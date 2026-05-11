Esta semana en Think 2026, los líderes empresariales exploraron una realidad creciente: a medida que la IA se mueve hacia el núcleo de la empresa, el éxito depende de la fortaleza y flexibilidad de la infraestructura híbrida detrás de ella. Las conversaciones dejaron claro que el valor de la IA se basa en la arquitectura adecuada.

La complejidad de los entornos, las arquitecturas fragmentadas, la creciente deuda técnica y las expectativas crecientes de seguridad, cumplimiento y resiliencia se sitúan entre la experimentación y los resultados reales y fiables a escala.

Pero cada uno de esos desafíos se reduce a lo mismo: los datos.

"La IA tiene que ver con los datos y esos datos están en todas partes, por lo que los datos son esencialmente híbridos", dijo Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM. "Esos datos son una mina de oro [...] o un vertedero [...] la arquitectura que elija puede influir en eso".