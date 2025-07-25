Lo que los profesionales del marketing B2C pueden aprender del CMO de Anthropologie

En el equipo directivo, los CMO están en la primera línea de la transformación tanto externa como interna, especialmente en las empresas B2C, donde el ciclo de feedback entre los deseos de los clientes, el comportamiento y los datos internos se acorta cada día.
En el último episodio de Transformers, Barbra Sainsurin, directora de marketing global de la popular marca de ropa y minorista Anthropologie, se unió a la presentadora Ann Funai, CIO de IBM y vicepresidenta de transformación de plataformas comerciales, para analizar algunos de los mayores desafíos que enfrentan los líderes de marketing hoy en día y cómo Anthropologie está trabajando para superar estos desafíos con su transformación de marketing basada en datos.
"El tiempo entre el lanzamiento de una campaña y la recepción de señales de nuestros clientes es realmente corto", dijo Sainsurin en el podcast. “Eso significa que la velocidad a la que aprendemos también tiene que ser rápida. En Anthropologie, hemos tenido que averiguar cómo es ese bucle de feedback y crear los procesos y sistemas que permitan a nuestros equipos recopilar datos, traducirlos en conocimiento y, lo que es más importante, actuar en consecuencia en tiempo real".
Como marca de comercio minorista global con más de 200 tiendas y un fuerte crecimiento a principios de 2025, Anthropologie está profundamente conectada a la conversación cultural. Pero el alcance de esa conversación es amplio y está en constante evolución.
"Anthropologie está tratando de mantenerse conectado con nuestro cliente actual, pero también de atraer a este nuevo grupo demográfico de consumidores más jóvenes", dijo Sainsurin. "Hemos tenido que entender un poco o profundizar en... todas las conversaciones que nuestros clientes mantienen en torno a la moda, la música, los deportes, los viajes y las artes".
Sainsurin dijo que elegir dónde y cuándo intervenir es clave.
"¿Qué conversaciones creemos que son auténticas para lo que somos como marca? ¿Y luego, en qué momentos del año queremos involucrarnos en esas conversaciones?”, preguntó Sainsurin. "Uno, porque queremos parecer relevantes, pero dos, también queremos parecer auténticos".
Para las marcas B2C, la autenticidad lo es todo. En Anthropologie, eso significa participar intencionadamente en conversaciones y aportarles valor. "Es muy importante que no lo hagamos solo por subirnos al carro, sino que participemos intencionadamente en conversaciones en las que nuestros clientes sientan que deberíamos participar y, en segundo lugar, a las que creamos que podemos añadir valor y dimensionalidad".
En las empresas, tanto de consumo como empresariales, adaptarse al cambio también significa una colaboración más profunda entre los equipos. “La transformación no se puede realizar de forma aislada”, afirmó. “Y realmente requiere una alineación interfuncional para ser eficaz”.
Esa alineación, dijo Sainsurin, debe abarcar todo el organigrama. Conseguir que los equipos participen es esencial para garantizar que todos se muevan de forma sincronizada.
"La transformación del marketing solo ha tenido éxito porque he convertido en una prioridad asegurarme de que estoy acompañando a mis socios, a través de las finanzas, las compras y la comercialización, la creatividad, los productos y operaciones", dijo. “Porque el marketing es el primer lugar donde se capturan los cambios en el comportamiento del consumidor”.
Sainsurin destacó que la comunicación clara entre los equipos ha sido esencial para crear una alineación más amplia en torno a dónde invertir, qué priorizar y a quién dirigirse e involucrar.
"Desde la perspectiva del producto, también necesitábamos asegurarnos de aparecer con el producto adecuado que mejor atraiga, implique y, en última instancia, convierta a los [clientes] cuando los veamos tanto en línea como en la tienda", explicó.
El proceso, admitió, fue largo y difícil. “A medida que ejecutas, iteras, evolucionas, capturas, lees y reaccionas, constantemente encuentras nuevos canarios en la mina de carbón que se convierten en indicadores futuros de dónde debes establecer el próximo objetivo”.
Ahora que la primera fase de su transformación de marketing está casi completa, el foco ya está cambiando hacia lo que viene después. Y con las mejores prácticas de marketing desafiadas a diario por los cambios en los comportamientos de los clientes y el auge de la IA, el camino a seguir puede resultar abrumador.
"Entre IA, AEO y GEO, cada día aparece una terminología nueva", dijo. "Y es suficiente para hacerme dar vueltas la cabeza".
En el centro de todo, dijo Sainsurin, está el cliente. Para Sainsurin, eso significa interactuar de manera significativa con los consumidores y utilizar los datos para servirles mejor. "Cuando estoy traduciendo o teniendo una conversación con mi director financiero y estoy usando métricas de marketing, estoy hablando de esas métricas de marketing desde la perspectiva del cliente", dijo.
Por ejemplo, puede que vea métricas de participación sólidas en las redes sociales, pero luego me dé cuenta de que cuando un cliente llega al sitio, no convierte en los artículos promocionados, sino en algo completamente diferente. Eso indica que, si bien el marketing hace su trabajo para generar tráfico, la experiencia del sitio o la combinación de productos pueden necesitar ajustes.
"Probablemente tengamos que idear otras formas de asegurarnos de que cuando llegue a nuestro sitio, compre los productos que tengan más impacto en nuestros objetivos de crecimiento".
Intentar ver todo el recorrido a través de los ojos de un cliente también ha ayudado a Sainsurin a evitar caer en la jerga del marketing. Mantener la curiosidad, dijo, es esencial para cuestionar las suposiciones.
"Las métricas de marketing solo te dan una parte de ese viaje", dijo. "Y ha sido muy importante para mí educarme a mí misma y [para otros] educarse a sí mismos a medida que impulsamos y tiramos de ciertas métricas de marketing [y] comprender el impacto que esas decisiones tienen en las métricas del embudo descendente".
Su definición de éxito ahora ha evolucionado: “Va más allá de la mera efectividad mediática”, afirmó. "Es como, ¿nuestras estrategias de marketing cumplieron con nuestros objetivos de negocio de captar nuevos clientes, retener a los actuales a un ritmo mayor o ayudar a impactar positivamente la salud de nuestra marca? Y con esos sistemas establecidos, podemos mantener conversaciones más sólidas y establecer esas conexiones con mayor facilidad".
