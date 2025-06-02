El diminuto cerebro de un pez que podría enseñar a pensar a la IA

El edificio principal del laboratorio del HHMI Janelia se eleva desde la arbolada orilla del río Potomac como una nave de cristal y acero, cuyos ángulos afilados se suavizan gracias a las verdes colinas y los estanques reflectantes que lo rodean. En su interior, la luz natural inunda los espacios colaborativos abiertos, los pasillos curvos conectan las salas de microscopía especializada y los grupos de investigadores se reúnen cerca de las paredes cubiertas de bocetos en pizarras y escáneres cerebrales de alta resolución.
En una de estas salas, situada en Ashburn (Virginia), una pantalla muestra una representación volumétrica del cerebro de una larva de pez cebra. Cada neurona late como un punto de luz, una galaxia en miniatura, capturada en pleno funcionamiento en 3D de alta resolución. Para el ojo inexperto, parece un murmullo de luciérnagas en una cúpula de cristal. Pero para Jan-Matthis Lueckmann, investigador científico de Google Research, y sus colaboradores, es un mapa funcional de la cognición, codificado en destellos. Era un rompecabezas. Y resolverlo podría transformar nuestra comprensión tanto del cerebro como de la inteligencia artificial.
“Más allá de cuestiones como la corrección de las deformaciones elásticas dentro de este vídeo volumétrico, un reto importante era localizar con fiabilidad la ubicación de estas neuronas”, explica Lueckmann a IBM® Think en una entrevista. “Para abordar esto, colaboramos estrechamente con un equipo de especialistas del HHMI Janelia. Anotaron meticulosamente a mano aproximadamente 2000 neuronas utilizando un protocolo de anotación diseñado a medida”.
A medida que los sistemas de IA se hacen más potentes, los investigadores buscan cada vez más inspiración en la biología, especialmente en el cerebro, la máquina computacional más eficiente de la evolución. El proyecto ZAPBench es uno de los ejemplos más ambiciosos hasta la fecha: un conjunto de datos del cerebro completo del pez cebra diseñado para investigar la naturaleza misma de la computación y la predicción neuronal.
Pero la historia no se limita a la biología. En IBM Research, una inspiración similar ha dado lugar a chips inspirados en el cerebro, como NorthPole, que desafían las arquitecturas tradicionales al imitar la forma en que computan las neuronas. A medida que iniciativas como ZAPBench desentrañan los principios del funcionamiento del cerebro, podrían servir de base para la próxima generación de hardware de IA.
El conjunto de datos de ZAPBench, la pieza central de esta historia en desarrollo, no es un escáner cerebral cualquiera. Se trata de un vídeo volumétrico que captura dos horas continuas de actividad cerebral completa en un pez cebra vivo, renderizado con un detalle exquisito. Cada segundo contiene fotogramas tridimensionales que siguen el brillo en tiempo real de alrededor de 70 000 neuronas, cada una de las cuales se ilumina momentáneamente, lo que indica una ráfaga de pensamiento.
Esa elegante frase apenas transmite la complejidad de la ingeniería. El vídeo es un panorama en constante cambio. Las deformaciones elásticas, los cambios microscópicos en los tejidos, crean distorsiones que deforman los datos. Los algoritmos tropiezan. Y, en ausencia de mapas precisos, la tarea más sencilla se convierte en ardua: ¿dónde se encuentra exactamente cada neurona?
Para responder a esa pregunta, Lueckmann y su equipo recurrieron a las manos humanas. En colaboración con un grupo especializado del Janelia, anotaron a mano aproximadamente 2000 neuronas. Eso no solo implicó marcar las células, sino también refinar cada marca en un proceso de ida y vuelta, una especie de diálogo iterativo entre el científico y la máquina. “Este proceso implicó múltiples rondas de feedback y refinamiento entre nuestros equipos, lo que finalmente proporcionó los datos de entrenamiento para nuestro algoritmo personalizado”, afirma.
Una vez sentadas las bases, el algoritmo hizo el resto: mapear las otras 70 000. No se trataba solo de fuerza bruta. Era el andamiaje necesario para comenzar a construir modelos de machine learning que pudieran predecir el siguiente movimiento del cerebro.
El pez cebra utilizado en el estudio no estaba simplemente descansando en un tanque. Se le expuso a una secuencia de estímulos virtuales, corrientes simuladas, luces parpadeantes y sombras en movimiento, cada uno de ellos diseñado para imitar las señales del entorno natural. Mientras se registraba la actividad muscular de la cola del pez mediante electrodos, se obtenía una imagen de su cerebro en tiempo real utilizando un microscopio de lámina de luz. Inmovilizado en un gel transparente, el pez había sido modificado genéticamente para expresar indicadores de calcio, que brillan cuando las neuronas se activan. Esta configuración proporcionó a los investigadores tanto estímulos visuales como respuestas neuronales en todo el cerebro de los vertebrados.
ZAPBench incluye no solo los datos de actividad, sino también un conectoma del mismo pez, hasta el nivel de la sinapsis. Esto permite un nivel de modelado nunca antes posible en una especie vertebrada: actividad y estructura, una al lado de la otra. Con esta combinación, los modelos pueden empezar a hacer algo más que predecir: pueden empezar a explicar.
Otras dos iniciativas reflejan ambiciones similares. El programa MICrONS del Allen Institute ha combinado imágenes cerebrales estructurales y funcionales en ratones, ofreciendo mapas conectómicos densos junto con patrones de actividad neuronal para comprender cómo se procesa la información visual. Su conjunto de datos ha impulsado la investigación sobre las relaciones entre la estructura y la función en los cerebros de los mamíferos, en particular en la corteza visual.
Por su parte, el Brain Observatory de la Universidad de California (San Diego), ha publicado datos a gran escala procedentes de sondas Neuropixel que registran miles de neuronas en ratones en actividad. Aunque no es tan exhaustivo espacialmente como ZAPBench, este esfuerzo ha proporcionado valiosos datos de series temporales alineados con el comportamiento, lo que ha contribuido al progreso en el modelado predictivo de la dinámica cortical.
La verdadera pregunta que plantea ZAPBench no tiene que ver con las neuronas en sí mismas, sino con cómo las modelamos.
Durante décadas, el modelado del cerebro se ha basado en gran medida en datos de series temporales. Esto significa reducir la compleja estructura tridimensional del cerebro a niveles de actividad numéricos a lo largo del tiempo. Es más sencillo, requiere menos recursos informáticos y es más fácil de analizar.
Pero hay una contrapartida.
“La obtención de datos de series temporales requiere un paso de segmentación que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, inevitablemente conserva cierto grado de error a esta escala”, explica Lueckmann. La segmentación, el proceso de aislar y etiquetar las neuronas, es propensa a errores por naturaleza. Un pequeño error al principio puede afectar a todo el modelo.
Los datos volumétricos ofrecen una vía diferente. En lugar de reducir la imagen 3D a señales 1D, los modelos volumétricos pretenden predecir la actividad directamente a partir del vídeo. Es un proceso de principio a fin. Desordenado, pero elegante.
“La previsión de datos volumétricos evita directamente la necesidad de segmentación”, explica Lueckmann a IBM Think. “Ofrece un enfoque más integral, una característica que a menudo resulta ventajosa en las aplicaciones de machine learning”.
En las pruebas, el equipo descubrió que los modelos de vídeo volumétricos superaban a los modelos de series temporales cuando solo se les proporcionaba un breve contexto de la actividad pasada. ¿Por qué? Todavía están tratando de averiguarlo. Pero una posibilidad es el sesgo inductivo: los modelos de vídeo, por naturaleza, conservan mejor las relaciones espaciales entre las neuronas.
“Actualmente estamos investigando las razones subyacentes”, afirma Lueckmann. “Nuestra hipótesis actual es que los sesgos inductivos inherentes a los modelos de vídeo les facilitan tener en cuenta las relaciones entre las neuronas”.
¿El inconveniente? Los modelos volumétricos requieren muchos recursos computacionales. Solo cargar los datos es toda una hazaña de ingeniería.
“Si bien la carga de datos supuso un reto técnico importante para nuestros modelos de vídeo, es una preocupación menor para los modelos de series temporales, lo que permite una respuesta experimental mucho más rápida”, añade Lueckmann.
En la práctica, los dos tipos de modelos no están reñidos. Representan compensaciones en un objetivo común: comprender cómo piensa el cerebro prediciendo lo que hará a continuación.
Esta convergencia entre el cerebro y la máquina no es solo teórica. En IBM Research, Dharmendra Modha y su equipo han creado NorthPole, un nuevo tipo de chip de IA diseñado para la inferencia. A diferencia de los chips tradicionales, que sufren el cuello de botella de von Neumann, que traslada constantemente datos entre la memoria y el procesador, NorthPole integra ambos Es un reflejo digital del cerebro, donde la memoria y el cálculo están entrelazados.
El chip lo consigue incorporando la memoria directamente junto a los núcleos de computación. Diseñado con 22 000 millones de transistores y fabricado mediante un proceso de nodos de 12 nanómetros, NorthPole ofrece un rendimiento de inferencia 25 veces más eficiente energéticamente que las principales CPU y GPU en pruebas de referencia estándar como ResNet-50. Esta arquitectura no solo permite una mayor eficiencia energética, sino también una reducción considerable de la latencia y el espacio.
Los modelos creados a partir de los datos de ZAPBench pueden decirle lo que vendrá después: qué neuronas es probable que se activen, cuándo e incluso cómo ese patrón podría propagarse por las regiones del cerebro. Pero la pregunta fundamental sigue siendo: ¿estas predicciones significan que entendemos el sistema que las generó? ¿Qué sucede cuando se puede predecir la actividad cerebral? ¿Significa eso que la entiende? No del todo, según Lueckmann.
“ZAPBench se centra actualmente en maximizar el rendimiento predictivo, sin imponer restricciones a los tipos de modelos utilizados”, afirma Lueckmann.
Se avecina un objetivo más ambicioso: pasar de la predicción a la explicación. Eso requiere no solo saber qué neuronas se activan, sino también por qué.
Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más ambiciosas. Junto con los datos de actividad, los colaboradores de Lueckmann están recopilando un conjunto de datos estructurales del cerebro del mismo pez. No se trata de lo que hacen las neuronas, sino de cómo están conectadas.
“Nuestros colaboradores han adquirido un conjunto de datos estructurales con resolución sináptica del mismo pez”, afirma. “Estos datos estructurales se están procesando actualmente para reconstruir la morfología de cada neurona individual de su cerebro, un esfuerzo complementado con una revisión humana a gran escala”.
Esto significa un diagrama de conexiones literal de un cerebro vivo. Si los modelos predictivos pueden enriquecerse con esa estructura, por ejemplo, utilizándola como restricción o prioridad en el proceso de modelado, el resultado podría ser más interpretable. Un mapa que no solo dice lo que viene a continuación, sino que da pistas sobre el porqué.
“Tenemos la esperanza de que enriquecer los modelos predictivos con esta información estructural, por ejemplo, incorporando el diagrama de cableado físico como restricción del modelo, dé lugar a modelos que no solo sean más precisos, sino también más interpretables”, afirma Lueckmann.
La interpretabilidad es importante. Si la IA puede ayudarnos a descifrar el cerebro, no solo será una victoria para la neurociencia. Podría retroalimentar a la propia IA, ofreciendo planos de la biología que nunca habíamos imaginado.
“Un salto verdaderamente significativo sería pasar de la predicción a una comprensión mecánica genuina”, afirma. “Sin embargo, por ahora, lo veo principalmente como un esfuerzo por utilizar la IA para avanzar en la comprensión científica, más que como un esfuerzo por avanzar directamente en la propia IA”.
Aun así, el bucle de feedback es posible. Los nuevos métodos de IA pueden abrir puertas en la neurociencia. Y los nuevos conocimientos de la neurociencia pueden remodelar la IA.
“El mejor resultado concebible para la referencia ZAPBench sería que sirviera de trampolín para descubrir principios actualmente desconocidos del funcionamiento del cerebro de los vertebrados”, afirma Lueckmann. “Si eso ocurriera, es concebible que esos conocimientos pudieran informar e inspirar nuevas direcciones en la IA”.
ZAPBench puede tener su origen en un pez diminuto, pero sus implicaciones van mucho más allá de su escala. El conjunto de datos abre una ventana sin precedentes a la relación entre la estructura y la actividad cerebral, lo que permite a los investigadores explorar los fundamentos de la cognición y la computación de formas que antes eran inaccesibles.
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.