Una semana de Manus

Aunque Manus ha captado el interés de los consumidores, la adopción por parte de las empresas de este tipo de agente general autónomo podría ser un camino más largo, si es que tiene sentido. Los LLM que alimentan a los agentes que han atraído tanta atención en los últimos 12 meses están en su mayoría entrenados con datos públicos disponibles. Por el contrario, solo el 1 % de los datos empresariales se utilizan actualmente en modelos de lenguaje de gran tamaño.

El 99 % de los datos que no se capturan representa una mina de oro para aquellas empresas que buscan utilizar LLM y agentes para desbloquear el valor de esos datos. Los agentes de IA empresariales, sin embargo, suelen utilizarse de forma diferente a los agentes de IA personales. Por ejemplo, las personas pueden utilizar un agente creado por una empresa como Manus IA u OpenIA para programar un vuelo o revisar sus reseñas.

Sin embargo, las empresas suelen buscar un sistema de agentes creado con herramientas de código abierto o cerradas que se haya personalizado para sus necesidades empresariales específicas para que sea lo más rentable posible (piense en Salesforce’s Agentforce o IBM's watsonx Orchestrate). Las empresas también tienen una enorme cantidad de datos que no quieren mover de sus instalaciones por razones de seguridad. Estos agentes empresariales suelen estar impulsados por modelos de lenguaje más pequeños y adaptados a sus necesidades, como la serie Granite de IBM, que mantienen los datos necesarios in situ.

No está claro si Manus tiene ambiciones de IA empresarial, sin embargo, su socio recién anunciado, Alibaba, ciertamente las tiene. En enero, Alibaba anunció un nuevo asistente, Qwen 2.5 Max, que se ejecuta en la arquitectura mixta de expertos (MoE), un enfoque eficiente que a menudo atrae a las empresas.

Con una arquitectura MoE, el modelo solo activa las subredes específicas necesarias para una tarea determinada en lugar de activar toda la red neuronal. En consecuencia, la arquitectura MoE reduce en gran medida los costes de cálculo durante el entrenamiento previo y logra un rendimiento más rápido durante el tiempo de inferencia.

Queda por ver si la verdadera autonomía de la IA se logra con un agente de IA personal o con un agente de IA empresarial. Mientras tanto, Manus continúa generando debate.

"Manus está cambiando las cosas. Pero también hay muchos escépticos en la comunidad de la IA", afirma Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal y gerente de IBM en un episodio reciente de Mixture of Experts. "La gran pregunta aquí es, ¿puede Manus realmente redefinir la autonomía de la IA? ¿O es solo un paso más en una carrera de IA en curso entre Oriente y Occidente?"