Qué significa la IA para el futuro del trabajo

Pocas personas han dedicado más tiempo a pensar en cómo la IA remodelará el trabajo que Ruchir Puri. Durante años, Puri, científico jefe de IBM, ha estado construyendo los sistemas que algunos trabajadores ahora temen que los reemplacen. Ha visto cómo la tecnología cruzaba umbrales que antes parecían estar a décadas de distancia. Y, sin embargo, incluso él ha quedado desconcertado por la rapidez del cambio en la IA.
“Creo que es justo decir que todos los que trabajaban en IA se han sorprendido, y en algunos casos conmocionados, con la rapidez con la que ha avanzado esta tecnología”, dijo en una entrevista con IBM Think. “La velocidad de la innovación y la velocidad del progreso han sido realmente asombrosas”.
Los números cuentan una historia de transformación a escala. Según el Informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial, que encuestó a más de 1000 empleadores que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías, para 2030, la IA creará 170 millones de nuevos puestos de trabajo y desplazará 92 millones de puestos de trabajo, lo que supone una ganancia neta de 78 millones de puestos de trabajo. Pero ese positivo neto oculta una pérdida considerable: el 22 % de todos los puestos de trabajo se verán afectados en los próximos cinco años. Los empleadores esperan que el 39 % de las habilidades necesarias en el mercado laboral cambien de aquí a 2030, y el 41 % de los empleadores afirman que planean reducir su personal para que la IA pueda automatizar las tareas. Mientras tanto, Goldman Sachs estima que, si las aplicaciones actuales de la IA se expandieran en toda la economía, el 2,5 % del empleo estadounidense se enfrentaría al desplazamiento.
Cada cambio tecnológico importante ha provocado predicciones de desempleo masivo. El automóvil eliminaría el sector del caballo y a todos los relacionados con él. El ordenador dejaría obsoletos a los oficinistas. Internet acabaría con el comercio minorista. Y, en cada ocasión, la economía creó más puestos de trabajo de los que destruyó. Aproximadamente el 60 % de los trabajadores estadounidenses hoy en día tienen trabajos que no existían en 1940, lo que significa que más del 85 % del crecimiento del empleo en las últimas ocho décadas provino de la creación de empleo impulsada por la tecnología. La cuestión es si esta vez es diferente.
La gran mayoría de los puestos de trabajo persistirán. Esa es la opinión de Robert Seamans, profesor de gestión y organizaciones en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y director del Center for the Future of Management. “Solo desaparecerán muy pocos puestos de trabajo”, dijo en una entrevista. Pero esa tranquilidad vino con una advertencia: “Sin embargo, la mayoría de los trabajos cambiarán, y los trabajadores que no se apoyen en esos cambios se encontrarán con un conjunto de habilidades anticuadas que no tienen valor en el mercado laboral”.
¿Qué hace que un trabajo sea vulnerable? Según Seamans, los puestos con mayor riesgo son aquellos con un número limitado de tareas discretas y una interacción mínima con otros roles. Por ejemplo, un teleoperador. El trabajo implica un conjunto circunscrito de actividades: llamar, responder a consultas y registrar resultados. No hay una coordinación de grupo compleja, ni situaciones humanas ambiguas por las que navegar. “El teleoperador no interactúa con otros en un entorno de tareas grupales complejas”, dijo. “Se puede sistematizar y, por lo tanto, replicar”.
Un marco similar surgió de la conversación con Puri. Los trabajos en riesgo, dijo, son aquellos que implican “movimiento mecánico” en los dominios del lenguaje y el conocimiento. “Alguien llama, va a buscar un manual o un libro de registro, obtiene la respuesta, dice la respuesta”, explicó. “Ese tipo de trabajo se puede eliminar”. Era cuidadoso con la elección de sus palabras. “De hecho, estoy evitando deliberadamente usar la expresión ‘trabajo no especializado’. Se trata de un trabajo de naturaleza mecánica”.
El desarrollo de software ofrece una vista previa de lo que está por venir en otros lugares. En 2011, Marc Andreessen declaró que el software se estaba comiendo el mundo. Una década después, dijo Puri, el festín había terminado. “El software se ha comido el mundo. Y en 2020 quedó claro que la IA se está comiendo el software”.
El trabajo de un desarrollador de software, dijo Puri, está evolucionando a un ritmo sin precedentes. “No estoy de acuerdo con que esos puestos de trabajo vayan a desaparecer. Yo soy más de la opinión de que aún queda mucho por hacer, por lo que sus trabajos evolucionarán”.
No todos los trabajos que parecen automatizables lo son en realidad, dijo Puri. La IA ahora lee millones de escáneres médicos, pero un radiólogo hace mucho más que interpretar imágenes. El trabajo implica conectar el historial del paciente, realizar exámenes y sintetizar información compleja. “Es mucho más complicado que simplemente leer un informe de imágenes”, dijo. El mismo principio se aplica en todas las profesiones: cuanto más implica un trabajo entrelazar hilos dispares de juicio y contexto, más difícil es automatizarlo.
Para los trabajadores en roles vulnerables, la conclusión es clara: “Si está en ese trabajo, será mejor que comience a averiguar qué valor agregado está aportando, porque ese tipo de trabajo puede automatizarse”, dijo Puri. “Pero estas herramientas también le brindan los medios para reimaginar su trabajo, en lugar de ponerlo tan nervioso”, agregó, y señaló que los trabajadores pueden experimentar con la tecnología en sus teléfonos y proponerse nuevos roles.
“Vaya a ver a su jefe y dígale: ‘Esto es posible’”, dijo. “Eso le da voz y voto en su trabajo y en lo que hará en el futuro, en lugar de que ese futuro lo controle otra persona”.
La cuestión de qué trabajos sobreviven puede tener menos que ver con la obra en sí que con su posición en la jerarquía. Gillian Lester, exdecana de la Facultad de Derecho de Columbia, ve un posible “vacío en el centro” del personal. Según ella, los empleos con más probabilidades de persistir son los extremos: profesionales altamente especializados cuyo criterio no puede replicarse y trabajadores del sector servicios con salarios bajos que realizan tareas físicas que no pueden automatizarse fácilmente. “Los profesionales, el cirujano y el trabajador de limpieza estarán bien”, dijo a IBM Think en una entrevista. Pero entre ambos extremos se encuentra una amplia clase media de cuello blanco que puede resultar vulnerable. “La gente que trabaja en el sector de los seguros, donde comprueban conjuntos de datos para averiguar si alguien es elegible para la recuperación”, dijo Lester, “allí ya no se necesitarán humanos en el futuro”.
¿Y qué pasa con la dirección intermedia y las funciones ejecutivas? La tecnología de la información ya ha remodelado estos roles, dijo Puri, poniendo “herramientas más potentes a su disposición” y permitiéndoles gestionar equipos más grandes con “mejor inteligencia, mejores capacidades de toma de decisiones al alcance de su mano”.
Pero rechazó la idea de que la gestión en sí misma se automatizará. “No creo que lleguemos a un escenario en el que, en masa, digamos: ‘No necesitamos mandos intermedios’”, afirmó. “Eso sería casi como decir que no necesitamos tomar decisiones, que simplemente vamos a delegar todo en estas máquinas que también pueden tomar decisiones por nosotros”.
Ese escenario es “el nirvana o una visión distópica, dependiendo de qué punto de vista se adopte”, dijo. Pero en cualquier caso, es lejano. “Hasta que podamos confiarles a estas máquinas literalmente nuestras vidas y todo lo demás, habrá un largo período de transición hasta que los trabajos se redefinan en lugar de eliminarse”.
Lo que suceda a continuación puede parecerse menos a una oleada de despidos que a una clasificación. Casi todos los trabajos basados en el conocimiento se dividirán pronto en dos, según Gabe Goodhart, arquitecto jefe de innovación abierta de IA de IBM. “La versión de ese trabajo basada en la IA tendrá una demanda extremadamente alta”, dijo en una entrevista con IBM Think. Aquellos que dominen las herramientas obtendrán una prima; los que no lo hagan se encontrarán compitiendo en un mercado cada vez más reducido para el trabajo tradicional, señaló.
La brecha entre estos dos campos, advirtió Goodhart, se cubrirá con trabajadores que “no tienen el conjunto de habilidades para usar la IA de manera efectiva, pero intentan usarla de todos modos”. Se trata de trabajadores que pueden producir más pero entienden menos, que confían en el resultado sin comprender el proceso, que no pueden decir cuándo la máquina ha fallado.
Pero las mismas herramientas que amenazan a algunos trabajadores están empoderando a otros. Pensemos en la aparición del “vibe coding”, en el que los agentes de IA traducen los conceptos de diseño directamente en software funcional. Tradicionalmente, los diseñadores carecían de los conocimientos de programación necesarios para construir sus propios prototipos. Ahora pueden hacerlo. “Se trata de una habilidad transversal en la que las entradas clave, el diseño, ahora pueden traducirse directamente en la salida del software en funcionamiento”, explicó Goodhart. Las barreras entre disciplinas se están disolviendo.
Esta democratización puede ser uno de los cambios más profundos en curso. “La tecnología actual de IA generativa ha hecho que las habilidades de codificación y las habilidades de ciencia de datos sean accesibles para los no programadores de una manera casi inglesa”, dijo Puri. Señaló las predicciones de empresas valoradas en miles de millones de dólares con un solo empleado. “Lo que antes requería probablemente 20 personas, ahora lo pueden hacer una o dos personas. Y, por cierto, esas personas no tienen, entre comillas, ‘habilidades de software’”.
El resultado es contradictorio: es posible que los trabajadores no técnicos se enfrenten a mayores oportunidades. “Ellos son los que se necesitan ahora”, dijo Puri. “En realidad, antes estaban un poco marginados. Ahora se les ha incorporado”.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Si la tecnología avanza a un ritmo que incluso sus creadores encuentran sorprendente, la transformación de la economía avanza con más cautela. El año 2025 marcó “el inicio de esa rampa de acceso masiva”, en palabras de Puri, un momento en el que las empresas comienzan a integrar la IA en las operaciones reales, reestructurando los flujos de trabajo y otorgando con cautela más autonomía a los sistemas.
“Las empresas siguen preocupadas por dar demasiado poder a los agentes”, dijo. “No tiene control sobre ellos, pueden causar estragos”.
Un desafío relacionado es saber si los sistemas de IA están haciendo lo que se supone que deben hacer. “La evaluación comparativa se convertirá, o al menos debería, convertirse en una competencia de primera clase en todas las empresas”, dijo David Cox, vicepresidente de fundamentos de IA en IBM Research, en una entrevista con IBM Think. “¿Cómo puedo sondear un sistema y crear pruebas y puntos de referencia para saber si el sistema está haciendo lo que se supone que debe hacer? Esta es una laguna evidente que veo hoy en día”.
Las herramientas para evaluar la IA, argumenta Cox, requerirán disciplinas completamente nuevas, diferentes de las pruebas de software tradicionales porque estos sistemas son “mucho menos deterministas que el software al que estamos acostumbrados”.
En opinión de Puri, la IA puede tardar hasta una década en “penetrar por completo en el tejido de nuestra sociedad, y los próximos tres a cinco años serán un período de hiperaceleración”, seguido de un asentamiento más largo.
¿Cómo serán los trabajos del futuro? La visión que surgió de estas conversaciones es la de humanos que gestionan “ejércitos de agentes” y supervisan los sistemas de IA, asegurándose de que se comportan según lo previsto y corrigiéndolos cuando se desvían de su rumbo. “Es como el trabajo de un jefe”, dijo Puri. “Su valor añadido pasa al siguiente nivel”.
Los expertos en la materia trabajarán directamente con los tecnólogos para crear agentes de IA, aprovechando su conocimiento del dominio para definir el comportamiento del sistema y las barreras de protección. También serán responsables de mantener a esos agentes, aplicando el juicio humano para evaluar las consecuencias, detectar riesgos y gestionar casos extremos. “Los tecnólogos de IA... normalmente saben que la IA no puede crear agentes de IA por sí sola”, dijo Puri. “Tiene que haber una intersección entre la IA y la experiencia en la materia”.
Goodhart lo expresó sin rodeos: “El juicio humano es la habilidad clave necesaria para aprovechar la IA en el lugar de trabajo de forma segura”. Eso significa que los trabajadores que entiendan qué es y qué no es la IA, que puedan implementarla eficazmente reconociendo sus limitaciones, serán esenciales. “Las personas sin estos conocimientos que intenten utilizar la IA caerán en ese abismo de confiar en la IA sin comprender los riesgos y acabarán cometiendo errores que podrían tener grandes consecuencias”.
Según Seamans, hay tres capacidades que serán las más importantes en los próximos años: “La capacidad de mejorar sus habilidades, sin que se lo pidan; sed de conocimiento; y el deseo de ayudar a los demás, especialmente a los de su equipo”. Ninguna de ellas es una competencia técnica. En cambio, todos requieren una disposición particular hacia el trabajo y los compañeros, dijo Seamans.
El énfasis en las habilidades sociales apareció una y otra vez en las entrevistas. “Habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación: consígalas”, aconsejó Puri. “Probablemente sean más importantes que nunca, porque estas máquinas pueden realizar muchas tareas potencialmente mecánicas”. Lo que sigue siendo claramente humano, argumentó, es la inteligencia emocional. “El cociente emocional sigue siendo en gran medida un rasgo humano. La empatía es un rasgo humano”.
Basándose en su experiencia en formación jurídica, Lester destacó la importancia del pensamiento crítico y la creatividad, la capacidad de abordar los problemas desde ángulos inesperados, sintetizar la información de formas novedosas y ejercitar la intuición junto con el análisis.
“Una gran parte de lo que estamos enseñando es lo que la IA puede darle”, dijo, refiriéndose al conocimiento fáctico. “La IA puede decirle cuántos planetas orbitan alrededor del Sol. Pero una gran parte de lo que estamos haciendo es enseñar a las personas a resolver problemas. Estamos enseñando a la gente a pensar de forma creativa, quizá siguiendo caminos diferentes a los habituales: habilidades de pensamiento crítico. También enseñamos dónde la intuición y el instinto pueden ser tan útiles como una fórmula”.
Estas habilidades siempre han sido la base de la enseñanza, pero están cobrando cada vez más importancia a medida que las funciones informativas del aprendizaje pueden transferirse a la IA. El reto ahora es hacer que las partes no transferibles (juicio, creatividad y fluidez interpersonal) sean el eje central del desarrollo profesional. “Descubrir cómo enseñar a las personas esas habilidades y continuar enseñándolas es, diría yo, uno de los principales desafíos para la educación superior”, dijo Lester.
Algo cambia cuando la supervisión humana se sustituye por la monitorización algorítmica. La vigilancia por IA en el lugar de trabajo puede medir pulsaciones de teclas, analizar expresiones faciales, rastrear el tono de voz y seguir movimientos físicos con una granularidad que ningún gestor humano podría mantener. “Siempre hemos tenido jefes”, dijo Lester. “A veces microgestión, a veces capataces brutales en un taller, a veces un supervisor de cuello blanco”. Lo novedoso, dijo, es que la IA puede “amplificar y sistematizar esos daños”, convirtiendo la supervisión ordinaria en algo más abstracto, más generalizado y más difícil de combatir.
Más preocupante aún, la supervisión por IA puede eliminar el elemento humano de las relaciones en el lugar de trabajo, relaciones que pueden ser opresivas, sí, pero también acogedoras. “Tiene una cualidad anonimizada”, dijo Lester. “Para bien o para mal, hemos tenido que trabajar con esas personas que son nuestros supervisores o nuestros mentores, y algunas de esas relaciones son relaciones muy positivas”.
Si bien gran parte de la conversación sobre la IA y el trabajo se centra en la eficiencia y el control, a Lester le interesaba más su efecto en la atmósfera humana del lugar de trabajo. “Creo que la IA podría acabar teniendo efectos profundos en las relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo”, dijo, “incluidas las que implican el crecimiento, el crecimiento profesional, el aprendizaje, el progreso a través del aprendizaje interpersonal, el asesoramiento, la tutoría y el mando. Y creo que eso será muy interesante. “Tendremos que descubrir cómo equilibrar el valor y la utilidad de estas herramientas con la socialización interpersonal”.
Una consecuencia del cambio en curso es que el aprendizaje ya no puede tratarse como un hecho único. “El aprendizaje y la educación no son el proceso cuando obtiene el título, y su aprendizaje o educación ha terminado”, dijo Puri. “Las cosas cambian todo el tiempo”.
Aboga por un “conocimiento de la IA” universal, una alfabetización básica que permita a los trabajadores de cualquier campo interactuar con la tecnología que remodela sus sectores. Las propias herramientas lo hacen más fácil que nunca, argumentó, porque los empleados pueden comunicarse con la IA en lenguaje natural.
No obstante, hay una generación de estudiantes ahora en “un patrón de espera”, como dijo Lester. Los jóvenes que siguieron las reglas y cultivaron las habilidades esperadas ahora están descubriendo que los sistemas de IA pueden reproducir esas habilidades en segundos, incluso el periodismo, reconoció Lester. “La gente puede obtener las noticias con solo hacer clic en un botón, y la IA le ofrece un resumen de lo que acaba de suceder. La gente quiere actuar. Están en el momento de su vida. Quieren tomar decisiones y quieren adquirir las habilidades que necesitan, y a veces ni siquiera saben cuál es la respuesta correcta”.
Ha surgido una división generacional en las actitudes hacia la IA, aunque no es la que cabría esperar. Los más jóvenes simplemente lo usan todo el tiempo. “Nací en 1964 y no lo uso automáticamente”, dijo Lester, “mientras que mis hijos, que están en edad universitaria, lo ven como una herramienta cotidiana que usan todo el tiempo”.
El consejo de Lester a su propio hijo, que trabaja en IBM, es combinar la fluidez tecnológica con la inversión interpersonal. “No puede ignorar la realidad”, dijo. “Hay que entender el kit de herramientas básico”. Pero también le aconseja observar a los mentores, aprender cómo se forman los equipos y desarrollar un criterio que vaya más allá de “la magia computacional de la IA”. Le dice a su hijo que se centre en “por qué son buenos en lo que hacen, por qué son buenos formando equipos y pensando táctica o estratégicamente en la creación de proyectos”.
El consejo de Puri a un hipotético joven de 20 años que se incorpora al mundo laboral es similar. “Nunca tema a la tecnología; abrázala”, dijo. “Sé que estos son tiempos sin precedentes. Puede parecer muy incómodo. Pero después de haber estado en el campo durante mucho tiempo, puedo asegurarle que las personas que adoptan la tecnología son las que definirán el futuro”.
Detrás de todo esto se esconde la pregunta de si algunas formas de trabajo deberían seguir estando dirigidas por personas por diseño. Cuando se le planteó la pregunta a Lester, ella hizo una pausa larga antes de responder.
“Los niños necesitan ser atendidos por humanos”, dijo finalmente. “Necesitan la interacción física. Necesitan contacto visual, necesitan tacto, necesitan disciplina compasiva que entienda al ser humano”. El mismo principio podría aplicarse a la enseñanza, a ciertas formas de atención médica, a los campos que implican negociaciones entre las partes para evitar conflictos. Se trata de ámbitos en los que las ganancias en eficiencia pueden no compensar el coste en términos de conexión humana, en los que, como dice Lester, “debemos actuar con determinación a medida que avanzamos, delimitando y protegiendo algunos ámbitos de la actividad humana”.
El espectro de una renta básica universal que sustituya a un trabajo significativo inquieta a Puri. “La gente trabaja porque les da un propósito”, dijo. “No se trata solo de dinero. Lo entiendo: el dinero es muy importante, pero el propósito en la vida es igualmente importante”. Lester describió un escenario en el que los trabajadores sustituidos reciben “20 000 dólares al año y luego pueden iniciar su propio negocio”.
Pero seguía siendo escéptica respecto a que los ingresos garantizados o las subvenciones pudieran sustituir el significado que proviene de la actividad productiva. “Soy escéptica en cuanto a que eso sea suficiente para dar a las personas el significado, el propósito y las interacciones interpersonales que realmente no se pueden valorar económicamente”, dijo.
Y, sin embargo, el optimismo persiste, al menos entre quienes construyen estos sistemas. La nueva tecnología creará más oportunidades de las que destruirá, cree Puri. Resolverá problemas que “nunca imaginamos que podrían resolverse”. A ojos de expertos como Puri, un futuro con IA es esperanzador. “Potencialmente encontraremos curas para enfermedades que nunca pensamos que encontraríamos”, dijo. “Descubriremos materiales sostenibles. Y esto permitirá una innovación realmente sin precedentes en la sociedad”.
Pero también tiene claro lo que no se puede automatizar. “Muchos trabajos que hacemos con nuestras manos son inimaginables”, afirmó. “Hay una fuga en mi casa. Necesito a alguien que sepa cómo arreglar esa fuga. Mi máquina está rota. Necesito a alguien que también arregle eso. “Necesito que alguien reimagine cómo se diseñan estas cosas, cómo se construyen, cómo se mantienen, cómo se reparan”.
La pregunta es si los trabajadores tendrán miedo al futuro o decidirán aceptarlo. La tecnología ya está aquí. Está transformando el desarrollo de software, el servicio de atención al cliente, la investigación legal y muchos otros campos, y probablemente remodelará dominios que hoy parecen intocables. Aunque sigue siendo una herramienta asombrosamente poderosa, pero una herramienta al fin y al cabo.
“Tanto si es un escritor inglés, como si trabaja en el negocio del entretenimiento, si es tecnólogo o si es un profesional médico”, dijo Puri, “adopte la tecnología, porque es increíblemente poderosa”.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Gracias a la IA, IBM Concert descubre información crucial sobre sus operaciones y ofrece recomendaciones de mejora personalizadas para cada aplicación. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.