El diminuto cerebro de un pez que podría enseñar a pensar a la IA

Esta convergencia entre el cerebro y la máquina no es solo teórica. En IBM Research, Dharmendra Modha y su equipo han creado NorthPole, un nuevo tipo de chip de IA diseñado para la inferencia. A diferencia de los chips tradicionales, que sufren el cuello de botella de von Neumann, que traslada constantemente datos entre la memoria y el procesador, NorthPole integra ambos Es un reflejo digital del cerebro, donde la memoria y el cálculo están entrelazados.

El chip lo consigue incorporando la memoria directamente junto a los núcleos de computación. Diseñado con 22 000 millones de transistores y fabricado mediante un proceso de nodos de 12 nanómetros, NorthPole ofrece un rendimiento de inferencia 25 veces más eficiente energéticamente que las principales CPU y GPU en pruebas de referencia estándar como ResNet-50. Esta arquitectura no solo permite una mayor eficiencia energética, sino también una reducción considerable de la latencia y el espacio.

Los modelos creados a partir de los datos de ZAPBench pueden decirle lo que vendrá después: qué neuronas es probable que se activen, cuándo e incluso cómo ese patrón podría propagarse por las regiones del cerebro. Pero la pregunta fundamental sigue siendo: ¿estas predicciones significan que entendemos el sistema que las generó? ¿Qué sucede cuando se puede predecir la actividad cerebral? ¿Significa eso que la entiende? No del todo, según Lueckmann.

“ZAPBench se centra actualmente en maximizar el rendimiento predictivo, sin imponer restricciones a los tipos de modelos utilizados”, afirma Lueckmann.

Se avecina un objetivo más ambicioso: pasar de la predicción a la explicación. Eso requiere no solo saber qué neuronas se activan, sino también por qué.

Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más ambiciosas. Junto con los datos de actividad, los colaboradores de Lueckmann están recopilando un conjunto de datos estructurales del cerebro del mismo pez. No se trata de lo que hacen las neuronas, sino de cómo están conectadas.

“Nuestros colaboradores han adquirido un conjunto de datos estructurales con resolución sináptica del mismo pez”, afirma. “Estos datos estructurales se están procesando actualmente para reconstruir la morfología de cada neurona individual de su cerebro, un esfuerzo complementado con una revisión humana a gran escala”.

Esto significa un diagrama de conexiones literal de un cerebro vivo. Si los modelos predictivos pueden enriquecerse con esa estructura, por ejemplo, utilizándola como restricción o prioridad en el proceso de modelado, el resultado podría ser más interpretable. Un mapa que no solo dice lo que viene a continuación, sino que da pistas sobre el porqué.

“Tenemos la esperanza de que enriquecer los modelos predictivos con esta información estructural, por ejemplo, incorporando el diagrama de cableado físico como restricción del modelo, dé lugar a modelos que no solo sean más precisos, sino también más interpretables”, afirma Lueckmann.

La interpretabilidad es importante. Si la IA puede ayudarnos a descifrar el cerebro, no solo será una victoria para la neurociencia. Podría retroalimentar a la propia IA, ofreciendo planos de la biología que nunca habíamos imaginado.

“Un salto verdaderamente significativo sería pasar de la predicción a una comprensión mecánica genuina”, afirma. “Sin embargo, por ahora, lo veo principalmente como un esfuerzo por utilizar la IA para avanzar en la comprensión científica, más que como un esfuerzo por avanzar directamente en la propia IA”.

Aun así, el bucle de feedback es posible. Los nuevos métodos de IA pueden abrir puertas en la neurociencia. Y los nuevos conocimientos de la neurociencia pueden remodelar la IA.

“El mejor resultado concebible para la referencia ZAPBench sería que sirviera de trampolín para descubrir principios actualmente desconocidos del funcionamiento del cerebro de los vertebrados”, afirma Lueckmann. “Si eso ocurriera, es concebible que esos conocimientos pudieran informar e inspirar nuevas direcciones en la IA”.

ZAPBench puede tener su origen en un pez diminuto, pero sus implicaciones van mucho más allá de su escala. El conjunto de datos abre una ventana sin precedentes a la relación entre la estructura y la actividad cerebral, lo que permite a los investigadores explorar los fundamentos de la cognición y la computación de formas que antes eran inaccesibles.