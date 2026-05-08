No son solo las grandes empresas como Marriott y Nationwide Building Society las que están yendo más allá de la experimentación con IA para ver resultados transformadores. Las empresas avanzadas en IA de cualquier tamaño, independientemente de dónde se encuentren en sus viajes de IA, pueden tomar medidas para aprovechar el valor de sus datos empresariales a través del contexto y el gobierno en tiempo real.

Las empresas pueden empezar por algo pequeño: identificar un caso de uso con el potencial de tener un gran impacto. Pueden construir una base para la preparación para la IA, una que puedan escalar por dominio más adelante, a través de lo que Sean Falconer, director de IA y producto en Confluent, llama un “enfoque fundamentalmente diferente de los datos”.

Falconer, que se unió a la sesión de Brokaw, dijo que en lugar de procesar y gobernar los datos en sentido descendente, las empresas exitosas han “desplazado ese problema más cerca de la fuente de los datos, donde se crean y donde ya se transmiten”.

“El resultado es que pueden crear productos de datos universales, reutilizables y en tiempo real”, dijo Falconer. “Estos activos de datos controlados son accesibles al instante en el momento en que los necesitan”.

El enfoque adecuado de los datos puede impulsar una de las tecnologías de IA más potentes de la actualidad: los agentes de IA. Por ejemplo, Jay Kreps de Confluent explicó que los agentes podrían diseñarse para gestionar las quejas de los clientes sobre la entrega de comida.

“De hecho, puede conectarse a los sistemas de origen para tener esta información, las aplicaciones y la base de datos, capturar estos cambios en tiempo real, poder tomar el flujo de quejas que llegan”, dijo, “y combinarlo en tiempo real con todo el contexto sobre la entrega”, incluidos detalles sobre el cliente y el controlador.

¿El resultado? Un agente dispone de la información necesaria para determinar los próximos pasos, como emitir reembolsos o enviar una alerta de fraude.

"Al final, ese agente tiene el contexto completo de lo que está sucediendo en todo el negocio: solo las cosas que queremos, no las cosas que no queremos", dijo Kreps. "Se trata de datos bien gobernados y estructurados sobre los que actuar".

Es más, los mismos datos que impulsan las decisiones del agente en tiempo real también pueden buscarse para obtener otros conocimientos que puedan ofrecer un valor adicional a través de watsonx.data.

“Puedo tomar los datos que fluyen en tiempo real —sobre los que actúo— y puedo exponerlos a todas las capacidades de inteligencia y a los tipos de preguntas que surgirán naturalmente”, dijo Kreps. “Puedo analizar esto e intentar averiguar qué está sucediendo realmente en la producción, ¿qué está haciendo nuestro agente?” ¿Cuáles son los tipos de clientes que llegan? … ¿Cuál es la tendencia general?”

“Hemos logrado una excelente integración con watsonx.data, y esto es increíblemente potente”, dijo Kreps.