El equipo de Kosmyna reclutó a 54 estudiantes universitarios del área de Boston y los equipó con gorras de electroencefalografía (EEG), que miden la actividad eléctrica en el cerebro. El objetivo era medir las fluctuaciones en tiempo real mientras los participantes escribían ensayos cortos usando una de tres herramientas: ChatGPT, un motor de búsqueda simplificado o ninguna herramienta. Cada estudiante participó en múltiples sesiones de escritura, regresando al laboratorio en días diferentes.

Los investigadores no evaluaban los conocimientos ni calificaban la calidad de los ensayos. En cambio, estaban midiendo lo que los neurocientíficos llaman "conectividad neuronal", que se refiere al grado en que las diferentes partes del cerebro se comunican entre sí durante una tarea.

"No buscábamos inteligencia", dijo Kosmyna. “No se trata de ser inteligente o no ser inteligente. “Sólo queríamos ver qué sucede en el cerebro cuando se utiliza un LLM para completar una tarea cognitiva”.

Lo que encontraron fue sorprendente. Cuando los estudiantes usaron ChatGPT, sus cerebros mostraron una menor conectividad en regiones clave asociadas con el pensamiento activo y la memoria. Cuando los estudiantes trabajaban sin herramientas, confiando únicamente en sus conocimientos, sus cerebros mostraban una comunicación más transregional.

El experimento incluía un giro inesperado. En la sesión final, algunos participantes se cambiaron a nuevos grupos. A un estudiante que hubiera utilizado ChatGPT en sesiones anteriores se le pediría que escribiera sin él, y viceversa.

Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. "Descubrimos que el orden en que los estudiantes usaban las herramientas tenía relevancia", dijo Kosmyna. "Si comenzaron a usar ChatGPT y luego se les pidió que escribieran por su cuenta, su compromiso neuronal fue menor que si hubieran comenzado sin herramientas y solo más tarde usaran la IA".

Esa diferencia, si bien se basa en una muestra pequeña, apunta a algo más profundo: que confiar en la IA demasiado pronto en la vida puede interrumpir los procesos cognitivos que, de otro modo, se acumularían con el tiempo. El fenómeno se hace eco de investigaciones anteriores sobre la descarga cognitiva, la tendencia de las personas a almacenar información en herramientas externas, como teléfonos inteligentes o sistemas GPS. Un artículo de 2011 describía cómo es menos probable que las personas recuerden hechos cuando saben que pueden recuperarlos más tarde, a través de motores de búsqueda. En otras palabras, cuando confiamos en que una herramienta recuerde por nosotros, dejamos de intentarlo. Y el estudio del MIT sugiere que una dinámica similar puede aplicarse a la escritura y el razonamiento.

"Lógicamente, podríamos esperar que hubiera diferencias cuando se utilizan herramientas y cuando no se utilizan", dijo Kosmyna. “Y eso es lo que observamos. Es diferente".