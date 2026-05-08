La inteligencia para la IA está evolucionando.
Donde antes solo se hacía hincapié en el acceso a datos, hoy los estándares para datos preparados para la IA son más elevados. Las empresas que avanzan más allá de la experimentación de la IA hacia la transformación de la IA están transmitiendo datos en tiempo real, enriqueciéndolos con el contexto y asegurándose de que son fiables.
“La inteligencia debe evolucionar de estar simplemente disponible a ser algo que se puede ejecutar”, explicó Rob Thomas, vicepresidente sénior de software y director comercial de IBM, durante su dirección en Think 2026. “Sin eso, su IA solo amplificará la fragmentación que existe en muchas organizaciones”.
Durante la conferencia, Thomas, otros líderes de IBM y partners de IBM explicaron cómo watsonx.data de IBM y Confluent, la plataforma líder de transmisión de datos recientemente adquirida por IBM, están ayudando a las empresas a superar la fragmentación y otros desafíos de datos, impulsando el rendimiento de la IA a escala.
“Confluent proporciona la columna vertebral de eventos en tiempo real, capturando y distribuyendo datos a medida que ocurren”, dijo Scott Brokaw, vicepresidente de producto de IBM, watsonx.data integration, durante una sesión de Think sobre la creación de una arquitectura más inteligente para la IA. “IBM está reuniendo esos datos, gobernándolos, enriqueciéndolos y preparándolos para que la IA actúe sobre ellos”.
Jay Kreps, cofundador y CEO de Confluent, se unió a la ponencia de Thomas para explicar cómo las empresas están rompiendo los silos de datos y obteniendo valor de los datos empresariales.
Los datos “han pasado de ser algo que está bloqueado en sistemas individuales a algo que realmente fluye a través de las organizaciones e impulsa a muchos de los actores”, dijo Kreps.
Señaló historias de éxito como Marriott, que utilizó la tecnología de Confluent para unir fuentes de datos dispares y así elevar la experiencia del cliente.
La cadena hotelera reunió “todos los datos que tenían sobre los clientes (toda la personalización, los programas de fidelización, el marketing) para unir realmente todo lo que sabían sobre las personas que se alojaban con ellos e intentar optimizar esa experiencia”, dijo Kreps. La potente iniciativa, dijo, generó más de 250 millones de dólares en ingresos.
Para Suresh Visvanathan, director de operaciones del grupo de Nationwide Building Society, un proveedor de servicios financieros minoristas con sede en el Reino Unido, aprovechar los datos oportunos en toda la empresa se trata de “jugar tanto a la ofensiva como a la defensiva”.
La ofensiva consistía en ofrecer personalización a los clientes y hacerlo rápido. “Si no puede hacerlo por un cliente cuando lo necesita, es demasiado tarde”, dijo Visvanathan, invitado a la sesión de Thomas.
Desde el punto de vista defensivo, los datos en tiempo real han ayudado a la empresa a abordar problemas menores antes de que se conviertan en problemas graves. “La observabilidad es algo importante en nuestro sector, como lo es en muchos otros”, dijo. “Por lo tanto, su capacidad para averiguar si un cajero automático se cae, si la aplicación móvil no funciona, dónde en la cadena alimentaria se está descomponiendo realmente y cómo reacciona ante ello se convierte en misión crítica”.
No son solo las grandes empresas como Marriott y Nationwide Building Society las que están yendo más allá de la experimentación con IA para ver resultados transformadores. Las empresas avanzadas en IA de cualquier tamaño, independientemente de dónde se encuentren en sus viajes de IA, pueden tomar medidas para aprovechar el valor de sus datos empresariales a través del contexto y el gobierno en tiempo real.
Las empresas pueden empezar por algo pequeño: identificar un caso de uso con el potencial de tener un gran impacto. Pueden construir una base para la preparación para la IA, una que puedan escalar por dominio más adelante, a través de lo que Sean Falconer, director de IA y producto en Confluent, llama un “enfoque fundamentalmente diferente de los datos”.
Falconer, que se unió a la sesión de Brokaw, dijo que en lugar de procesar y gobernar los datos en sentido descendente, las empresas exitosas han “desplazado ese problema más cerca de la fuente de los datos, donde se crean y donde ya se transmiten”.
“El resultado es que pueden crear productos de datos universales, reutilizables y en tiempo real”, dijo Falconer. “Estos activos de datos controlados son accesibles al instante en el momento en que los necesitan”.
El enfoque adecuado de los datos puede impulsar una de las tecnologías de IA más potentes de la actualidad: los agentes de IA. Por ejemplo, Jay Kreps de Confluent explicó que los agentes podrían diseñarse para gestionar las quejas de los clientes sobre la entrega de comida.
“De hecho, puede conectarse a los sistemas de origen para tener esta información, las aplicaciones y la base de datos, capturar estos cambios en tiempo real, poder tomar el flujo de quejas que llegan”, dijo, “y combinarlo en tiempo real con todo el contexto sobre la entrega”, incluidos detalles sobre el cliente y el controlador.
¿El resultado? Un agente dispone de la información necesaria para determinar los próximos pasos, como emitir reembolsos o enviar una alerta de fraude.
"Al final, ese agente tiene el contexto completo de lo que está sucediendo en todo el negocio: solo las cosas que queremos, no las cosas que no queremos", dijo Kreps. "Se trata de datos bien gobernados y estructurados sobre los que actuar".
Es más, los mismos datos que impulsan las decisiones del agente en tiempo real también pueden buscarse para obtener otros conocimientos que puedan ofrecer un valor adicional a través de watsonx.data.
“Puedo tomar los datos que fluyen en tiempo real —sobre los que actúo— y puedo exponerlos a todas las capacidades de inteligencia y a los tipos de preguntas que surgirán naturalmente”, dijo Kreps. “Puedo analizar esto e intentar averiguar qué está sucediendo realmente en la producción, ¿qué está haciendo nuestro agente?” ¿Cuáles son los tipos de clientes que llegan? … ¿Cuál es la tendencia general?”
“Hemos logrado una excelente integración con watsonx.data, y esto es increíblemente potente”, dijo Kreps.
El ejemplo de la entrega de comida muestra lo que ocurre con el enfoque adecuado para la gestión de datos. ¿Pero qué ocurre cuando falta ese enfoque?
Durante su sesión, Brokaw demostró cómo los datos fiables, oportunos y contextualizados pueden marcar la diferencia entre el negocio habitual y las interrupciones graves en un entorno agéntico. Ofreció un escenario típico del comercio electrónico: procesar los pedidos de los clientes a altas horas de la noche.
Tradicionalmente, cuando un artículo está agotado después de haberlo pedido, un planificador de cumplimiento humano puede detectar el problema, llamar al cliente y emitir un reembolso. La situación no es ideal, pero al menos está contenida, dijo Brokaw.
Sin embargo, las circunstancias pueden cambiar drásticamente cuando un agente de IA está al mando. Los agentes de IA necesitan acceder a los datos adecuados: datos en tiempo real para la toma de decisiones y datos históricos para comprender las tendencias y las anomalías. Sin esa inteligencia, la plataforma de la empresa podría seguir aceptando pedidos.
“Para cuando alguien se da cuenta, no se trata de un solo pedido [sin atender], sino de cientos o incluso miles; el agente no logró contener el problema. “En realidad, eso amplificó el problema”, dijo Brokaw. “El error del agente exige un nuevo enfoque para la gestión de datos, uno que esté diseñado tanto para humanos como para agentes”.
Watsonx.data y Confluent potencian este nuevo enfoque. En la nueva plataforma de datos de IBM, Confluent, con capacidades de transmisión de datos en tiempo real basadas en las tecnologías Kafka y Flink, puede garantizar que un agente opere con datos actualizados en lugar de información obsoleta. Luego, en la capa de contexto de la pila de datos, “los datos se vuelven inteligentes”, dijo Brokaw.
La nueva función Context de watsonx.data permite a los sistemas de IA acceder a la información —ya sea estructurada o no— a través de entornos distribuidos. OpenRAG en watsonx.data ayuda a transformar documentos empresariales en conocimiento preparado para la IA para flujos de recuperación y razonamiento, mejorando la forma en que los agentes descubren y utilizan el contexto empresarial relevante. Y el motor de contexto en tiempo real de Confluent entrega datos empresariales enriquecidos a los sistemas de IA a través del protocolo de contexto del modelo.
Mientras los datos se seleccionan y se sirven, también se gobiernan, ya que watsonx.data aplica definiciones compartidas, monitorea las señales de calidad de los datos y el linaje y hace cumplir las políticas de gobierno. “Las decisiones que toman los agentes son decisiones en las que hay que poder confiar cuando los agentes actúan de forma autónoma a la velocidad de una máquina”, dijo Brokaw. “El gobierno no puede ser a posteriori”.
Con los avances en la entrega de datos oportunos, contextuales y fiables a la IA, el mundo empresarial está experimentando un cambio en “el centro de gravedad de los datos”, dijo Brokaw. “Hemos sentado las bases: señal de entrada en tiempo real, contexto de salida fiable”.
La plataforma en tiempo real para transmitir, conectar, procesar y gobernar sus datos, diseñada por los cocreadores originales de Apache Kafka, ahora parte de IBM.
El software de integración IBM® watsonx.data hace que los datos sean utilizables y fiables para la IA desde el primer día, ya que admite todas sus cargas de trabajo de IA y BI sin cambiar de plataforma.
Usar OpenRAG en IBM watsonx.data lleva la recuperación con IA a la búsqueda empresarial, conectando los datos y ofreciendo el contexto adecuado para obtener información rápida y fiable.
El software de integración IBM watsonx.data utiliza agentes de IA para ayudar a los equipos a diseñar, optimizar y ejecutar flujos de trabajo en entornos híbridos. Se acabaron las esperas.