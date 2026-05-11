Gestionar la velocidad, la escala y la expansión de la IA agéntica: perspectivas de Think 2026 

Bob es independiente del modelo y está diseñado para funcionar con los entornos de implementación y la pila tecnológica con la que ya opera. Una investigación del IBM Institute of Business Value (IBV) reveló que el 82 % de los ejecutivos espera que sus capacidades de IA confíen en un enfoque multimodelo en 2030. "Creemos que la mejor estrategia es mezclar y asegurarse de que en ningún momento se queda atado a un solo proveedor, con un solo canal", dijo el martes Jean-Michel Garcia, CTO de BNP Paribas, en una conversación sobre orquestación y gobierno agénticos con Andy Baldwin, vicepresidente sénior de ofertas de consultoría y crecimiento de IBM. "Por eso estamos experimentando con Bob".

Durante la ponencia IBM Partner Plus del lunes, Zachary Greenberg, CEO de Nexar, explicó cómo esa apertura está ayudando a su empresa a innovar. IBM Bob ayudó a Nexar a "coger este pipeline de datos increíblemente [valioso] que tenemos y crear agentes a partir de él que luego podamos ofrecer directamente a los clientes".

En IBM, más de 80 000 empleados, más de una cuarta parte de nuestro personal en todo el mundo, ya utilizan Bob, lo que supone un aumento medio del 45 % en productividad. Es lo suficientemente robusto para los ingenieros de software pero lo suficientemente intuitivo para los líderes empresariales, lo que permite a organizaciones como Nexar (e IBM) hacer que todos operen en el mismo sistema. "Todos, desde los ingenieros hasta los Product Managers y el equipo financiero, están aprovechando [Bob] para ayudar a acelerar nuestro negocio de manera significativa", dijo Greenberg.