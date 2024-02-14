El sector del agua de EE. UU. ha sido descrito como "rico en objetivos y con pocos recursos" debido a los limitados recursos financieros y técnicos disponibles. Y los sistemas de las comunidades pequeñas y rurales son especialmente vulnerables.

En una audiencia reciente del Comité de Energía y Comercio, Rick Jeffares, presidente de la Asociación de Agua Rural de Georgia, dijo que más del 91 % de los sistemas de agua comunitarios de este país sirven a menos de 10 000 personas. Según Jeffares, las comunidades pequeñas y rurales a menudo tienen "dificultades para cumplir con los complicados mandatos federales y proporcionar agua potable y saneamiento seguros y asequibles debido a las limitadas economías de escala y la falta de experiencia técnica".

Jeffares también dijo que los proveedores que reciben dólares federales y venden o instalan equipos automatizados deberían estar "exigidos por los protocolos estándar establecidos por la EPA y otras agencias para proteger mejor a los servicios de agua de los ciberataques".

En la audiencia también se hizo hincapié en la necesidad de involucrar a los jóvenes. "Rural Water ha estado haciendo esto a través de un programa de aprendizaje registrado, y está funcionando, por lo que nos gustaría expandirnos. Anticipamos que la próxima generación de operadores de agua tendrá un mayor nivel de sofisticación informática y cibernética", dijo Jeffares.