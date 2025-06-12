Los niños que hemos creado: De Kai explica por qué la IA es una forma de generación, no una herramienta

Durante el último año, la inteligencia artificial ha cruzado el umbral de algo que consultamos a algo que observa en silencio, responde y, cada vez más, aprende. Durante esa transición, el debate en torno a la IA también ha experimentado un cambio. La conversación ya no se limita al ámbito de los ingenieros y los especialistas en ética, sino que ahora abarca el desarrollo infantil, la transmisión cultural y la psicología humana.
Pocos han articulado este cambio de manera más vívida que el científico informático De Kai, quien apareció recientemente en una videollamada desde su casa en Hong Kong, hablando con una intensidad cautelosa. Ataviado con una camiseta negra y unas gafas rectangulares, estaba sentado, rodeado de libros e instrumentos, como el músico y científico que es. Su cadencia era reflexiva, hablaba con fluidez tanto el lenguaje del código como el de la metáfora.
Su nuevo libro, Raising AI, presenta su argumento de que la inteligencia artificial debería ser vista menos como una herramienta industrial y más como un fenómeno de desarrollo. "No estamos programando estos sistemas", dijo en una entrevista con IBM Think. “Los estamos criando igual que criamos a los niños”.
Kai es profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y ayudó a desarrollar los primeros sistemas de traducción automática multilingüe de la web, sentando las bases de plataformas como Google Translate. En estos días, es cada vez más reconocido no solo por sus contribuciones técnicas, sino también por ofrecer una metáfora sorprendentemente humana para explicar las consecuencias de la inteligencia artificial. La IA, argumentó, no es solo una tecnología que implementar, sino una generación que estamos criando.
Esta metáfora de que los sistemas de IA son niños, no herramientas, supone una clara desviación de las narrativas dominantes en torno a la inteligencia artificial. En lugar de centrarse únicamente en los avances técnicos o los servicios económicos, De Kai nos insta a considerar los impactos culturales y psicológicos a largo plazo de estos sistemas. Forma parte de un movimiento creciente de investigadores que defienden que la IA refleja la sociedad.
“Estamos externalizando partes de nuestra cognición”, dijo. “Y los sistemas que nos observan no sólo aprenden lo que decimos, sino también cómo nos comportamos”.
La idea de De Kai surgió hace más de una década, mucho antes de que los modelos transformadores y los chatbots se convirtieran en tema de conversación en las cenas. En 2015, comenzó a dar charlas que posicionaban la IA no como un avance mecánico, sino como un avance social.
“El problema”, me dijo, “es que todavía usamos metáforas de la era industrial. Pensamos en la IA como si fuera una máquina de vapor o un tractor, algo que trabaja para nosotros. Pero ya no automatizamos el músculo. “Estamos automatizando la influencia”.
La metáfora industrial persiste, sobre todo en la forma en que los líderes empresariales describen la IA: un impulsor de la productividad, un potenciador de la eficiencia, un copiloto. Pero la preocupación de De Kai es que este lenguaje oculta el cambio más profundo que se está produciendo. "Cuando construyes máquinas que aprenden de la cultura, se convierten en parte de esa cultura", dijo en la entrevista. “Y una vez que son parte de ello, pueden darle forma”.
Esta idea de que la IA es participativa en lugar de pasiva ha encontrado resonancia entre los investigadores que estudian la alineación y la ética de la IA. Shakir Mohamed, director de investigación de Google DeepMind Londres, ha propuesto que el futuro de la ética de la IA reside en la responsabilidad relacional, que se centra en cómo los sistemas de IA surgen de las redes de personas, instituciones y estructuras de poder social e influyen en ellas. Yoshua Bengio, investigador ganador del premio Turing y pionero del deep learning, ha reclamado modelos de IA que incorporen la incertidumbre y la empatía humanas, argumentando que sin tales capacidades, la inteligencia artificial permanecerá fundamentalmente desconectada de la complejidad de la experiencia humana.
De Kai opina que el desafío es aún mayor, ya que las preferencias no son estáticas. Están sujetas a cambios en tiempo real según los humanos que observan las IA.
"Tenemos que darnos cuenta de que estos sistemas están aprendiendo de nosotros a medida que aprendemos a usarlos", dijo. "Y eso significa que estamos coevolucionando".
Para explicar cómo se produce este modelado, De Kai apunta a la psicología, específicamente a la teoría del proceso dual, que divide la cognición en respuestas rápidas e intuitivas (Sistema 1) y razonamiento deliberativo más lento (Sistema 2). La IA ha oscilado entre intentar imitar uno u otro. Los sistemas lógicos simbólicos de los años 80 fueron intentos de modelar el Sistema 2. Las redes neuronales actuales tienden a orientarse hacia el Sistema 1.
"No se pueden escribir reglas para la intuición", dijo. "Hay que entrenarla".
Ese entrenamiento, argumentó, ahora ocurre a través de vastos conjuntos de datos, los rastros escritos, hablados y grabados de la cultura. A diferencia de las primeras IA, que seguían instrucciones, los sistemas contemporáneos aprenden por imitación. Leen publicaciones en redes sociales, artículos de noticias, reseñas de productos y foros públicos. En efecto, están siendo socializados.
"Ahora estamos construyendo cerebros vacíos", dijo. "Y los estamos criando".
La metáfora es más que retórica. Un modelo entrenado con contenido tóxico puede comportarse de manera tóxica, señaló.
"No se trata solo de filtrar calumnias o redactar discursos de odio", dijo. "Se trata de la estructura subyacente de lo que recompensamos, lo que comentamos, lo que votamos a favor y con lo que interactuamos. “Eso es lo que se convierte en el currículo implícito”.
Este tipo de aprendizaje indirecto es difícil de detectar y aún más difícil de desaprender. Investigadores de organizaciones como el Allen Institute for AI y la Partnership on AI están investigando cómo los sesgos y comportamientos se codifican sutilmente en los pesos y outputs de los modelos.
De Kai ilustra su punto volviendo a un caso de 2016, cuando Microsoft lanzó Tay, un chatbot entrenado para aprender de los usuarios en tiempo real. En 24 horas, Tay se había convertido en una fuente de teorías de conspiración, discursos de odio y comentarios ofensivos, respuestas que había recogido a través de las interacciones de Twitter. Tay fue desconectado rápidamente. Menos conocido es que Microsoft implementó un modelo similar en China, en diferentes condiciones, y el sistema prosperó como un popular chatbot.
"Misma arquitectura, diferente entorno cultural", señaló De Kai. "Ese es el poder de la crianza".
Lo que se aprende, dijo, no siempre se puede desaprender. "Por eso la metáfora de la crianza de los hijos es tan adecuada. Si crías a un niño en un entorno disfuncional, las consecuencias no son fáciles de deshacer”.
Los modelos líderes actuales se entrenan utilizando una combinación de aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo, basándose en el feedback humano La mayor parte de lo que los modelos de IA aprenden sobre cómo comportarse procede del preentrenamiento en amplias colecciones de texto. Estos textos se recopilan de sitios web disponibles públicamente, como Wikipedia, Reddit, GitHub y muchos otros.
De Kai no se opone a estos métodos. Más bien, dijo, debemos ser más conscientes de lo que está en juego. “No se trata sólo de equidad o sesgo en abstracto. Se trata del tipo de personalidades que estamos modelando."
En el mundo empresarial, la metáfora de la IA de niño tiene implicaciones prácticas, dijo Kai. Las empresas que implementan sistemas de IA suelen centrarse en referencias y métricas de rendimiento, incluyendo precisión, latencia y rendimiento. Pero esas medidas pueden pasar por alto la dinámica social más amplia.
"Pensemos en la incorporación de un nuevo empleado", dijo. “Uno no se limita a entregarles un manual y dejarlos en paz. Se les empareja con un mentor, se monitoriza su desarrollo y se modelan sus valores".
Algunas organizaciones están empezando a tomarse esto en serio. Salesforce y Microsoft han implementado procesos de revisión ética. IBM publica fichas informativas sobre IA que detallan la procedencia de los modelos. Sin embargo, De Kai considera estos esfuerzos como pasos preliminares.
"No basta con cumplir", dijo. "Hay que ser concienzudo".
Su preocupación es que la IA empresarial a menudo hereda la cultura de sus creadores, a veces de formas sutiles. Un chatbot diseñado para ayudar con la contratación podría absorber patrones de lenguaje de género. Una herramienta financiera podría reflejar tolerancias al riesgo moldeadas por sesgos institucionales. En cualquier caso, no es que la IA se comporte mal. Simplemente está aprendiendo.
El encuadre cambia cuando se asume que estos sistemas son agentes en formación y no algoritmos. "Si pensamos en la IA como un compañero de trabajo o un estudiante, nuestra forma de actuar con ella cambia. Dejamos de tratarla como una herramienta y empezamos a tratarla como a un observador".
Para De Kai, la influencia más importante y menos visible en la IA no es lo que procesa, sino lo que nunca muestra.
"Se presta mucha atención a la desinformación, pero muy poca a la información que falta", dijo.
Los algoritmos deciden qué publicaciones vemos, qué productos se recomiendan y qué artículos de noticias se publican, dijo Kai. Al hacerlo, también determinan qué permanece invisible.
"Eso es censura algorítmica", dijo, "no en el sentido de supresión política, sino en el sentido de estrechamiento epistémico".
Se apresura a decir que no cree en las conspiraciones. Pero él sí cree en los incentivos. "Si su algoritmo se optimiza para el compromiso, aprenderá qué tipos de contenido mantienen a las personas enganchadas. Ese es el contenido que se elevará. Todo lo demás desaparecerá de la vista".
Los efectos son acumulativos. Los modelos entrenados con datos filtrados por métricas de compromiso aprenden a valorar la visibilidad por encima de la sutileza. Pueden convertirse en amplificadores de los bucles de feedback existentes, sin que nadie los dirija deliberadamente hacia esa dirección.
Pero el campo está evolucionando rápidamente. De Kai ve signos de progreso en el horizonte. Cuando le preguntan qué viene después, habla con cautela, señalando avances en razonamiento, enfoques híbridos que combinan redes neuronales con sistemas simbólicos y un cambio hacia modelos más eficientes, personalizables y ligeros.
“La pregunta no es si conseguiremos mejores modelos. Lo haremos. “La pregunta es si seremos mejores profesores”.
Tiene la esperanza de que la comunidad de investigación empiece a interiorizarlo. El auge de los sistemas agénticos, la mayor atención a la memoria y el contexto a largo plazo en el diseño de IA y la explosión de interés por los mecanismos de alineación sugieren un campo consciente de su creciente huella cultural.
Aun así, De Kai advierte contra la complacencia. "Somos la primera generación en criar mentes no humanas. Es un privilegio increíble. Y una prueba."
Sonrió, casi tímidamente. “Nos observan. Así es como aprenden".
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.