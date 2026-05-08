Qué significa la identidad en la era de la IA agéntica: perspectivas de Think 2026

Esta semana, en Think 2026, se reunieron los líderes del sector de las TI y del mundo empresarial para debatir sobre la identidad en la era de la IA agéntica, y surgió un tema con especial claridad. La IA agéntica está transformando el modo de operar de las empresas, pero la IAM tradicional nunca se diseñó para los agentes ni para las identidades no humanas (NHI) que ahora impulsan ese cambio.
Tanto si nos acompañó en Boston como si se está poniendo al día desde la distancia, estas son las principales conclusiones para los líderes en materia de identidad y seguridad que se desprenden de Think.
El potencial de mejora es enorme. Según el IBM® Institute for Business Value, el 53 % de los ejecutivos espera que la IA transforme los modelos de negocio de su sector para 2030. Las organizaciones que apuestan por la IA como prioridad prevén un aumento de la productividad del 70 %, unos tiempos de ciclo un 74 % más rápidos y una entrega de proyectos del 67 % más rápida.
Pero los sistemas de IAM tradicionales no se diseñaron para esto; de hecho, el 92 % de las organizaciones no confía en que sus herramientas de IAM heredadas puedan gestionar los riesgos que conllevan las NHI y los agentes de IA1. Estos sistemas se diseñaron para personas que inician sesión, mantienen sesiones y son evaluadas trimestralmente, no para agentes que actúan de forma autónoma, continua y a la velocidad de una máquina.
Al mismo tiempo, las identidades no humanas están proliferando. En la actualidad, hay entre 45 y 90 NHI por cada identidad humana en entornos empresariales2, y la proporción aumenta con cada nueva implementación de agentes. La mayoría de las organizaciones carecen de una visibilidad real sobre qué agentes están en funcionamiento, quién los ha implementado o qué están autorizados a hacer.
Se trata de un problema organizativo casi tanto como tecnológico. Las NHI son creadas y gestionadas en gran medida por equipos de desarrollo, mientras que los equipos de seguridad y los CISO siguen centrándose en las personas. En una reciente valoración de IBM realizada a 1100 profesionales del sector, casi tres cuartas partes afirmaron que sus equipos de plataforma y desarrollo no colaboran adecuadamente con sus equipos de seguridad. Esto significa que la explosión de la IA agéntica se está produciendo en medio de una brecha interna que no se ha salvado.
La respuesta de IBM: control en cada acción. Esta semana, IBM ha presentado Vault 2.0, que moderniza la seguridad basada en la identidad a escala para la era agéntica, y una solución unificada de Verify y Vault, la respuesta integral de IBM para proteger tanto a las personas como a las NHI en toda la empresa.
El enfoque de IBM a lo largo de Think 2026 fue consistente: se necesita que la identidad, el acceso y las políticas se apliquen de forma continua en tiempo de ejecución. Esto implica sustituir la confianza estática por una verificación continua, de modo que pueda proteger su entorno hoy y escalar con confianza lo que venga después.
Para lograrlo, IBM recomienda cinco imperativos para cualquier organización que implemente agentes en producción.
Sin verificación continua, los agentes operan basándose en una confianza asumida, lo que crea puntos ciegos a medida que el comportamiento cambia con el tiempo.
Cada agente debe registrarse con su propia identidad única y criptográficamente segura desde el momento en que entra en producción, de modo que no haya agentes anónimos ejecutándose en su entorno. Verifique quién está actuando y qué está intentando hacer en cada interacción, con delegación, consentimiento y un rastro auditable. Si no puede conectar los puntos, no puede confiar en el resultado.
El acceso persistente es la raíz de la acumulación de privilegios, la proliferación de credenciales y la exposición involuntaria en los sistemas impulsados por agentes.
Por eso sugerimos proporcionar de forma proactiva a los agentes un acceso dinámico, de corta duración y limitado al ámbito de una tarea, que caduque automáticamente. Esto ayuda a evitar muchos de los problemas habituales que se observan hoy en día en los entornos empresariales, en particular el acceso con privilegios excesivos: agentes con permisos de lectura, escritura y modificación de esquemas que no necesitan.
Lo que se aprovisiona no siempre es lo que se utiliza. Este es el problema de la última milla: la brecha entre el agente y aquello a lo que intenta acceder, ya sea una base de datos, una API o una plataforma SaaS. La aplicación en tiempo de ejecución ayuda a cerrar esa brecha antes de que se convierta en un riesgo. La autorización se aplica en cada llamada a la API y en cada invocación de herramientas, lo que garantiza que el acceso refleje el uso real, no decisiones pasadas.
La autonomía sin responsabilidad operativa genera riesgos operativos y de cumplimiento innecesarios. Y la IA agéntica no puede eludir el cumplimiento.
Lo que necesita es una prueba de control: que cada acción del agente se vincule a una decisión humana con plena trazabilidad a través de los sistemas y los flujos de trabajo. Eso significa una auditoría completa, una certificación completa y un linaje completo: desde la solicitud original del usuario hasta cómo se delega, cómo actúa el agente y cómo afecta al sistema en las fases posteriores.
Las herramientas fragmentadas crean brechas, y en las brechas son el lugar donde se producen fugas de credenciales y se incumplen las políticas. Gestione las credenciales, el acceso y la identidad a través de un plano de control que abarca sistemas en la nube, locales e híbridos.
El lanzamiento de Vault Enterprise 2.0 en Think 2026 supone un gran paso adelante para las organizaciones que buscan modernizar su seguridad basada en la identidad a escala.
Entre las actualizaciones clave se incluyen:
Todas estas actualizaciones se corresponden directamente a los imperativos de seguridad en tiempo de ejecución mencionados anteriormente. La ausencia de credenciales de larga duración implica la ausencia de privilegios permanentes; y la gestión automatizada del ciclo de vida es lo que hace que el acceso efímero y justo a tiempo funcione a la velocidad de las máquinas.
Vault 2.0 también se alinea con el enfoque más amplio de IBM respecto a la identidad en la era agéntica (en la que IBM Verify gestiona las identidades humanas y Vault gestiona las identidades no humanas), lo que proporciona a los equipos de seguridad una visión única y coordinada de ambas.
Para las organizaciones que están empezando a implementar sistemas agénticos, Vault 2.0 es la capa base necesaria para reforzar la seguridad basada en la identidad.
El ejemplo más concreto del modelo de seguridad en tiempo de ejecución de IBM se presentó en la sesión destacada de Think titulada “Operationalize Agentic AI Runtime Security”, dirigida por Bob Kalka, líder global de IBM Security, y Tyler Lynch, CTO de campo de IBM.
Kalka y Lynch explicaron cómo vincular cada acción de un agente a una identidad verificada en tiempo de ejecución y, a continuación, lo demostraron en directo.
Posteriormente, dieron la bienvenida al cliente Shailesh Shenoy, vicedecano de Tecnología de la Información de la Facultad de Medicina Albert Einstein, para que hablara sobre su experiencia al utilizar las soluciones en un entorno altamente regulado.
Lynch presentó una demostración de una aplicación bancaria en la que un agente actuaba en nombre de un usuario que había iniciado sesión, pero solo después de que este hubiera dado su consentimiento explícito a la delegación a través de IBM Verify.
El token de acceso tenía un alcance limitado y estaba vinculado a la sesión. En medio de la transacción, el sistema inició una autenticación fuera de banda a través de CIBA, el estándar OAuth 2 para la verificación de canal secundario iniciada por el cliente, lo que Lynch describió como “claves de acceso para agentes”.
En segundo plano, HashiCorp Vault emitía claves secretas justo a tiempo, y la conexión a la base de datos en sí misma se limitaba a las propias filas del usuario. Incluso si se hubiera inyectado una instrucción al agente, este no habría podido acceder a los datos de otro usuario.
A continuación, Shenoy ofreció una perspectiva basada en la implementación en el mundo real. Describió su institución (una facultad de medicina dedicada a la investigación en el Bronx con más de 250 millones de dólares en fondos de investigación) como “justo al borde del peligro”.
La identidad humana está bien gestionada. La NHI es la nueva frontera, y hay mucho en juego. Un agente de IA no controlado en un laboratorio de investigación puede convertirse silenciosamente en un agente de IA que toma decisiones sobre los datos de los pacientes, sin que nadie pueda rastrear cómo llegó hasta allí.
“Los agentes de IA son como empleados, como asistentes de investigación”, afirmó. “Debería existir una responsabilidad operativa que llegara hasta el director del laboratorio, el responsable de la empresa. Hoy en día no contamos con eso”.
Por eso empezó a trabajar con IBM. En la actualidad, Albert Einstein utiliza conjuntamente IBM Verify y HashiCorp Vault (Verify para el lado humano, Vault para el lado de las aplicaciones) con el fin de someter a las NHI a un control coordinado antes de que la IA agéntica se escale aún más por toda la institución.
Su consejo a otros líderes fue directo: “Esto es algo que debemos abordar; no podemos ignorar la realidad. No voy a esperar a que alguien me lo pida. No voy a esperar a que intervenga un regulador. Se trata de una medida de seguridad adecuada, y es lo que debemos hacer”.
Para profundizar más, vea el webinar bajo demanda de Bob Kalka y Tyler Lynch, “IAM agéntica en la práctica: aplicar el principio del privilegio mínimo y la auditabilidad para los agentes de IA”.
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1 Cloud Security Alliance. Enero de 2026.
2 Entro Labs. 2026.