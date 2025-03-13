Una semana de Manus

Siete días después del lanzamiento, el nuevo agente todo en uno Manus AI sigue acaparando la atención y los titulares. La empresa, desarrollada por la startup china Butterfly Effect, afirma que 2 millones de personas están en lista de espera para su agente de uso general. Además, solo se puede acceder a Manus mediante invitación, aunque los códigos de invitación se pueden comprar en el mercado de reventa y en las redes sociales por miles de dólares.
Y la ambición de Manus podría ser mayor que generar exageraciones y comparaciones con otro modelo chino, DeepSeek, que conmocionó a los mundos tecnológico y financiero a principios de este año. Hace dos días, Manus AI anunció una alianza estratégica con el equipo Qwen de Alibaba, una medida que podría ayudar a la startup a responder al aumento del tráfico y ampliar su base de usuarios, especialmente en China.
Pero queda por ver si Manus es algo más que una llamativa demo de modelos que se hizo viral. "Un caso de uso, una demostración, una POC [prueba de concepto] es muy diferente de lo que se puede integrar en una arquitectura empresarial, ¿verdad?" dice Vyoma Gajjar, arquitecto de soluciones técnicas de IA en IBM, en un episodio reciente de Mixture of Experts.
Para escalar aplicaciones del mundo real, necesitamos “agentes especializados y rentables que estén configurados especialmente para uso empresarial”, afirma Maryam Ashoori de IBM, directora de gestión de productos de watsonx.ai en una entrevista con IBM Think.
Manus deslumbró a muchos usuarios al poder ejecutar rápidamente una amplia gama de tareas complejas, desde analizar acciones hasta programar viajes y evaluar seguros, todo ello sin ninguna intervención humana salvo la instrucción inicial.
"Manus es una experiencia de automatización muy agradable, en la que puedes chatear con un modelo que tiene acceso a 29 herramientas, orquesta tus solicitudes y te ofrece un feedback progresivo muy útil sobre cómo está realizando esa tarea", explica Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM, en una entrevista con Think.
En los últimos meses se ha producido un lanzamiento continuo de nuevas herramientas y funciones de IA, lo que pone de manifiesto el creciente interés por los agentes que ayudan a los usuarios en diversas tareas (por ejemplo, Operator, de OpenAI, o las diversas características de Deep Research que se han añadido recientemente a muchos LLM).
"Manus es una agradable combinación de búsqueda e investigación profundas y navegación. Y también tiene acceso a otras herramientas”, dice Hay.
La verdadera innovación de Manus podría ser reunir muchas herramientas interesantes (un editor, un navegador, un terminal) en una experiencia fácil de usar, que, según Hay, se hizo eco del primer lanzamiento público de ChatGPT hace más de dos años. En ese momento, y por primera vez, la interacción con la IA se hizo accesible para cualquier persona con conexión a Internet, sin necesidad de tener un título en informática.
Manus utiliza varios modelos de IA, en particular el software Claude, Qwen y Browser Use de Anthropic que ayuda a los agentes de IA a acceder a sitios web. Browser Use está disfrutando del halo de éxito de la semana de Manus al volverse viral.
Pero ¿alguien hablará de Manus el mes que viene? Hay predice: "En una semana, alguien recreará Manus sólo con código abierto, lo cual me parece genial. OpenAI responderá y todos tendrán un tipo de experiencia equivalente”.
Aunque Manus ha captado el interés de los consumidores, la adopción por parte de las empresas de este tipo de agente general autónomo podría ser un camino más largo, si es que tiene sentido. Los LLM que alimentan a los agentes que han atraído tanta atención en los últimos 12 meses están en su mayoría entrenados con datos públicos disponibles. Por el contrario, solo el 1 % de los datos empresariales se utilizan actualmente en modelos de lenguaje de gran tamaño.
El 99 % de los datos que no se capturan representa una mina de oro para aquellas empresas que buscan utilizar LLM y agentes para desbloquear el valor de esos datos. Los agentes de IA empresariales, sin embargo, suelen utilizarse de forma diferente a los agentes de IA personales. Por ejemplo, las personas pueden utilizar un agente creado por una empresa como Manus IA u OpenIA para programar un vuelo o revisar sus reseñas.
Sin embargo, las empresas suelen buscar un sistema de agentes creado con herramientas de código abierto o cerradas que se haya personalizado para sus necesidades empresariales específicas para que sea lo más rentable posible (piense en Salesforce’s Agentforce o IBM's watsonx Orchestrate). Las empresas también tienen una enorme cantidad de datos que no quieren mover de sus instalaciones por razones de seguridad. Estos agentes empresariales suelen estar impulsados por modelos de lenguaje más pequeños y adaptados a sus necesidades, como la serie Granite de IBM, que mantienen los datos necesarios in situ.
No está claro si Manus tiene ambiciones de IA empresarial, sin embargo, su socio recién anunciado, Alibaba, ciertamente las tiene. En enero, Alibaba anunció un nuevo asistente, Qwen 2.5 Max, que se ejecuta en la arquitectura mixta de expertos (MoE), un enfoque eficiente que a menudo atrae a las empresas.
Con una arquitectura MoE, el modelo solo activa las subredes específicas necesarias para una tarea determinada en lugar de activar toda la red neuronal. En consecuencia, la arquitectura MoE reduce en gran medida los costes de cálculo durante el entrenamiento previo y logra un rendimiento más rápido durante el tiempo de inferencia.
Queda por ver si la verdadera autonomía de la IA se logra con un agente de IA personal o con un agente de IA empresarial. Mientras tanto, Manus continúa generando debate.
"Manus está cambiando las cosas. Pero también hay muchos escépticos en la comunidad de la IA", afirma Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal y gerente de IBM en un episodio reciente de Mixture of Experts. "La gran pregunta aquí es, ¿puede Manus realmente redefinir la autonomía de la IA? ¿O es solo un paso más en una carrera de IA en curso entre Oriente y Occidente?"
