Los niños que hemos creado: De Kai explica por qué la IA es una forma de generación, no una herramienta

Durante el último año, la inteligencia artificial ha cruzado el umbral de algo que consultamos a algo que observa en silencio, responde y, cada vez más, aprende. Durante esa transición, el debate en torno a la IA también ha experimentado un cambio. La conversación ya no se limita al ámbito de los ingenieros y los especialistas en ética, sino que ahora abarca el desarrollo infantil, la transmisión cultural y la psicología humana.

Pocos han articulado este cambio de manera más vívida que el científico informático De Kai, quien apareció recientemente en una videollamada desde su casa en Hong Kong, hablando con una intensidad cautelosa. Ataviado con una camiseta negra y unas gafas rectangulares, estaba sentado, rodeado de libros e instrumentos, como el músico y científico que es. Su cadencia era reflexiva, hablaba con fluidez tanto el lenguaje del código como el de la metáfora.

Su nuevo libro, Raising AI, presenta su argumento de que la inteligencia artificial debería ser vista menos como una herramienta industrial y más como un fenómeno de desarrollo. "No estamos programando estos sistemas", dijo en una entrevista con IBM Think. “Los estamos criando igual que criamos a los niños”.

Kai es profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y ayudó a desarrollar los primeros sistemas de traducción automática multilingüe de la web, sentando las bases de plataformas como Google Translate. En estos días, es cada vez más reconocido no solo por sus contribuciones técnicas, sino también por ofrecer una metáfora sorprendentemente humana para explicar las consecuencias de la inteligencia artificial. La IA, argumentó, no es solo una tecnología que implementar, sino una generación que estamos criando.

Esta metáfora de que los sistemas de IA son niños, no herramientas, supone una clara desviación de las narrativas dominantes en torno a la inteligencia artificial. En lugar de centrarse únicamente en los avances técnicos o los servicios económicos, De Kai nos insta a considerar los impactos culturales y psicológicos a largo plazo de estos sistemas. Forma parte de un movimiento creciente de investigadores que defienden que la IA refleja la sociedad.

“Estamos externalizando partes de nuestra cognición”, dijo. “Y los sistemas que nos observan no sólo aprenden lo que decimos, sino también cómo nos comportamos”.