La crisis oculta del correo electrónico que cuesta miles de millones a las empresas

El pasado mes de diciembre, mientras la mayoría de las empresas se preparaban para las vacaciones, el equipo de Bouncer estaba ocupado elaborando un plan. Empezaron por seguir sus pasos y analizar su comportamiento de correo electrónico en los meses previos a los problemas de entrega. Empezaron a surgir algunas pistas.

El primer problema era no enviar suficientes correos electrónicos. A principios de ese año, la empresa había cambiado a una nueva plataforma de gestión de la relación con el cliente (CRM). En verano, estaban tan ocupados integrando el nuevo sistema que no tenían ancho de banda para enviar correos electrónicos con la frecuencia habitual. Luego, en septiembre de 2024, Bouncer intensificó los envíos para promocionar su exitosa venta navideña, en la que habían basado sus ingresos del cuarto trimestre. “Empezamos a enviarlo a todo el mundo porque realmente queríamos que aprovecharan algo que era extraordinario en nuestro nicho”, dijo Kaczyński.

Los algoritmos antispam buscan la coherencia, por lo que el cambio repentino podría haber bastado para levantar las sospechas de los proveedores de buzones. Mientras tanto, a juzgar por un pequeño pero notable aumento de los informes de spam, algunos suscriptores que no habían tenido noticias de Bouncer desde su ralentización de verano no reconocieron sus correos electrónicos y los habían marcado como spam.

Por último, dijo Kaczyński, como Bouncer estaba usando un nuevo CRM, había enviado los nuevos correos electrónicos de vacaciones desde un nuevo lote de direcciones IP, que los servicios de buzón no reconocían. Esto aumentó la impresión de que Bouncer estaba tramando algo nefasto.

Todo esto tenía una explicación sencilla: integrar una nueva plataforma de CRM resultó más difícil de lo que Bouncer había imaginado. Pero los algoritmos antispam no podían explicar estos desajustes.

Como servicio de verificación de correos electrónicos, Bouncer tenía ventaja en su labor detectivesca. Las empresas ajenas al sector suelen tener muchas más dificultades para diagnosticar sus problemas de spam. OutVoice, la plataforma de pagos, luchó durante tres o cuatro meses sin identificar nunca qué salió mal. El cofundador Diao tenía algunas teorías: tal vez promocionar el concurso de un socio o experimentar con enlaces de marketing de afiliados había sido la ruina de Study Hall. “Pero, sinceramente, no tenemos forma de saberlo”, dijo Diao. “Simplemente tenemos que adivinar”.

Diao se dio a sí mismo un curso intensivo de entregabilidad. Pero dice que la mayoría de las soluciones sobre las que había leído, como cambiar temporalmente a un dominio alternativo preconfigurado, habrían requerido una cantidad ridícula de planificación previa.

Rellenó un formulario de apelación con Google, pero dijo que nunca recibió una respuesta clara. (Google no respondió a una solicitud de comentarios). Solo necesitaba un minuto o dos con un humano, dijo que cualquier persona razonable podía ver que Study Hall era un remitente fiable y digno de confianza con un buen historial; pero no había nadie con quien hablar sobre la difícil situación de su empresa.

Algunos suscriptores, que no habían tenido noticias de Study Hall en semanas, probablemente asumieron que el boletín se había visto comprometido o que había cerrado por completo. En cada uno de sus envíos, Study Hall pedía a los suscriptores que marcaran sus correos electrónicos como seguros, con la esperanza de que los algoritmos antispam se dieran cuenta de que habían cometido un error. Pero como pocos correos electrónicos llegaban a las bandejas de entrada de los lectores, muchos suscriptores literalmente nunca recibieron el mensaje.

Bouncer había quedado atrapado en un bucle de feedback similar: cuanto más llega un remitente al spam, más difícil le resulta escapar. Al fin y al cabo, cuando los suscriptores no pueden ver su correo, no pueden abrirlo ni hacer clic en él. Los algoritmos de los proveedores interpretan esto como una prueba más de que los suscriptores ya no están interesados. “En la fase de recuperación ante desastres”, dijo Kaczyński, “no se sabe si [los suscriptores] no están comprometidos porque ya no se identifican con nosotros y nuestro negocio, y ya no necesitan nuestros servicios, o porque vuelven a ir a spam, por lo que no pueden ver nuestros correos electrónicos”.

Aunque Bouncer ya conocía la causa probable de sus problemas (una tormenta perfecta de cambios técnicos y estrategias de envío que provocaron que menos lectores abrieran y hicieran clic en su correo), necesitaba renovar su estrategia de envío antes de la próxima temporada navideña. Kaczyński sabía que la entrega no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Era el momento de pedir una copia de seguridad.