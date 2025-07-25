Lo que los profesionales del marketing B2C pueden aprender del CMO de Anthropologie

En las empresas, tanto de consumo como empresariales, adaptarse al cambio también significa una colaboración más profunda entre los equipos. “La transformación no se puede realizar de forma aislada”, afirmó. “Y realmente requiere una alineación interfuncional para ser eficaz”.

Esa alineación, dijo Sainsurin, debe abarcar todo el organigrama. Conseguir que los equipos participen es esencial para garantizar que todos se muevan de forma sincronizada.

"La transformación del marketing solo ha tenido éxito porque he convertido en una prioridad asegurarme de que estoy acompañando a mis socios, a través de las finanzas, las compras y la comercialización, la creatividad, los productos y operaciones", dijo. “Porque el marketing es el primer lugar donde se capturan los cambios en el comportamiento del consumidor”.

Sainsurin destacó que la comunicación clara entre los equipos ha sido esencial para crear una alineación más amplia en torno a dónde invertir, qué priorizar y a quién dirigirse e involucrar.

"Desde la perspectiva del producto, también necesitábamos asegurarnos de aparecer con el producto adecuado que mejor atraiga, implique y, en última instancia, convierta a los [clientes] cuando los veamos tanto en línea como en la tienda", explicó.

El proceso, admitió, fue largo y difícil. “A medida que ejecutas, iteras, evolucionas, capturas, lees y reaccionas, constantemente encuentras nuevos canarios en la mina de carbón que se convierten en indicadores futuros de dónde debes establecer el próximo objetivo”.

Ahora que la primera fase de su transformación de marketing está casi completa, el foco ya está cambiando hacia lo que viene después. Y con las mejores prácticas de marketing desafiadas a diario por los cambios en los comportamientos de los clientes y el auge de la IA, el camino a seguir puede resultar abrumador.

"Entre IA, AEO y GEO, cada día aparece una terminología nueva", dijo. "Y es suficiente para hacerme dar vueltas la cabeza".