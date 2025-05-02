Si los esfuerzos por incorporar la memoria a la IA ponen de relieve las diferencias entre las máquinas y las mentes, la cuestión de la conciencia lleva el contraste aún más lejos.

La idea de que un sistema artificial puede llegar a ser consciente, de que puede tener experiencias subjetivas, una autopercepción o una vida mental interior, ha sido durante mucho tiempo uno de los debates más controvertidos de la ciencia cognitiva y la filosofía.

Summerfield aborda el tema con su característica precisión. Es escéptico, no porque vea la conciencia como algo exclusivamente mágico, sino porque la evidencia simplemente no apoya la idea de que los sistemas de IA actuales, por capaces que sean, posean algo que se parezca a una conciencia subjetiva.

"Cuando un modelo lingüístico dice 'Soy consciente'", explica, "está repitiendo patrones que ha aprendido de datos humanos. No hay ninguna razón para creer que esas palabras reflejan una realidad interna".

Los LLM como GPT-4 están entrenados para predecir el siguiente texto más plausible, no para generar experiencias introspectivas. Cuando se les pregunta por sus estados internos, pueden producir respuestas coherentes, pero la coherencia no es un indicador fiable de la consciencia.

Algunos investigadores han propuesto pruebas de comportamiento para la conciencia de las máquinas, examinando la complejidad, adaptabilidad y coherencia de las respuestas de la IA. Pero sin acceso a la experiencia, tales evaluaciones siguen siendo especulativas.

"Ya nos cuesta bastante evaluar la conciencia en animales no humanos", señala Summerfield. "Inferirla en sistemas sintéticos, construidos sobre sustratos completamente diferentes, es un problema aún más difícil".

En los sistemas biológicos, la conciencia parece surgir de la compleja interacción de miles de millones de neuronas, fuertemente entrelazadas con las emociones, las sensaciones corporales y un historial de experiencias encarnadas. Por el contrario, los modelos de IA actuales funcionan realizando transformaciones matemáticas de los datos de entrada, sin base sensorial ni contexto emocional.

Summerfield ofrece una analogía sencilla: "Se puede simular el comportamiento de un huracán en un ordenador". "Pero la simulación no es húmeda ni ventosa. Es una abstracción".

Del mismo modo, una IA puede simular los patrones externos de una conversación e, incluso, los autoinformes de la conciencia sin experimentar nada internamente. Sin sensación, encarnación ni impulso intrínseco, los modelos de IA siguen siendo poderosos pero vacíos. Son imitadores brillantes, más que mentes independientes.

Por ahora, Summerfield cree que lo más seguro y productivo es considerar los sistemas de IA como herramientas complejas, no como seres nacientes. Tratarlas de otro modo corre el riesgo de confundir imitación con comprensión, y distrae de la urgente labor de monitorizar su impacto en el mundo real.

A medida que nuestra conversación se desplaza hacia el futuro, Summerfield aborda un tema que ha surgido en silencio en todas nuestras discusiones: el gobierno.

"Estos sistemas son potentes", dice. "Y su desarrollo está impulsado en gran medida por incentivos comerciales."

Summerfield abraza la innovación tecnológica. Ve un potencial increíble en la IA para revolucionar áreas como la medicina, la educación y la investigación científica. Sin embargo, le preocupa que si no establecemos medidas de seguridad cuidadosas, los peligros puedan acabar superando a las ventajas.

"Necesitamos estructuras que garanticen que estas herramientas se desarrollen y utilicen de forma responsable", afirma. "Eso incluye barreras técnicas, pero también mecanismos legales, éticos y democráticos."

Están empezando a surgir algunos marcos de gobierno. La Ley de IA de la Unión Europea propone un enfoque basado en el riesgo, regulando las aplicaciones en función del daño potencial que puedan causar. En Estados Unidos, el proyecto de ley de derechos de la inteligencia artificial (Blueprint for an AI Bill of Rights) establece los principios para proteger a los ciudadanos de la discriminación y la explotación algorítmica. Mientras tanto, las organizaciones de investigación y los grupos de defensa están publicando buenas prácticas para un desarrollo y una implementación responsables.

Aún así, dice Summerfield, queda mucho por hacer. Afirma que muchos sistemas de IA de vanguardia se entrenan con conjuntos de datos masivos, sin el consentimiento explícito de los usuarios. Su funcionamiento interno es opaco, incluso para sus creadores, y su implementación a menudo carece de transparencia y responsabilidad significativas.

"No se trata solo de correcciones técnicas", dice. "Se trata de opciones sociales".

Opciones, quiere decir, sobre quién se beneficia de los avances de la IA: ¿quién asume los riesgos? ¿Quién controla las herramientas que cada vez más moldean nuestras economías, nuestros ecosistemas de información e incluso nuestras relaciones íntimas?

En última instancia, Summerfield ve la IA no como una inteligencia alienígena distante, sino como un reflejo de nosotros mismos, un espejo imperfecto que nos muestra tanto nuestras capacidades como nuestros puntos ciegos. Comprender lo que vemos en ese espejo, sostiene, será uno de los retos definitorios de los próximos años. Y, como deja claro These Strange New Minds , el trabajo de comprensión acaba de comenzar.