¿Qué supondrá la prohibición de TikTok para la ciberseguridad en EE. UU.?

El presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley el 24 de abril de 2024, dando a Byte Dance, la empresa matriz china de TikTok, dos opciones: vender TikTok en un plazo de nueve meses o enfrentarse a la prohibición de la aplicación en Estados Unidos.
El proyecto de ley llega tras años de preocupaciones sobre que la aplicación aumenta el riesgo de ciberseguridad. En marzo de 2024, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prohibía TikTok, pero no fue aprobado por el Senado. Sin embargo, en abril, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, incluyó el proyecto de ley de TikTok en un plan suplementario de ayuda exterior de 95 000 millones de dólares.
Un comunicado de abril de 2024 del Departamento de Defensa detalla las razones del gobierno federal para implementar una prohibición. John F. Plumb, subsecretario de Defensa para la Política Espacial y asesor principal de ciberseguridad del secretario de Defensa, describe TikTok como un posible vector de amenaza para Estados Unidos. A diferencia de las plataformas de redes sociales estadounidenses, el gobierno chino afirma que tocará los datos de la plataforma en cualquier momento. Según Plumb, China ha utilizado sus capacidades cibernéticas para robar información confidencial, propiedad intelectual e investigación de instituciones estadounidenses de los sectores público y privado, incluida la base industrial de defensa, durante décadas.
"Las ciberintrusiones chinas son las más prolíficas del mundo. En crisis, los líderes de la RPC [China] creen que lograr el dominio de la información les permitirá tomar y mantener la iniciativa estratégica, interrumpir nuestra capacidad de movilización, proyectar y mantener la fuerza conjunta y garantizar el estado final deseado de la RPC", dijo Plumb.
Además, la preocupación ha aumentado debido al gran número de personas que utilizan la aplicación. Todos los días, 150 millones de usuarios acceden a la aplicación, lo que equivale a un tercio de los adultos y a una sexta parte de los niños. Además de vídeos divertidos y de entretenimiento, mucha gente usa TikTok para promocionar noticias y productos, lo que significa que la aplicación tiene una gran influencia en los usuarios. El general del ejército Paul M. Nakasone, comandante del Comando Cibernético de EE. UU., Director de la Agencia de Seguridad Nacional y Jefe del Servicio de Seguridad Central, dijo que el amplio uso proporciona a una nación extranjera una plataforma para operaciones de información y vigilancia y plantea preocupaciones con respecto a quién controla esos datos.
El proyecto de ley se enfrenta a importantes retos, como desafíos legales, obstáculos antimonopolio y la reacción del público. Según los expertos, la prohibición podría tardar años en entrar en vigor si lo hace. Además, siguen existiendo dudas sobre la capacidad de la FTC para participar en la aprobación de la venta de la empresa.
Shou Zi Chew, CEO de TikTok, declaró que la empresa iniciaría impugnaciones legales contra el proyecto de ley. En una publicación de TikTok, Chew dijo: "No se equivoquen, esto es una prohibición, una prohibición de TikTok y una prohibición para usted y su voz... Tenemos confianza y seguiremos luchando por sus derechos en los tribunales. Los hechos y la Constitución están de nuestra parte y esperamos que prevalezcan». Luego pidió a los usuarios que compartieran historias sobre cómo TikTok afecta sus vidas para mostrar exactamente por qué están luchando.
Tal como está redactado el proyecto de ley, no será ilegal que los ciudadanos estadounidenses tengan la aplicación TikTok en sus teléfonos o utilicen la plataforma de redes sociales en el país. Sin embargo, la gente ya no podrá descargar la aplicación desde Estados Unidos. Según Time, los usuarios seguirán pudiendo usar la aplicación pero no podrán actualizarla con nuevas versiones, parches de seguridad y correcciones de errores, lo que significa que la aplicación eventualmente no será utilizable ni segura. Aunque es posible realizar estas funciones a través de una red privada virtual, hay dudas sobre esta solución.
Aunque se ha firmado un proyecto de ley, no entrará en vigor hasta dentro de al menos nueve meses. Los usuarios de Estados Unidos aún pueden descargar la aplicación en el país sin problemas. Sin embargo, los usuarios de TikTok deben continuar monitorizando el progreso y las noticias sobre el proyecto de ley.
