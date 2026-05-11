Esta semana en Think 2026, los líderes empresariales exploraron una realidad creciente: a medida que la IA se mueve hacia el núcleo de la empresa, el éxito depende de la fortaleza y flexibilidad de la infraestructura híbrida detrás de ella. Las conversaciones dejaron claro que el valor de la IA se basa en la arquitectura adecuada.
La complejidad de los entornos, las arquitecturas fragmentadas, la creciente deuda técnica y las expectativas crecientes de seguridad, cumplimiento y resiliencia se sitúan entre la experimentación y los resultados reales y fiables a escala.
Pero cada uno de esos desafíos se reduce a lo mismo: los datos.
"La IA tiene que ver con los datos y esos datos están en todas partes, por lo que los datos son esencialmente híbridos", dijo Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM. "Esos datos son una mina de oro [...] o un vertedero [...] la arquitectura que elija puede influir en eso".
Desde ese punto de partida, Ric Lewis describió tres prioridades estratégicas para crear una base sólida para la IA: poner la IA en el centro, permitir los datos preparados para la IA y establecer un control preparado para la IA. En conjunto, estas prioridades ayudan a las organizaciones a crear una base flexible, resiliente y diseñada para escalar con lo que venga después.
La forma en que las empresas gestionan esta realidad y se adaptan a ella está configurando ahora el desafío de infraestructura más importante. Los líderes en infraestructuras que avanzan son los que tratan los datos como la base de la que depende su estrategia híbrida.
El modelo híbrido es la realidad operativa de la IA empresarial. Según un estudio del IBM® Institute for Business Value, el 70 % de los ejecutivos afirman que una estrategia híbrida ha permitido a su organización optimizar los costes y el rendimiento, pero solo el 8 % afirma que su infraestructura actual satisface todas sus necesidades de IA. Esa brecha fue el centro de Think 2026. Centrarse en las siguientes áreas puede ayudar a cerrarla.
Un reciente informe de Gartner pone de manifiesto lo que está en juego: se espera que el 60 % de las organizaciones abandonen sus proyectos de IA en 2026 por preocupaciones sobre la calidad de los datos. Los CEO también están preocupados: el 6 % afirma que las cargas de trabajo destinadas a generar ingresos para sus negocios están respaldadas por datos en los que no se puede confiar.
“La IA realmente necesita datos que tengan valor de referencia, información basada en la calidad. De hecho, necesita contexto”, dijo Scott Baker, vicepresidente de marketing de IBM Storage.
Estos problemas pueden sonar demasiado familiares. Datos dispersos en distintos entornos, falta de contexto empresarial y gobierno tratado como algo secundario. Esa combinación es lo que mantiene a la mayoría de las empresas atrapadas en pilotos.
“Sin duda podemos aplicar una infraestructura adecuada y diseñada para cargas de trabajo de IA”, dijo Baker. "Pero seguimos necesitando datos diseñados para esas cargas de trabajo, con el contexto y la calidad necesarios para garantizar que la IA funcione como se espera".
IBM adopta un enfoque full stack para abordar la capa de datos, la infraestructura y la inteligencia necesaria para escalar las implementaciones en producción. Eso significa unificar datos estructurados, no estructurados y semiestructurados en entornos híbridos sin necesidad de que las organizaciones tengan que cambiar de plataforma todo lo que tienen.
"Es esta base de datos la que, en última instancia, marca la diferencia para una organización a la hora de poner en marcha su IA o de quedarse estancada en ese bucle interminable de pilotos de IA", dijo Sam Werner, director general de IBM Storage.
Aquí es donde entran en juego IBM Fusion y watsonx.data, llevando datos a aplicaciones con el gobierno aplicado en la capa de datos. Fusion también utiliza el almacenamiento inteligente de datos en caché para llevar los datos a donde se necesitan sin comprometer el rendimiento.
La aceleración de GPU también forma parte de la ecuación. Uno de los problemas más costosos a los que se enfrentan las empresas hoy en día son las GPU inactivas, y eso se reduce a tener un almacenamiento que pueda enviar datos lo suficientemente rápido como para mantenerlos constantemente en uso.
— Sam Werner, director general de IBM Storage
La planificación de la resiliencia operativa, la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres ya no son notas a pie de página de la infraestructura. A medida que la IA avanza más en las operaciones principales, las apuestas en torno a la disponibilidad aumentan y la resiliencia debe incorporarse desde el principio.
"La IA necesita estar disponible 24x7", dijo Hillery Hunter, directora general de IBM Power y CTO de IBM Infrastructure. "Es crítico para nuestras operaciones".
En un entorno global, la residencia de datos es crítica y la lógica de soberanía debe estar integrada directamente en la forma en que se implementan los entornos, no añadirse después. FlashSystem lo extiende al almacenamiento, proporcionando gestión en todo el patrimonio de almacenamiento de una organización para mantener los entornos resilientes y conformes.
— Hillery Hunter, directora general de IBM Power y CTO de IBM Infrastructure
"El modelo híbrido ya no es una opción", dijo Lewis. A medida que las organizaciones se enfrentan a la creciente complejidad, los requisitos de seguridad y los problemas de soberanía, el modelo híbrido se convierte en un requisito, no en una opción. Construir la arquitectura híbrida adecuada permite una mayor intencionalidad, consistencia y resiliencia, creando las condiciones para el éxito de la IA en el núcleo.
En Think 2026, ese mensaje quedó muy claro. Para las empresas que ejecutan IA frente a datos reales, las decisiones de arquitectura que se tomen ahora moldearán lo que será posible a continuación. Las empresas que lleguen primero serán aquellas que apuesten por el control, la flexibilidad y el largo plazo.
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