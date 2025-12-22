Revolucionar la experiencia de los fans de la UFC con IBM® watsonx

Es una tradición emblemática en el espectáculo de los deportes de combate cuando un luchador hace su entrada, normalmente acompañado de una canción y, sin duda para los más de 700 millones de aficionados a la UFC en todo el mundo, algunas estadísticas clave sobre el luchador. En la UFC 322 celebrado en el Madison Square Garden el 15 de noviembre, la energía que irradiaba el octágono estalló cuando Valentina Shevchenko dominó a Zhang Weili en el combate coestelar, reteniendo el título de peso mosca femenino de la UFC y batiendo un nuevo récord de derribos.
En octubre de 2024, UFC se asoció con IBM para aumentar la participación de los aficionados en tiempo real a través de conocimientos y narración de historias. IBM y UFC crearon conjuntamente UFC Insights Engine, una plataforma con IA que genera información automatizada sobre combates y luchadores. El equipo de producción de estadísticas de UFC trabaja desde un panel de control personalizado que extrae datos clave e historias interesantes del UFC Insights Engine. Dentro de ese panel de control, utilizan un agente de IA con IBM watsonx Orchestrate para verificar rápidamente las estadísticas relevantes. A continuación, el modelo de IA generativa Granite de IBM genera borradores en lenguaje natural, que ayudan al equipo de producción de estadísticas a dar forma rápidamente a los ángulos narrativos en tiempo real.
Este año, IBM y UFC están ampliando la experiencia de conocimientos de UFC Insights Engine para incluir conocimientos en la lucha. El primer vistazo a esta nueva característica fue en la UFC 322 en el Madison Square Garden en la primera ronda, cuando Shevchenko se convirtió en la primera mujer en la historia de UFC en conseguir 60 derribos en su carrera. Los espectadores pudieron comprobarlo de primera mano en una imagen que se mostró a la izquierda de la pantalla con la primera estadística de conocimiento. Esta característica también será visible en otros próximos eventos de lucha.
“Hasta ahora solo habíamos hecho análisis previos a los combates, por lo que la creación de análisis en directo supone un gran cambio para nosotros”, dijo Jonathan Collins, gestor principal de IBM, Americas Build Engineering, en una entrevista con Think.
La nueva línea de información proporcionará a los aficionados datos interesantes durante la retransmisión, como actualizaciones de récords históricos o estadísticas críticas. Imagine que un luchador está a punto de batir un récord histórico de knockouts. Gracias al nuevo Insights Engine, el equipo de producción de estadísticas de la UFC ya habrá recopilado información relevante sobre si se bate el récord o cuándo se bate, en tiempo real. Ese conocimiento se proporciona al equipo de contenido y transmisiones de la UFC para que lo comparta públicamente en las transmisiones.
“UFC Insights Engine creado con IBM watsonx es un complejo paquete de IA que profundiza para descubrir nuevos conocimientos en tiempo real para los fans en cuestión de segundos”, afirma Alon Cohen, vicepresidente ejecutivo de innovación de TKO. “Cualquiera que use herramientas de IA sabe que normalmente pueden profundizar o acelerar, pero no ambas cosas. Sin embargo, al colaborar con IBM para obtener estas nuevas estadísticas de peleas internas, hemos optimizado Insights Engine o para lograr ambas cosas, lo que realmente cambia las reglas del juego”.
“Los fans de la UFC son conocen muy bien el deporte y les apasiona. Eso nos ha ayudado, porque muchas de las ideas que publicamos son para fans y muchas van a las redes sociales”, afirmó Anand Das, arquitecto de soluciones de IA de IBM, durante una entrevista con IBM Think. “Los fans nos dicen qué tipo de información prefieren y nosotros partimos de ahí”.
Insights Engine está respaldado por productos de IA de todo el portfolio de IBM. Cada producto de IBM funciona en conjunto; watsonx.data agiliza los datos sin procesar de la UFC, luego watsonx.ai extrae conocimientos de los datos sin procesar y, por último, con la ayuda de watsonx.governance, los entrega de una manera explicable y transparente.
Los conocimientos adquiridos durante la lucha forman parte del objetivo de la UFC de mejorar la experiencia de la UFC para todos los stakeholders. Los equipos de contenido y retransmisión de UFC afirman haber comprobado el éxito de la solución de IBM, ya que ha triplicado el volumen de información y, desde el lanzamiento de la plataforma, ha reducido el tiempo necesario para generar información en aproximadamente un 40 %, lo que les ha permitido dedicarse a tareas más creativas.
“Siempre estamos mejorando, incluso desde el punto de vista previo a la pelea”, dijo Collins. “Tenemos una serie de proyectos y siempre estamos buscando innovar y mejorar la transmisión y la experiencia de los fanáticos”. UFC Insights Engine está construido con tecnologías en watsonx Orchestrate, incluida una interfaz conversacional unificada donde los investigadores de UFC pueden hacer preguntas complejas y analizar tendencias que se transforman en conocimientos personalizados para los fanáticos. La orquestación integra herramientas avanzadas, como pipelines de texto a SQL impulsadas por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de código abierto, incluidos IBM Granite y Llama, entrenados con los abundantes datos históricos de UFC.
Los fans de todo el mundo que asistieron o sintonizaron UFC 322 en el Madison Square Garden vieron por primera vez las últimas características de Insights. Con más de 40 eventos en directo al año, retransmitidos a más de 950 millones de hogares, es probable que los fans de la UFC vean la solución en acción muy pronto.
