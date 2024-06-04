¿Qué supondrá la prohibición de TikTok para la ciberseguridad en EE. UU.?

El proyecto de ley se enfrenta a importantes retos, como desafíos legales, obstáculos antimonopolio y la reacción del público. Según los expertos, la prohibición podría tardar años en entrar en vigor si lo hace. Además, siguen existiendo dudas sobre la capacidad de la FTC para participar en la aprobación de la venta de la empresa.

Shou Zi Chew, CEO de TikTok, declaró que la empresa iniciaría impugnaciones legales contra el proyecto de ley. En una publicación de TikTok, Chew dijo: "No se equivoquen, esto es una prohibición, una prohibición de TikTok y una prohibición para usted y su voz... Tenemos confianza y seguiremos luchando por sus derechos en los tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestra parte y esperamos que prevalezcan». Luego pidió a los usuarios que compartieran historias sobre cómo TikTok afecta sus vidas para mostrar exactamente por qué están luchando.

Tal como está redactado el proyecto de ley, no será ilegal que los ciudadanos estadounidenses tengan la aplicación TikTok en sus teléfonos o utilicen la plataforma de redes sociales en el país. Sin embargo, la gente ya no podrá descargar la aplicación desde Estados Unidos. Según Time, los usuarios seguirán pudiendo usar la aplicación pero no podrán actualizarla con nuevas versiones, parches de seguridad y correcciones de errores, lo que significa que la aplicación eventualmente no será utilizable ni segura. Aunque es posible realizar estas funciones a través de una red privada virtual, hay dudas sobre esta solución.

Aunque se ha firmado un proyecto de ley, no entrará en vigor hasta dentro de al menos nueve meses. Los usuarios de Estados Unidos aún pueden descargar la aplicación en el país sin problemas. Sin embargo, los usuarios de TikTok deben continuar monitorizando el progreso y las noticias sobre el proyecto de ley.