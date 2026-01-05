Qué significa la IA para el futuro del trabajo

Según Seamans, hay tres capacidades que serán las más importantes en los próximos años: “La capacidad de mejorar sus habilidades, sin que se lo pidan; sed de conocimiento; y el deseo de ayudar a los demás, especialmente a los de su equipo”. Ninguna de ellas es una competencia técnica. En cambio, todos requieren una disposición particular hacia el trabajo y los compañeros, dijo Seamans.

El énfasis en las habilidades sociales apareció una y otra vez en las entrevistas. “Habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación: consígalas”, aconsejó Puri. “Probablemente sean más importantes que nunca, porque estas máquinas pueden realizar muchas tareas potencialmente mecánicas”. Lo que sigue siendo claramente humano, argumentó, es la inteligencia emocional. “El cociente emocional sigue siendo en gran medida un rasgo humano. La empatía es un rasgo humano”.

Basándose en su experiencia en formación jurídica, Lester destacó la importancia del pensamiento crítico y la creatividad, la capacidad de abordar los problemas desde ángulos inesperados, sintetizar la información de formas novedosas y ejercitar la intuición junto con el análisis.

“Una gran parte de lo que estamos enseñando es lo que la IA puede darle”, dijo, refiriéndose al conocimiento fáctico. “La IA puede decirle cuántos planetas orbitan alrededor del Sol. Pero una gran parte de lo que estamos haciendo es enseñar a las personas a resolver problemas. Estamos enseñando a la gente a pensar de forma creativa, quizá siguiendo caminos diferentes a los habituales: habilidades de pensamiento crítico. También enseñamos dónde la intuición y el instinto pueden ser tan útiles como una fórmula”.

Estas habilidades siempre han sido la base de la enseñanza, pero están cobrando cada vez más importancia a medida que las funciones informativas del aprendizaje pueden transferirse a la IA. El reto ahora es hacer que las partes no transferibles (juicio, creatividad y fluidez interpersonal) sean el eje central del desarrollo profesional. “Descubrir cómo enseñar a las personas esas habilidades y continuar enseñándolas es, diría yo, uno de los principales desafíos para la educación superior”, dijo Lester.

Algo cambia cuando la supervisión humana se sustituye por la monitorización algorítmica. La vigilancia por IA en el lugar de trabajo puede medir pulsaciones de teclas, analizar expresiones faciales, rastrear el tono de voz y seguir movimientos físicos con una granularidad que ningún gestor humano podría mantener. “Siempre hemos tenido jefes”, dijo Lester. “A veces microgestión, a veces capataces brutales en un taller, a veces un supervisor de cuello blanco”. Lo novedoso, dijo, es que la IA puede “amplificar y sistematizar esos daños”, convirtiendo la supervisión ordinaria en algo más abstracto, más generalizado y más difícil de combatir.

Más preocupante aún, la supervisión por IA puede eliminar el elemento humano de las relaciones en el lugar de trabajo, relaciones que pueden ser opresivas, sí, pero también acogedoras. “Tiene una cualidad anonimizada”, dijo Lester. “Para bien o para mal, hemos tenido que trabajar con esas personas que son nuestros supervisores o nuestros mentores, y algunas de esas relaciones son relaciones muy positivas”.

Si bien gran parte de la conversación sobre la IA y el trabajo se centra en la eficiencia y el control, a Lester le interesaba más su efecto en la atmósfera humana del lugar de trabajo. “Creo que la IA podría acabar teniendo efectos profundos en las relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo”, dijo, “incluidas las que implican el crecimiento, el crecimiento profesional, el aprendizaje, el progreso a través del aprendizaje interpersonal, el asesoramiento, la tutoría y el mando. Y creo que eso será muy interesante. “Tendremos que descubrir cómo equilibrar el valor y la utilidad de estas herramientas con la socialización interpersonal”.

Una consecuencia del cambio en curso es que el aprendizaje ya no puede tratarse como un hecho único. “El aprendizaje y la educación no son el proceso cuando obtiene el título, y su aprendizaje o educación ha terminado”, dijo Puri. “Las cosas cambian todo el tiempo”.

Aboga por un “conocimiento de la IA” universal, una alfabetización básica que permita a los trabajadores de cualquier campo interactuar con la tecnología que remodela sus sectores. Las propias herramientas lo hacen más fácil que nunca, argumentó, porque los empleados pueden comunicarse con la IA en lenguaje natural.

No obstante, hay una generación de estudiantes ahora en “un patrón de espera”, como dijo Lester. Los jóvenes que siguieron las reglas y cultivaron las habilidades esperadas ahora están descubriendo que los sistemas de IA pueden reproducir esas habilidades en segundos, incluso el periodismo, reconoció Lester. “La gente puede obtener las noticias con solo hacer clic en un botón, y la IA le ofrece un resumen de lo que acaba de suceder. La gente quiere actuar. Están en el momento de su vida. Quieren tomar decisiones y quieren adquirir las habilidades que necesitan, y a veces ni siquiera saben cuál es la respuesta correcta”.

Ha surgido una división generacional en las actitudes hacia la IA, aunque no es la que cabría esperar. Los más jóvenes simplemente lo usan todo el tiempo. “Nací en 1964 y no lo uso automáticamente”, dijo Lester, “mientras que mis hijos, que están en edad universitaria, lo ven como una herramienta cotidiana que usan todo el tiempo”.

El consejo de Lester a su propio hijo, que trabaja en IBM, es combinar la fluidez tecnológica con la inversión interpersonal. “No puede ignorar la realidad”, dijo. “Hay que entender el kit de herramientas básico”. Pero también le aconseja observar a los mentores, aprender cómo se forman los equipos y desarrollar un criterio que vaya más allá de “la magia computacional de la IA”. Le dice a su hijo que se centre en “por qué son buenos en lo que hacen, por qué son buenos formando equipos y pensando táctica o estratégicamente en la creación de proyectos”.

El consejo de Puri a un hipotético joven de 20 años que se incorpora al mundo laboral es similar. “Nunca tema a la tecnología; abrázala”, dijo. “Sé que estos son tiempos sin precedentes. Puede parecer muy incómodo. Pero después de haber estado en el campo durante mucho tiempo, puedo asegurarle que las personas que adoptan la tecnología son las que definirán el futuro”.

Detrás de todo esto se esconde la pregunta de si algunas formas de trabajo deberían seguir estando dirigidas por personas por diseño. Cuando se le planteó la pregunta a Lester, ella hizo una pausa larga antes de responder.

“Los niños necesitan ser atendidos por humanos”, dijo finalmente. “Necesitan la interacción física. Necesitan contacto visual, necesitan tacto, necesitan disciplina compasiva que entienda al ser humano”. El mismo principio podría aplicarse a la enseñanza, a ciertas formas de atención médica, a los campos que implican negociaciones entre las partes para evitar conflictos. Se trata de ámbitos en los que las ganancias en eficiencia pueden no compensar el coste en términos de conexión humana, en los que, como dice Lester, “debemos actuar con determinación a medida que avanzamos, delimitando y protegiendo algunos ámbitos de la actividad humana”.

El espectro de una renta básica universal que sustituya a un trabajo significativo inquieta a Puri. “La gente trabaja porque les da un propósito”, dijo. “No se trata solo de dinero. Lo entiendo: el dinero es muy importante, pero el propósito en la vida es igualmente importante”. Lester describió un escenario en el que los trabajadores sustituidos reciben “20 000 dólares al año y luego pueden iniciar su propio negocio”.

Pero seguía siendo escéptica respecto a que los ingresos garantizados o las subvenciones pudieran sustituir el significado que proviene de la actividad productiva. “Soy escéptica en cuanto a que eso sea suficiente para dar a las personas el significado, el propósito y las interacciones interpersonales que realmente no se pueden valorar económicamente”, dijo.

Y, sin embargo, el optimismo persiste, al menos entre quienes construyen estos sistemas. La nueva tecnología creará más oportunidades de las que destruirá, cree Puri. Resolverá problemas que “nunca imaginamos que podrían resolverse”. A ojos de expertos como Puri, un futuro con IA es esperanzador. “Potencialmente encontraremos curas para enfermedades que nunca pensamos que encontraríamos”, dijo. “Descubriremos materiales sostenibles. Y esto permitirá una innovación realmente sin precedentes en la sociedad”.

Pero también tiene claro lo que no se puede automatizar. “Muchos trabajos que hacemos con nuestras manos son inimaginables”, afirmó. “Hay una fuga en mi casa. Necesito a alguien que sepa cómo arreglar esa fuga. Mi máquina está rota. Necesito a alguien que también arregle eso. “Necesito que alguien reimagine cómo se diseñan estas cosas, cómo se construyen, cómo se mantienen, cómo se reparan”.

La pregunta es si los trabajadores tendrán miedo al futuro o decidirán aceptarlo. La tecnología ya está aquí. Está transformando el desarrollo de software, el servicio de atención al cliente, la investigación legal y muchos otros campos, y probablemente remodelará dominios que hoy parecen intocables. Aunque sigue siendo una herramienta asombrosamente poderosa, pero una herramienta al fin y al cabo.

“Tanto si es un escritor inglés, como si trabaja en el negocio del entretenimiento, si es tecnólogo o si es un profesional médico”, dijo Puri, “adopte la tecnología, porque es increíblemente poderosa”.