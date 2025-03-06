El hombre que enseñó a la IA a aprender cree que la inteligencia a nivel humano está más cerca de lo que pensamos

La idea de la inteligencia artificial general (AGI), es decir, una IA que puede pensar, razonar y aprender en una amplia gama de tareas a la par que un humano, ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido. Algunos expertos argumentan que la AGI está a muchos años de distancia, mientras que otros creen que puede que nunca sea posible. En otro campo completamente distinto, algunos expertos afirman que la AGI no es el objetivo adecuado a priorizar. "No debemos olvidar el poder de estos modelos en otros dominios no lingüísticos", dijo Marina Danilevsky, científica investigadora sénior en IBM, en un episodio del podcast Mixture of Experts. "Si realmente ampliamos los ámbitos en los que se puede utilizar esta tecnología, podemos llegar a lugares mucho más interesantes, pragmáticos y prácticos en lugar de perseguir la IA general".

Sutton se mantiene imparcial. Estima una probabilidad entre cuatro de que la IA pueda alcanzar la inteligencia humana en cinco años y una probabilidad del 50 % en 15 años. Es una previsión sorprendentemente optimista comparada con la de muchos de sus compañeros, que a menudo predicen que la AGI aún está a varias décadas de distancia.

"Todavía se necesitan avances", reconoció. “Pero nos estamos acercando. La pieza que más falta hace es conseguir que los sistemas de IA aprendan de la experiencia de forma más natural, en lugar de alimentarlos con conjuntos de datos etiquetados".

Como lo describe Sutton, uno de los mayores desafíos es enseñar a la IA a dar sentido a la planificación y la abstracción a largo plazo: la capacidad de descomponer problemas complejos en piezas más pequeñas y manejables, como lo hacen los humanos.

"Si te digo que cruces la calle, no piensas en cada pequeño movimiento muscular. Piensas en el objetivo: cruzar la calle. “La IA necesita aprender así, a un nivel más alto de abstracción”, explicó Sutton.

Una de sus principales contribuciones al aprendizaje reforzado es el concepto de abstracción temporal, que permite a la IA aprender por pasos en lugar de quedarse atrapada en la microgestión. Esto podría ser crítico para los sistemas de IA que necesitan razonar a lo largo de horizontes temporales largos, algo con lo que los modelos actuales tienen dificultades.

Por ejemplo, un asistente de IA podría generar una buena respuesta a una pregunta concreta, pero tener dificultades para mantener una conversación lógica a lo largo de varias interacciones o planificar una tarea compleja que se desarrolla en el tiempo, como reservar unas vacaciones que implican coordinar vuelos, hoteles y actividades. Sutton cree que el aprendizaje por refuerzo y mejores algoritmos de razonamiento a largo plazo serán la clave para superar esta limitación.