináptica, el fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones entre neuronas, como el sustrato de la memoria. Esta idea subyace tanto a las teorías biológicas como a muchas de las suposiciones fundamentales de la inteligencia artificial.
Pero la realidad es más complicada. Los estudios experimentales han descubierto que los astrocitos modulan la fuerza sináptica, responden a los neurotransmisores y neuromoduladores y parecen desempeñar un papel en la formación y recuperación de los recuerdos a largo plazo. Estos hallazgos no siempre se ajustan perfectamente a los modelos computacionales estándar y sus implicaciones siguen siendo difíciles de integrar en un marco teórico coherente.
Este es el contexto en el que entra el modelo del equipo de IBM. Propone un sistema en el que las neuronas, las sinapsis y los procesos de los astrocitos interactúan a través de una red dinámica compartida. Cada elemento se rige por ecuaciones derivadas de principios matemáticos basados en la energía. El sistema resultante evoluciona hacia estados atractores estables que corresponden a las memorias almacenadas.
La idea central es que los astrocitos pueden ampliar la capacidad de memoria del sistema. Sus redes internas de señalización de calcio permiten la integración y la propagación de la información a través de grandes regiones espaciales. Esta arquitectura admite un tipo de almacenamiento de memoria más distribuido y flexible que el que es posible en redes de solo neuronas.
Kozachkov explicó cómo se desarrolló la idea. "Primero, escuchamos a neurocientíficos experimentales que estudian astrocitos", dijo. "Tienen una montaña cada vez mayor de pruebas que sugieren que los astrocitos están implicados en la cognición, la memoria y el comportamiento. Pero solo existe una pequeña colección de teorías formales y específicas sobre cómo las neuronas y los astrocitos computan juntos”.
También había un ángulo computacional. El equipo había estado trabajando con Dense Associative Memory, un tipo avanzado de red que se basa y amplía el modelo original de Hopfield. Estos sistemas son famosos por su sólida capacidad de memoria y su excepcional capacidad de recuperación de patrones.
"Desafortunadamente, lo que estas redes de memoria asociativa densa ganan en capacidad de memoria, lo pierden en plausibilidad biológica", dijo Kozachkov. "Así que, naturalmente, nos preguntamos si estas redes podrían implementarse en hardware biológico".
Una vez que el equipo comenzó a pensar en la implementación biológica, los astrocitos surgieron rápidamente como el candidato más probable. Su estructura anatómica, su organización espacial y su dinámica bioquímica apuntaban a un papel potencial en la memoria.
Según cómo se ajuste el sistema, el modelo puede comportarse como una memoria asociativa densa o adoptar las características de un transformador. Esta flexibilidad lo convierte en algo más que una comparación vaga con la IA. Ofrece un enfoque práctico para considerar cómo el cerebro y los sistemas modernos de machine learning podrían resolver problemas similares.
"Si nuestra teoría es correcta, aunque solo sea en concepto, si no en detalles específicos, tiene implicaciones de gran alcance para cómo concebimos la memoria en el cerebro", dijo Kozachkov. “Nuestra teoría sugiere que los recuerdos pueden codificarse dentro de las vías de señalización intracelular de un solo astrocito. Los pesos sinápticos surgen de las interacciones dentro de estas vías, así como de las interacciones entre los astrocitos y las sinapsis".
Las implicaciones de la teoría para la IA son igual de provocadoras. Los sistemas de machine learning actuales tienen problemas con la memoria. Las redes neuronales tienen una capacidad limitada para retener información a largo plazo, y arquitecturas como capas de atención o unidades de memoria externas se suelen utilizar para superar esto. Estos componentes aumentan el coste computacional y la complejidad.
Entre las predicciones que hace el modelo están que la interrupción de la señalización intracelular en los astrocitos debería afectar a la recuperación de la memoria y que la interferencia selectiva con las redes astrocíticas podría perjudicar ciertos tipos de aprendizaje. Estas ideas son comprobables, aunque técnicamente desafiantes, y podrían guiar futuros trabajos tanto en neurociencia básica como en computación inspirada en el cerebro.
Por supuesto, el modelo sigue siendo teórico. Los investigadores dejan claro que su propuesta es un marco, no una conclusión.
"En primer lugar, sería genial que los experimentadores hicieran un esfuerzo serio por refutar nuestro modelo", dijo Kozachkov. “Es decir, para intentar demostrar que está mal. Estaría encantado de colaborar en esa iniciativa".
Por ahora, la teoría invita a una reconsideración más amplia de cómo se estructura la inteligencia.
"Estamos al comienzo de una explosión cámbrica de inteligencia", dijo Kozachkov. “Por primera vez, sabemos cómo construir entidades no animales que sean inteligentes. Tiene enormes implicaciones para la neurociencia, que son difíciles de exagerar”.
Añadió que cree que la neurociencia todavía tiene mucho más que ofrecer al machine learning. “No creo que hayamos agotado ni remotamente las ideas que podemos extraer del cerebro para construir sistemas más inteligentes. Ni mucho menos".
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Gracias a la IA, IBM Concert descubre información crucial sobre sus operaciones y ofrece recomendaciones de mejora personalizadas para cada aplicación. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.