Revolucionar la experiencia de los fans de la UFC con IBM® watsonx

Este año, IBM y UFC están ampliando la experiencia de conocimientos de UFC Insights Engine para incluir conocimientos en la lucha. El primer vistazo a esta nueva característica fue en la UFC 322 en el Madison Square Garden en la primera ronda, cuando Shevchenko se convirtió en la primera mujer en la historia de UFC en conseguir 60 derribos en su carrera. Los espectadores pudieron comprobarlo de primera mano en una imagen que se mostró a la izquierda de la pantalla con la primera estadística de conocimiento. Esta característica también será visible en otros próximos eventos de lucha.

“Hasta ahora solo habíamos hecho análisis previos a los combates, por lo que la creación de análisis en directo supone un gran cambio para nosotros”, dijo Jonathan Collins, gestor principal de IBM, Americas Build Engineering, en una entrevista con Think.

La nueva línea de información proporcionará a los aficionados datos interesantes durante la retransmisión, como actualizaciones de récords históricos o estadísticas críticas. Imagine que un luchador está a punto de batir un récord histórico de knockouts. Gracias al nuevo Insights Engine, el equipo de producción de estadísticas de la UFC ya habrá recopilado información relevante sobre si se bate el récord o cuándo se bate, en tiempo real. Ese conocimiento se proporciona al equipo de contenido y transmisiones de la UFC para que lo comparta públicamente en las transmisiones.

“UFC Insights Engine creado con IBM watsonx es un complejo paquete de IA que profundiza para descubrir nuevos conocimientos en tiempo real para los fans en cuestión de segundos”, afirma Alon Cohen, vicepresidente ejecutivo de innovación de TKO. “Cualquiera que use herramientas de IA sabe que normalmente pueden profundizar o acelerar, pero no ambas cosas. Sin embargo, al colaborar con IBM para obtener estas nuevas estadísticas de peleas internas, hemos optimizado Insights Engine o para lograr ambas cosas, lo que realmente cambia las reglas del juego”.

“Los fans de la UFC son conocen muy bien el deporte y les apasiona. Eso nos ha ayudado, porque muchas de las ideas que publicamos son para fans y muchas van a las redes sociales”, afirmó Anand Das, arquitecto de soluciones de IA de IBM, durante una entrevista con IBM Think. “Los fans nos dicen qué tipo de información prefieren y nosotros partimos de ahí”.