Puede que la IA esté tomando el control mental más de lo que nos imaginamos. En un nuevo estudio del MIT Media Lab, los estudiantes que utilizaron ChatGPT para escribir ensayos exhibieron una actividad cerebral significativamente menor en comparación con los que trabajaron sin él.
A medida que herramientas de IA como ChatGPT se convierten en una presencia constante en las aulas y los lugares de trabajo, surge una pregunta crítica: ¿cómo afectan a nuestra mente? La investigación del MIT Media Lab ofrece una pista temprana y aleccionadora. Y aunque los hallazgos no prueban que la IA haga que las personas sean menos inteligentes, sí plantean preguntas importantes sobre cómo el tiempo, la repetición y el uso excesivo pueden reducir nuestro esfuerzo cognitivo.
"Todavía no sabemos cuál es el equilibrio adecuado", dijo Nataliya Kosmyna, autora principal del estudio, en una entrevista con IBM Think. “Pero esta es una fuerte señal de que necesitamos comprender mejor cuándo y cómo introducimos estas herramientas”.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El equipo de Kosmyna reclutó a 54 estudiantes universitarios del área de Boston y los equipó con gorras de electroencefalografía (EEG), que miden la actividad eléctrica en el cerebro. El objetivo era medir las fluctuaciones en tiempo real mientras los participantes escribían ensayos cortos usando una de tres herramientas: ChatGPT, un motor de búsqueda simplificado o ninguna herramienta. Cada estudiante participó en múltiples sesiones de escritura, regresando al laboratorio en días diferentes.
Los investigadores no evaluaban los conocimientos ni calificaban la calidad de los ensayos. En cambio, estaban midiendo lo que los neurocientíficos llaman "conectividad neuronal", que se refiere al grado en que las diferentes partes del cerebro se comunican entre sí durante una tarea.
"No buscábamos inteligencia", dijo Kosmyna. “No se trata de ser inteligente o no ser inteligente. “Sólo queríamos ver qué sucede en el cerebro cuando se utiliza un LLM para completar una tarea cognitiva”.
Lo que encontraron fue sorprendente. Cuando los estudiantes usaron ChatGPT, sus cerebros mostraron una menor conectividad en regiones clave asociadas con el pensamiento activo y la memoria. Cuando los estudiantes trabajaban sin herramientas, confiando únicamente en sus conocimientos, sus cerebros mostraban una comunicación más transregional.
El experimento incluía un giro inesperado. En la sesión final, algunos participantes se cambiaron a nuevos grupos. A un estudiante que hubiera utilizado ChatGPT en sesiones anteriores se le pediría que escribiera sin él, y viceversa.
Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. "Descubrimos que el orden en que los estudiantes usaban las herramientas tenía relevancia", dijo Kosmyna. "Si comenzaron a usar ChatGPT y luego se les pidió que escribieran por su cuenta, su compromiso neuronal fue menor que si hubieran comenzado sin herramientas y solo más tarde usaran la IA".
Esa diferencia, si bien se basa en una muestra pequeña, apunta a algo más profundo: que confiar en la IA demasiado pronto en la vida puede interrumpir los procesos cognitivos que, de otro modo, se acumularían con el tiempo. El fenómeno se hace eco de investigaciones anteriores sobre la descarga cognitiva, la tendencia de las personas a almacenar información en herramientas externas, como teléfonos inteligentes o sistemas GPS. Un artículo de 2011 describía cómo es menos probable que las personas recuerden hechos cuando saben que pueden recuperarlos más tarde, a través de motores de búsqueda. En otras palabras, cuando confiamos en que una herramienta recuerde por nosotros, dejamos de intentarlo. Y el estudio del MIT sugiere que una dinámica similar puede aplicarse a la escritura y el razonamiento.
"Lógicamente, podríamos esperar que hubiera diferencias cuando se utilizan herramientas y cuando no se utilizan", dijo Kosmyna. “Y eso es lo que observamos. Es diferente".
Para probar la retención, los investigadores pidieron a los estudiantes que revisaran un tema de ensayo previamente asignado de una parte anterior del estudio e intentaran recrear el ensayo que habían escrito. Algunos habían escrito originalmente el artículo utilizando ChatGPT, mientras que otros no. Pero esta vez, todos tuvieron que trabajar de memoria.
El grupo que había empezado con la IA tenía más problemas. "No lo enmarcamos como una prueba de memoria", dijo Kosmyna. "Pero sí vimos diferencias reales en lo bien que recordaban sus argumentos anteriores y en la cantidad de material original que podían recuperar".
No es solo que el grupo de IA tuviera un peor desempeño. También parecían menos interesados en su propia escritura.
“Empezamos a preguntarnos sobre la propiedad”, dijo. "Si alguien utiliza una herramienta para generar el contenido, ¿realmente siente que el contenido es suyo? ¿Lo recuerda de la misma manera?"
La cuestión de qué significa aprender cuando una herramienta hace el trabajo pesado se ha convertido en una preocupación creciente en los círculos educativos. Aunque muchos profesores han adoptado la IA para la lluvia de ideas o el apoyo lingüístico, a otros les preocupa que su facilidad de uso pueda obstaculizar un aprendizaje más profundo.
Las conclusiones de Kosmyna no llegan a declarar el daño, aunque sí sugieren que el momento puede ser crítico. Cuando los estudiantes comenzaron el estudio escribiendo por su cuenta y luego utilizaron ChatGPT, sus cerebros permanecieron más activos, incluso durante las sesiones asistidas por IA. "Es posible que construir esa base primero haya ayudado a preservar el compromiso", dijo. "No lo sabemos con certeza, pero todo apunta a que el momento en que introducimos estas herramientas es realmente importante".
Aunque el estudio se centró en estudiantes universitarios, sus implicaciones son mucho más amplias. En un mundo en el que la IA se está integrando rápidamente en las herramientas de productividad, los motores de búsqueda, el correo electrónico y las plataformas de codificación, evaluar los riesgos de una dependencia excesiva ya no es hipotético.
Kosmyna ya está ampliando la investigación a otros ámbitos, incluida la ingeniería de software. Aunque se negó a compartir los resultados antes de la revisión por pares, confirmó que están surgiendo patrones similares. "El próximo estudio ya está hecho", dijo. "Y estamos viendo algunas de las mismas tendencias".
Otros estudios sugieren que la automatización puede tener consecuencias cognitivas. Una investigación del University College London ha demostrado que el uso excesivo del GPS puede encoger el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria espacial y el aprendizaje.
La preocupación de Kosmyna no es que la IA haga que la gente sea más tonta. Es que aún no entendemos cómo usarlo bien. “La IA es una herramienta poderosa y ha venido para quedarse”, afirmó. "Pero lo estamos integrando muy rápido, sin los datos que guíen cómo y cuándo debe introducirse".
Cree que los niños pueden ser particularmente vulnerables, no por el contenido de ChatGPT, sino porque su cerebro aún está en desarrollo. "Hay una diferencia entre dar un tutor de IA a un niño de 19 años y dárselo a un niño de 9 años", dijo. "Pero en este momento, no estamos haciendo una distinción entre dichos escenarios".
Mientras los colegios experimentan con tutores de IA y sistemas de aprendizaje adaptativo, Kosmyna pide cautela. "Necesitamos incluir a los maestros en esta discusión", dijo. "Pero también necesitamos apoyarlos con datos reales, no solo con suposiciones".
Es posible que ese apoyo deba incluir protocolos que guíen cuándo los educadores deben alentar a los estudiantes a luchar por su cuenta y cuándo deben permitirles utilizar la ayuda de la IA. Sin ese andamio, el riesgo es una generación de estudiantes que saben cómo dar una instrucción a un modelo, pero no cómo pensar un problema difícil por sí mismos.
Aún así, Kosmyna enfatiza que este estudio es solo el comienzo. La muestra era pequeña. La tarea de escribir ensayos era limitada. Los próximos pasos de su equipo de investigación, dijo, implicarán estudios longitudinales más grandes en poblaciones más amplias y una gama más amplia de tipos de trabajo.
"No queremos entrar en pánico", dijo. “Queremos hacer mejores preguntas”.
Hizo una pausa y añadió una última reflexión.
"Si la IA va a formar parte de cómo pensamos, entonces tenemos que entender qué está cambiando antes de que esta nos cambie a nosotros".
Descubra IBM Granite, nuestra familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y fiables, diseñados para la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Busque artículos, blogs y tutoriales de IBM Developer y profundice en ellos para ampliar sus conocimientos sobre los LLM.
Aprenda a impulsar continuamente a los equipos para que mejoren el rendimiento de los modelos y superen a la competencia utilizando las últimas técnicas e infraestructuras de IA.
Explore el valor de los modelos fundacionales de nivel empresarial que proporcionan confianza, rendimiento y beneficios rentables a todos los sectores.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de IBM watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.