La crisis oculta del correo electrónico que cuesta miles de millones a las empresas
Sus correos electrónicos llegaron a las carpetas de spam de los clientes. Tardaron meses en volver a la bandeja de entrada.
Sus correos electrónicos llegaron a las carpetas de spam de los clientes. Tardaron meses en volver a la bandeja de entrada.
Este artículo apareció en el boletín Think. Recíbalo en su bandeja de entrada.
Radek Kaczyński estaba esperando un correo electrónico. Debería haber llegado; se lo había enviado a sí mismo hacía unos minutos. Pero aún no había llegado a su bandeja de entrada.
Kaczyński es un experto en introducir el correo electrónico en las bandejas de entrada. Es el CEO de Bouncer, una startup que gestiona listas de correo para miles de clientes empresariales. Al igual que sus clientes, Bouncer depende de las campañas de correo electrónico para gran parte de sus ventas. Pero la empresa estaba pasando por una mala racha inesperada. Durante el período previo a la Cyber Week, su época de mayor actividad del año, Bouncer había llevado a cabo la mayor campaña de ventas por correo electrónico de su historia. Pero los ingresos se habían estancado misteriosamente.
Esto ejerció mucha presión sobre la próxima campaña de Bouncer. Así que Kaczyński no se sintió muy animado cuando finalmente encontró su correo electrónico de prueba en el peor lugar imaginable: su carpeta de spam.
Mientras Kaczyński indagaba en los datos, descubrió por qué la última campaña había fracasado y confirmó las sospechas de su equipo de marketing: durante meses, miles de correos electrónicos de marketing de Bouncer, la columna vertebral de su estrategia de comunicación, habían aterrizado en las carpetas de spam de los clientes.
“En Polonia tenemos un dicho que dice que el zapatero anda con zapatos agujereados”, dijo Kaczyński a IBM® Think en una entrevista. Si esto le ha podido pasar a Bouncer, una empresa que ayuda a sus clientes a evitar las carpetas de correo no deseado, le puede pasar a cualquiera. Y de hecho, sí: solo en EE. UU., los correos electrónicos no entregados pueden representar 60 000 millones de dólares en pérdidas potenciales cada año, mientras que uno de cada seis correos electrónicos de marketing legítimos nunca llega a las bandejas de entrada de los destinatarios. Incluso cuando los remitentes siguen todas las normas, pueden acabar en el spam. Y una vez que están allí, salir puede ser una pesadilla.
Esto se debe a que mantener una sólida capacidad de entrega (dominar los algoritmos opacos, los filtros y los estándares técnicos que determinan qué correos electrónicos llegan a nuestras bandejas de entrada) es más un arte que una ciencia. Google tiene normas diferentes a las de Yahoo o Microsoft, y las políticas de cada proveedor pueden cambiar sin previo aviso. Las listas de bloqueo de dominios organizadas por activistas independientes pueden reducir la capacidad de entrega del remitente de la noche a la mañana. Y cuando las empresas desesperadas buscan soluciones, las listas de direcciones del mercado gris, los planes de pago por jugar y otras estrategias engañosas pueden ahogar los consejos legítimos.
El problema es lo suficientemente difícil de resolver para empresas como Bouncer; es mucho más difícil para organizaciones ajenas al sector del correo electrónico, que rara vez cuentan con los recursos necesarios para responder. Para Issa Diao, cofundador de la plataforma de pago a autónomos OutVoice, fue kafkiano. El año pasado, OutVoice adquirió Study Hall, un boletín que comparte oportunidades periodísticas con unos 50 000 suscriptores (entre ellos este reportero). Unos meses después de la compra, Diao vio con horror cómo la tasa de apertura del boletín se desplomaba de alrededor del 80 % al 10 %. No solo sus correos electrónicos acababan en spam; algunos iban acompañados de alertas de phishing. Los cuatro empleados de OutVoice no tenían ni idea de a dónde acudir para pedir ayuda. “Todos me preguntaban: ‘¿Qué podemos hacer?’”, dijo Diao. “Y yo decía: ‘No lo sé’”. Su única opción, que él supiera, era “rellenar un formulario de Google y, literalmente, gritar al vacío”.
La situación de OutVoice es cada vez más común. El número de correos electrónicos marcados como spam casi se duplicó entre el primer y el cuarto trimestre de 2024, según un informe de la plataforma de integridad de datos Validity. Y en una encuesta realizada en 2024 por Mailgun, el 48% de los remitentes dijeron que luchan por mantenerse fuera del spam. Mientras tanto, los proveedores de correo electrónico siguen aumentando la presión: este mes de abril, Microsoft Outlook emitió nuevos requisitos para que los grandes remitentes eviten la carpeta "Basura". Y el mes pasado, Gmail, que presta servicio a tres cuartas partes de los usuarios de correo electrónico estadounidenses, anunció que estaba “aumentando su aplicación del tráfico que no cumple con las normas”, lo que podría relegar a una nueva ola de organizaciones bien intencionadas a las carpetas de spam de los destinatarios.
Todo el mundo quiere menos spam. Pero los responsables de TI, los profesionales del marketing y los propietarios de pequeñas empresas afirman que se están viendo atrapados en el fuego cruzado. A medida que los correos electrónicos de una empresa languidecen en el spam, los equipos de ventas pierden clientes potenciales, los profesionales del marketing no alcanzan los objetivos de ROI y los boletines ven cómo se evapora su compromiso. Incluso puede que a los empleados les resulte difícil hacer llegar sus correos electrónicos privados a las bandejas de entrada de sus compañeros.
En este contexto, Kaczyński sabía que Bouncer tenía que actuar con rapidez o se arriesgaba a pasar otra dolorosa temporada navideña. Con la reputación de su negocio en juego y con el Black Friday 2025 ya a la vuelta de la esquina, Kaczyński y su equipo empezaron a buscar respuestas. Antes de que pudieran reparar su mala capacidad de entrega, tenían que determinar la causa.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Desde los días del acceso telefónico hasta la era de la IA, un rincón de Internet se ha mantenido notablemente fiable: la humilde bandeja de entrada. Se calcula que cada día se envían 376 000 millones de correos electrónicos a unos 4600 millones de personas. Los supuestos asesinos del correo electrónico, incluidas las aplicaciones de mensajería instantánea, las plataformas de gestión de proyectos y los chatbots, apenas han hecho mella en el dominio de esta tecnología, incluso entre los líderes de TI expertos en tecnología: casi la mitad afirma que sigue confiando en el correo electrónico más que en cualquier otro canal para la comunicación interna y externa.
Pero esta fiabilidad es difícil de conseguir. Hay una guerra contra los spammers que lleva décadas en marcha.
A principios de la década de 2000, una bandeja de entrada de correo electrónico era un lugar peligroso. En una encuesta realizada por Pew en 2003, los encuestados describieron una avalancha de enlaces e imágenes repugnantes. “Fue una cacofonía de imágenes terriblemente espantosas”, dijo Al Iverson, editor del influyente blog Spam Resource desde 2001, a IBM Think en una entrevista.
Iverson y sus contemporáneos se defendieron creando algunos de los primeros repositorios antispam (listas de servidores comprometidos y sus correspondientes direcciones IP), que utilizaron para silenciar a los spammers más atroces. Estas listas informales y gestionadas por voluntarios evolucionaron gradualmente hasta convertirse en organizaciones consolidadas, especialmente Spamhaus, que hoy afirma proteger unos 4500 millones de bandejas de entrada. Pero a medida que los algoritmos antispam se hicieron más sofisticados, las líneas entre los remitentes bienintencionados y los spammers malintencionados empezaron a difuminarse.
Fundado en 1998, Spamhaus utiliza datos en tiempo real y una red global de voluntarios para detectar actores maliciosos, utilizando técnicas como trampas de spam: direcciones de correo electrónico que, si se añaden a la lista de suscriptores de un remitente, sugieren que el remitente las compró o las obtuvo sin permiso. En solo los últimos años, la organización ha ayudado tanto al FBI como a Europol a responder a las ciberamenazas, consolidando aún más su reputación. Las listas de bloqueo de Spamhaus son tan completas que se cree que Apple, Microsoft y Yahoo (que, junto con Gmail, dominan el mercado estadounidense) las incorporan en sus propios filtros antispam, según Iverson. Esto significa que la inclusión en una de las listas de Spamhaus puede significar la perdición para los remitentes, haciendo que la colocación en la bandeja de entrada sea casi imposible.
Los ciberdelincuentes, como era de esperar, quieren desmantelar Spamhaus. Pero incluso los críticos legítimos, como los investigadores detrás de un análisis de 2021, han argumentado que las listas de bloqueo de código abierto, incluida Spamhaus, pueden actuar como herramientas contundentes, ya que castigan a los remitentes bien intencionados y a los malintencionados. Decenas de reseñas en Trust Pilot lo confirman, con un crítico afirmando en julio que Spamhaus había “destruido el trabajo que he hecho durante los últimos ocho años y desacreditado 30 de mis dominios”. Mientras tanto, en un artículo de 2025, los investigadores lograron engañar a Spamhaus para que incluyera un servidor de correo legítimo enviando solo tres correos electrónicos a las trampas de spam que monitoriza.
Por su parte, Spamhaus ofrece a las empresas la oportunidad de apelar sus decisiones y ofrece recursos para ayudar a las organizaciones a mejorar su posición. También cuenta con una tasa de falsos positivos del 0,02 %, una cifra que, si bien es difícil de verificar de forma independiente, sería excepcionalmente baja teniendo en cuenta el volumen de spam que pasa por los servidores de correo modernos. Iverson dijo que, aunque imperfecta, la organización desempeña un papel clave para garantizar que nuestras bandejas de entrada sigan siendo utilizables y relativamente libres de basura.
Pero hay docenas de listas de bloqueo menos conocidas en la web, y al menos algunas de ellas han llegado a parecerse a los remitentes poco agradables que dicen combatir. Los repositorios pueden agregar direcciones IP arbitrariamente y luego exigir tarifas de rescate por la exclusión prioritaria. Por ejemplo, la red UCEPROTECT en Suiza cobra tarifas de 89-449 CHF (aproximadamente 110-557 USD) por cada dirección IP que un remitente desea acelerar. Empresas de ciberseguridad como Suped y TitanHQ sostienen que estas tácticas erosionan la legitimidad de las organizaciones antispam de buena fe. Aunque se cree que pocos grandes proveedores de buzones utilizan UCEPROTECT para ayudar a filtrar correos electrónicos, la perspectiva de una corrección rápida puede ser suficiente para atraer a remitentes vulnerables.
Junto a las listas de bloqueo independientes, los principales proveedores de correo electrónico han empezado a utilizar sus propios filtros basados en machine learning, que a menudo se basan en vastas colecciones de datos propios. En 2023, por ejemplo, Google presentó un nuevo vectorizador de texto que puede detectar caracteres ocultos y manipulaciones de texto, aumentando su tasa de detección de spam en un 38% en comparación con los modelos anteriores. Pero estos sistemas no son infalibles. A principios de este año, Exchange Online de Microsoft marcó muchos correos electrónicos de Gmail como spam, mientras que en 2024, Gmail bloqueó accidentalmente algunas direcciones de Outlook.
Los remitentes están en gran medida a merced de los filtros de spam y tienen pocos mecanismos para monitorizar la salud de su propio dominio. Los algoritmos de Gmail y Yahoo son intencionadamente opacos, por lo que es más difícil que los spammers los exploten. Pero como aprendieron Bouncer y OutVoice, esto también dificulta que los remitentes legítimos salgan de la "cárcel de spam".
Los esfuerzos por mejorar la transparencia han sido contradictorios. En una importante victoria para los remitentes, el Sender Hub de Yahoo, que ayuda a las organizaciones a realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas, anunció en octubre que empezaría a mostrar las tasas de spam y de mensajes entregados, dos señales clave de entregabilidad. Pero el equivalente de Gmail, Google Postmaster, dejó de compartir recientemente la reputación de dominios e IP (posiblemente para protegerse de las afirmaciones de que utiliza filtros de spam políticamente sesgados), eliminando una de las principales herramientas que las organizaciones utilizan para rastrear el estado de su correo electrónico.
Google permite a los remitentes masivos rellenar un formulario para solicitar una segunda oportunidad, y otras plataformas de correo electrónico disponen de procesos de apelación similares. Más allá de eso, las organizaciones tienen que solucionar los problemas de entrega por sí mismas. Los foros abundan con publicaciones de vendedores y personal de TI desconcertados que intentan descifrar qué los llevó al spam y cómo volver a ponerse del lado bueno de los proveedores. Algunas almas desafortunadas siguen esperando una respuesta, más de un año después.
El pasado mes de diciembre, mientras la mayoría de las empresas se preparaban para las vacaciones, el equipo de Bouncer estaba ocupado elaborando un plan. Empezaron por seguir sus pasos y analizar su comportamiento de correo electrónico en los meses previos a los problemas de entrega. Empezaron a surgir algunas pistas.
El primer problema era no enviar suficientes correos electrónicos. A principios de ese año, la empresa había cambiado a una nueva plataforma de gestión de la relación con el cliente (CRM). En verano, estaban tan ocupados integrando el nuevo sistema que no tenían ancho de banda para enviar correos electrónicos con la frecuencia habitual. Luego, en septiembre de 2024, Bouncer intensificó los envíos para promocionar su exitosa venta navideña, en la que habían basado sus ingresos del cuarto trimestre. “Empezamos a enviarlo a todo el mundo porque realmente queríamos que aprovecharan algo que era extraordinario en nuestro nicho”, dijo Kaczyński.
Los algoritmos antispam buscan la coherencia, por lo que el cambio repentino podría haber bastado para levantar las sospechas de los proveedores de buzones. Mientras tanto, a juzgar por un pequeño pero notable aumento de los informes de spam, algunos suscriptores que no habían tenido noticias de Bouncer desde su ralentización de verano no reconocieron sus correos electrónicos y los habían marcado como spam.
Por último, dijo Kaczyński, como Bouncer estaba usando un nuevo CRM, había enviado los nuevos correos electrónicos de vacaciones desde un nuevo lote de direcciones IP, que los servicios de buzón no reconocían. Esto aumentó la impresión de que Bouncer estaba tramando algo nefasto.
Todo esto tenía una explicación sencilla: integrar una nueva plataforma de CRM resultó más difícil de lo que Bouncer había imaginado. Pero los algoritmos antispam no podían explicar estos desajustes.
Como servicio de verificación de correos electrónicos, Bouncer tenía ventaja en su labor detectivesca. Las empresas ajenas al sector suelen tener muchas más dificultades para diagnosticar sus problemas de spam. OutVoice, la plataforma de pagos, luchó durante tres o cuatro meses sin identificar nunca qué salió mal. El cofundador Diao tenía algunas teorías: tal vez promocionar el concurso de un socio o experimentar con enlaces de marketing de afiliados había sido la ruina de Study Hall. “Pero, sinceramente, no tenemos forma de saberlo”, dijo Diao. “Simplemente tenemos que adivinar”.
Diao se dio a sí mismo un curso intensivo de entregabilidad. Pero dice que la mayoría de las soluciones sobre las que había leído, como cambiar temporalmente a un dominio alternativo preconfigurado, habrían requerido una cantidad ridícula de planificación previa.
Rellenó un formulario de apelación con Google, pero dijo que nunca recibió una respuesta clara. (Google no respondió a una solicitud de comentarios). Solo necesitaba un minuto o dos con un humano, dijo que cualquier persona razonable podía ver que Study Hall era un remitente fiable y digno de confianza con un buen historial; pero no había nadie con quien hablar sobre la difícil situación de su empresa.
Algunos suscriptores, que no habían tenido noticias de Study Hall en semanas, probablemente asumieron que el boletín se había visto comprometido o que había cerrado por completo. En cada uno de sus envíos, Study Hall pedía a los suscriptores que marcaran sus correos electrónicos como seguros, con la esperanza de que los algoritmos antispam se dieran cuenta de que habían cometido un error. Pero como pocos correos electrónicos llegaban a las bandejas de entrada de los lectores, muchos suscriptores literalmente nunca recibieron el mensaje.
Bouncer había quedado atrapado en un bucle de feedback similar: cuanto más llega un remitente al spam, más difícil le resulta escapar. Al fin y al cabo, cuando los suscriptores no pueden ver su correo, no pueden abrirlo ni hacer clic en él. Los algoritmos de los proveedores interpretan esto como una prueba más de que los suscriptores ya no están interesados. “En la fase de recuperación ante desastres”, dijo Kaczyński, “no se sabe si [los suscriptores] no están comprometidos porque ya no se identifican con nosotros y nuestro negocio, y ya no necesitan nuestros servicios, o porque vuelven a ir a spam, por lo que no pueden ver nuestros correos electrónicos”.
Aunque Bouncer ya conocía la causa probable de sus problemas (una tormenta perfecta de cambios técnicos y estrategias de envío que provocaron que menos lectores abrieran y hicieran clic en su correo), necesitaba renovar su estrategia de envío antes de la próxima temporada navideña. Kaczyński sabía que la entrega no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Era el momento de pedir una copia de seguridad.
A medida que los algoritmos de spam de caja negra se hacen más impenetrables, la industria de la entregabilidad ha explotado, con el mercado de herramientas de entregabilidad solamente se espera que alcance los 1900 millones de dólares en 2030. Andrew Bonar, cofundador de varias cumbres importantes sobre entregabilidad en el Reino Unido y Europa, recuerda una época hace 20 años en la que él y solo unas cuantas personas se especializaban en entregabilidad. Ese ya no es el caso: “Hoy en día todo el mundo es un experto en entregabilidad”, dijo Bonar a IBM Think.
Pero, a pesar de todos los influencers que ahora abundan en LinkedIn, puede resultar sorprendentemente difícil distinguir los trucos publicitarios de los consejos sensatos. Los llamados “servicios de calentamiento”, por ejemplo, prometen simular envíos y aperturas, con respuestas realistas de suscriptores falsos, para convencer a los algoritmos de los proveedores de buzones de que los correos electrónicos de un remitente se abren y leen con frecuencia. Otras plataformas venden listas de correo electrónico “verificadas”, como una lista de direcciones de correo electrónico de supuestos CEO de Fortune 500, para dar a los remitentes un aumento instantáneo de suscriptores.
Estas tácticas dudosas pueden tener éxito a corto plazo, pero a menudo son una vía rápida hacia las carpetas de spam de los lectores (y posibles problemas legales), especialmente a medida que los algoritmos se vuelven más exigentes, según líderes del sector como Kickbox y Validity. Iverson, veterano del sector, aconseja centrarse en algunos principios básicos, como el estado técnico, el contenido y el compromiso.
Para mejorar su estado técnico, los remitentes pueden utilizar tres técnicas criptográficas que ayudan a los proveedores de buzones a verificar su identidad. El marco de políticas de remitentes (SPF) comprueba que la dirección IP de un remitente coincide con una lista de servidores preaprobada. El correo identificado por DomainKeys (DKIM) es una firma digital que autoriza que un correo electrónico procede de un dominio concreto. Por último, la autenticación, la elaboración de informes y la conformidad de mensajes basados en el dominio (DMARC) indica a los servidores receptores cómo responder si no se pueden verificar los registros SPF o DKIM. Las organizaciones publican los tres registros en su sistema DNS para ayudar a protegerse contra phishing, suplantación y spam.
Pueden surgir problemas de entregabilidad cuando los proveedores de buzones no pueden acceder o verificar estos registros, por ejemplo, si un remitente olvida actualizarlos después de una implementación importante. Los registros DNS incompletos también pueden exponer a las organizaciones a hackeos basados en el correo electrónico y esquemas de phishing. Según un informe Exclaimer de 2025, solo un tercio de las organizaciones han implementado SPF, DKIM y DMARC, aunque Google, Yahoo y Microsoft ahora lo exigen para los remitentes masivos. Sin embargo, la adopción está aumentando, ya que algunas organizaciones adoptan herramientas de mantenimiento automatizadas con IA, que pueden reducir el riesgo de desalineaciones.
Los dominios también importan. Los proveedores de servicios de correo electrónico como Beehiiv, SendGrid y Mailchimp suelen expulsar a los actores maliciosos, y muchos permiten a los clientes personalizar su propio subdominio, o incluso crear un dominio independiente, para aislar su reputación de la de otros clientes. Pero como señaló recientemente el periodista de medios Simon Owens, los creadores que envían boletines a través de un dominio compartido, como la dirección "patreon.com" utilizada en los boletines de Patreon, corren el riesgo de influir inadvertidamente en la capacidad de entrega de los demás, y los remitentes malintencionados podrían perjudicar la reputación de toda la red.
Los problemas relacionados con el contenido, por ejemplo, utilizar la palabra “gratis” en el asunto o añadir demasiadas fotos en alta resolución, enlaces o emojis, pueden afectar a la capacidad de entrega, pero en menor medida que en los primeros tiempos del correo electrónico, según afirmó Yanna-Torry Aspraki, especialista en capacidad de entrega que ha trabajado con Bouncer, en una entrevista con IBM Think. En cambio, la interacción, medida a través de tasas de apertura, cancelaciones de suscripción y clics, juega ahora, probablemente, el papel más importante para determinar qué remitentes reciben una colocación premium en la bandeja de entrada. En cierto modo, nuestras bandejas de entrada se han vuelto parecidas a las redes sociales, donde los correos electrónicos que queremos ver aparecen arriba y los que nunca leemos se esconden.
Gracias al dominio de los algoritmos centrados en la interacción, puede resultar más difícil que nunca dominar los filtros antispam, dijo Aspraki. En lugar de limitarse a modificar el asunto o eliminar algunos enlaces, las organizaciones deben ahora plantearse preguntas fundamentales sobre si los lectores quieren sus correos electrónicos, si están dirigidos al público adecuado y por qué ciertos mensajes no resuenan. Esto, según Aspraki, ayuda a explicar por qué sectores históricamente asociados al spam, como los casinos y las plataformas de apuestas deportivas, suelen tener hoy en día una capacidad de entrega sólida como una roca: son especialmente buenos a la hora de conseguir que los suscriptores abran sus correos, y los algoritmos basados en la interacción los recompensan en consecuencia.
Las tácticas avanzadas de entregabilidad (dependiendo del remitente) incluyen retirar regularmente a los suscriptores inactivos, segmentar a los lectores tanto por interés como por nivel de compromiso, incorporar elementos interactivos (como una encuesta) para impulsar el compromiso y el envío de forma coherente, de modo que los destinatarios y los proveedores de correo electrónico sepan qué esperar. Pedir a los nuevos suscriptores que confirmen su suscripción e incluir un botón de exclusión fácil de usar también puede mejorar la capacidad de entrega.
Sin embargo, Clinton Wilmott, director sénior de marketing por correo electrónico del repositorio de dominios Namecheap, afirma que para las grandes organizaciones como la suya, estas estrategias solo son eficaces si los altos directivos están de acuerdo. En 2020, dijo Wilmott, logró aumentar los ingresos anuales de marketing por correo electrónico de Namecheap en un 70 % utilizando algunas de las técnicas mencionadas anteriormente. El mayor obstáculo no fueron las limitaciones técnicas, el presupuesto o la falta de conocimientos. Fue convencer a los ejecutivos de que hacer estos cambios era la decisión correcta.
Por ejemplo, los superiores tienden a creer que más correos electrónicos llevan a más ventas. Pero pasado un punto, el envío a frecuencias más altas puede empeorar la entregabilidad, al llevar a los lectores a darse de baja. “Muchos de los líderes son muy escépticos”, dijo Wilmott. “También, en muchos casos, creen que entienden el correo electrónico porque pueden enviar un correo electrónico. Es como: ‘Sí, puedo enviarle un correo electrónico a mi madre, así que lo sé todo al respecto. Es fácil’”.
Pero hay un código que ni siquiera Wilmott puede descifrar siempre. Una vez que acaba en la carpeta de spam, no hay una solución única para salir de ella. Las plataformas de correo electrónico están constantemente reelaborando y ajustando sus filtros para mantenerse al día con los últimos esquemas de spam, por lo que lo que funciona un día puede ser ineficaz al día siguiente. “No enseñan estas cosas en el colegio”, dijo Wilmott a IBM Think en una entrevista. “Es como un proceso de prueba y error intentar averiguar estas cosas”.
A principios del nuevo año, Kaczyński convocó una reunión con sus compañeros. Sabían cómo habían salido de las bandejas de entrada de los clientes, pero no cómo volver a entrar. Con otra temporada festiva a la vuelta de la esquina, el equipo de Kaczyński acordó que era hora de pedir ayuda a una agencia externa especializada en entregabilidad. La agencia realizó una auditoría y luego recomendó algunos cambios difíciles pero necesarios.
Bouncer tendría que dar de baja a los suscriptores que hubieran dejado de interactuar. Crearían subdominios separados para los correos electrónicos de marketing, transaccionales y corporativos, de modo que los problemas de spam en un canal de comunicación no pudieran afectar en cascada a los demás. Y en lugar de enviar correos electrónicos masivos, enviarían por goteo envíos no urgentes a lo largo de varios días.
En dos o tres semanas, la empresa pudo volver a comunicarse con su público y, al cabo de unos meses, volvió a enviar el volumen habitual de mensajes. La verdadera prueba llegaría antes del Black Friday de 2025, cuando finalmente tuviera la oportunidad de recuperar las ventas que había perdido el año anterior.
OutVoice, por otro lado, nunca obtuvo el cierre que esperaba. En cambio, al igual que muchas organizaciones que se enfrentan a problemas de entregabilidad, la empresa simplemente capeó el temporal y esperó a que los algoritmos antispam pasaran a otra víctima desprevenida.
Después de unos meses, Study Hall comenzó a aparecer milagrosamente en las bandejas de entrada de los suscriptores, sin las advertencias de phishing que habían perseguido sus envíos anteriores. Diao se sintió aliviado de que los suscriptores se hubieran mantenido fieles durante los momentos difíciles, pero no estaba satisfecho con cómo se había desarrollado el proceso. “Espero que no vuelva a suceder”, dijo. “No creo que estemos más preparados que antes”.
Diao entiende que los proveedores de buzones de correo optan por la precaución porque quieren proteger a sus usuarios de cualquier daño. Pero cree que debería haber más mecanismos para que las empresas bien intencionadas hablen con esos servicios durante las emergencias de entregabilidad. Lo ideal, dijo, sería que los remitentes dispusieran de más vías, una línea de ayuda, por ejemplo, para exponer su caso y obligar a los proveedores de buzones de correo a escucharles. “Si tuvieran el poder de destruir negocios como ese, realmente debería haber un proceso de apelaciones que se llevara a cabo rápido”, dijo.
Aun así, separar a los remitentes bien intencionados de los actores maliciosos es complicado, dijo Iverson. Las listas independientes de bloqueo antispam y los gigantes del correo electrónico están luchando por seguir el ritmo de los spammers, que cada vez utilizan más IA y otras tecnologías emergentes para evadir algoritmos. Aunque los filtros antispam a veces corrigen en exceso y bloquean a los remitentes bien intencionados, la alternativa podría ser volver a principios de la década de 2000, cuando las bandejas de entrada se inundaban de basura. “Se necesita mucho trabajo para mantener el correo electrónico utilizable como un buen ecosistema de comunicación”, dijo. “Aunque no se puede ver la parte inferior del pato, está remando con fuerza para mantener este ecosistema en funcionamiento”.
Además, los filtros antispam podrían ser la llamada de atención que algunas organizaciones necesitan para replantearse su estrategia de envío. “A veces creo que, en realidad, le han hecho un favor al dar la voz de alarma”, afirmó Bonar, cofundador de la cumbre sobre entregabilidad. “Cada una de esas quejas de spam o cancelaciones de suscripción, porque está haciendo algo mal, en realidad está afectando a sus resultados finales”.
En las semanas cruciales previas a la temporada navideña de este año, la carpeta de spam de Kaczyński se mantuvo gratamente vacía. Después de reducir su lista de suscriptores a casi la mitad y promover una venta casi idéntica a la del año pasado, y con la temporada navideña solo a la mitad, la startup ya había registrado un crecimiento interanual del 35 %, en comparación con el 5 % del año anterior. En total, se necesitó casi un año de experimentación improvisada para volver a la normalidad.
“En 2024, nos quedamos a las puertas de la ola”, dijo Kaczyński. Esta vez es una imagen completamente diferente. “Todo el conocimiento, la experiencia, las medidas de seguridad y las rutinas que tenemos actualmente, además de una capacidad de entrega base realmente buena y estable, nos permitirán aprovechar la oportunidad durante la época de mayor actividad del año”.
Descubra cómo separar el DNS de su CDN puede mejorar el rendimiento, ahorrar costes y aumentar la capacidad de recuperación. Descubra por qué la gestión independiente de DNS permite un mayor control sobre la dirección del tráfico, la monitorización del rendimiento y la resiliencia en varios proveedores de CDN.
Seleccionar el proveedor de DNS adecuado es crucial para gestionar el tráfico, garantizar la resiliencia y optimizar el rendimiento. Descubra los 4 factores esenciales que debe tener en cuenta, desde el perfil de riesgo y las necesidades de los desarrolladores hasta la gestión de varias CDN y los requisitos de rendimiento.
Aprenda cómo el DNS gestionado mejora el rendimiento y la seguridad, reduce la latencia y agiliza sus operaciones. Descubra las diferencias entre DNS gestionado y autogestionado, y explore los beneficios clave para su empresa.
Explore los beneficios y los retos del autoalojamiento de DNS autoritativo para grandes empresas. Conozca las complejidades ocultas del autoalojamiento y por qué las soluciones de DNS gestionado pueden ser la mejor opción en cuanto a escalabilidad, resiliencia y rentabilidad.
IBM NS1 Connect es un servicio en la nube totalmente gestionado para DNS empresarial, DHCP, gestión de direcciones IP y dirección del tráfico de aplicaciones.
Las soluciones de redes en la nube de IBM proporcionan conectividad de alto rendimiento para potenciar sus aplicaciones y su negocio.
Consolide el soporte de los centros de datos con IBM Technology Lifecycle Services para redes en la nube y más.
Refuerce la resiliencia de su red con IBM NS1 Connect. Comience con una cuenta de desarrollador gratuita para explorar soluciones de DNS gestionado o programe una demostración en directo para ver cómo nuestra plataforma puede optimizar el rendimiento y la fiabilidad de su red.