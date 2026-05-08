Qué significa la identidad en la era de la IA agéntica: perspectivas de Think 2026

A continuación, Shenoy ofreció una perspectiva basada en la implementación en el mundo real. Describió su institución (una facultad de medicina dedicada a la investigación en el Bronx con más de 250 millones de dólares en fondos de investigación) como “justo al borde del peligro”.

La identidad humana está bien gestionada. La NHI es la nueva frontera, y hay mucho en juego. Un agente de IA no controlado en un laboratorio de investigación puede convertirse silenciosamente en un agente de IA que toma decisiones sobre los datos de los pacientes, sin que nadie pueda rastrear cómo llegó hasta allí.

“Los agentes de IA son como empleados, como asistentes de investigación”, afirmó. “Debería existir una responsabilidad operativa que llegara hasta el director del laboratorio, el responsable de la empresa. Hoy en día no contamos con eso”.

Por eso empezó a trabajar con IBM. En la actualidad, Albert Einstein utiliza conjuntamente IBM Verify y HashiCorp Vault (Verify para el lado humano, Vault para el lado de las aplicaciones) con el fin de someter a las NHI a un control coordinado antes de que la IA agéntica se escale aún más por toda la institución.

Su consejo a otros líderes fue directo: “Esto es algo que debemos abordar; no podemos ignorar la realidad. No voy a esperar a que alguien me lo pida. No voy a esperar a que intervenga un regulador. Se trata de una medida de seguridad adecuada, y es lo que debemos hacer”.

Para profundizar más, vea el webinar bajo demanda de Bob Kalka y Tyler Lynch, “IAM agéntica en la práctica: aplicar el principio del privilegio mínimo y la auditabilidad para los agentes de IA”.