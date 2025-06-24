Cuando el agente de IA se une al organigrama

El agente de IA de su equipo no tiene un lugar favorito para almorzar ni se preocupa por los días de vacaciones. No se distrae en las reuniones ni se toma bajas por enfermedad. Pero sí se encarga de las tareas y, cada vez más, las realiza tan bien que obliga a replantearse cómo es el trabajo.

En todos los sectores, estos sistemas están asumiendo funciones que antes correspondían al personal de categoría inferior. Resumen investigaciones, redactan informes y analizan datos financieros. Ya no son solo herramientas pasivas, sino que se han convertido en colaboradores integrados que exigen supervisión, evaluación y estrategia.

A medida que los agentes de IA se extienden por las empresas, los directivos se enfrentan a un nuevo reto: cómo dirigir un equipo que incluye trabajadores no humanos. Estos sistemas pueden ser incansables y eficientes, pero no piden feedback, no explican su razonamiento y no levantan la mano cuando las cosas van mal. La cuestión ya no es si la IA puede contribuir al trabajo real, sino cómo gestionarán las empresas la responsabilidad, la fiabilidad y el rendimiento cuando lo haga.

“Los gerentes necesitarán un plan para gestionar el rendimiento y tomar decisiones basadas en las acciones tanto de la IA como de los humanos”, declaró Mindy Shoss, profesora de Psicología de la Universidad de Florida Central, en una entrevista con IBM® Think.

En IBM, la transformación ya está muy avanzada. Con herramientas como watsonx Orchestrate e investigaciones internas sobre la colaboración entre múltiples agentes, los agentes de IA se están integrando en los procesos de actividad principal. En recursos humanos, comparan los currículos con las descripciones de los puestos de trabajo y generan listas de candidatos preseleccionados para los responsables de contratación. En compras, escanean los contratos para clasificar a los proveedores y señalar los riesgos de cumplimiento. Aunque las personas siguen tomando las decisiones finales, el trabajo manual se realiza cada vez más en segundo plano.

IBM Research ha puesto a prueba equipos de agentes para abordar proyectos complejos, como el análisis de documentos a gran escala. En un experimento, se analizaron miles de documentos de políticas reguladoras para extraer cláusulas y comparar jurisdicciones. El sistema proporcionó una matriz de resultados para que los analistas la revisaran, una tarea que antes llevaba semanas y que ahora se ha reducido a horas con la supervisión humana.

“Los agentes de IA nos ayudarán a crear más rápido, a trabajar con equipos más pequeños y a dar vida a más ideas”, declaró Kunal Sawarkar, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con IBM Think. “Nos quitan el trabajo pesado de encima para que podamos centrarnos en lo que es valioso. Se trata de un cambio poderoso en el que todos pueden convertirse en creadores, no solo en ejecutores”.