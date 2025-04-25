Principales conclusiones del informe del índice de IA 2025 de Stanford

Referencias, costes de inferencia, innovación: ¿cómo está la IA transformando nuestra sociedad? Este año, el informe del índice de IA 2025 de Stanford añadió nuevas áreas de cobertura para reflejar el creciente papel de la IA en todos los aspectos de nuestras vidas.
IBM® Think desveló algunas tendencias clave en el informe con Vanessa Parli, directora de programas de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial centrada en el ser humano de Stanford, y Ash Minhas, director de contenidos técnicos de IBM.
Si hay un tema candente, ese es sin duda el de las referencias, que se han convertido en un debate central ahora que las capacidades de la IA avanzan tan rápidamente que superan constantemente a las herramientas utilizadas para medirlas.
"Cada año, observamos el rendimiento de estos algoritmos en todos los puntos de referencia, y cada año parece que están superando esos puntos de referencia", dice Vanessa Parli, una de las autoras del informe, en una entrevista con IBM Think. "Del mismo modo, este año, eso está sucediendo incluso con las referencia más nuevos".
El informe señalaba que en 2023, los investigadores introdujeron nuevos puntos de referencia-MMU, GPQA y SWE-bench para probar los límites de los sistemas avanzados de IA. Solo un año después, el rendimiento aumentó considerablemente: las puntuaciones aumentaron 18,8, 48,9 y 67,3 puntos porcentuales en MMMU, GPQA y SWE-bench, respectivamente, según el informe.
Esto genera ambigüedad dentro de la comunidad de investigación sobre el verdadero significado, y valor, de una referencia LLM. Parli plantea preguntas críticas para consideración: "¿Estamos midiendo lo correcto? ¿Están comprometidos esos puntos de referencia? ¿Y cómo debe la comunidad científica evaluar los modelos?"
Pensando en el futuro, Ash Minhas también se pregunta cómo será el futuro de la evaluación comparativa. "¿Dónde va a parar eso?" pregunta en una entrevista con IBM Think. "¿El test de Turing tendrá que ser constantemente un objetivo en movimiento? ¿El último examen de la humanidad es realmente el último examen?
Mientras tanto, los expertos advierten contra el riesgo de sobreajuste, un fenómeno en el que un modelo de IA ha aprendido a funcionar excepcionalmente bien en pruebas de referencia específicas, pero puede no generalizarse a datos nuevos e invisibles en aplicaciones del mundo real. "¿Solo estamos entrenando el modelo para superar el punto de referencia?" añade. "La MMMU es un buen punto de referencia, pero ¿es porque la modelo sabe cómo responder al punto de referencia?"
Minhas también advierte que el entusiasmo y el impulso del progreso podrían estar teniendo prioridad por encima de preocuparse por la ética, la equidad y los prejuicios.
Con los Premios Nobel de Física y Química del año pasado otorgados a investigadores que trabajan en redes neuronales artificiales y diseño y predicción de proteínas, es difícil pasar por alto la importancia del papel cada vez mayor de la IA en el campo médico. El informe señala que el número de dispositivos médicos aprobados por la FDA y compatibles con la IA ha crecido exponencialmente: en 2023, se aprobaron 223, en comparación con solo seis en 2015.
“Esta área de la IA que mejora el descubrimiento científico puede tener un gran impacto en nuestra sociedad”, afirma Parli.
Según Minhas, este crecimiento muestra el rápido ritmo de la innovación, pero también plantea preguntas: "¿Tenemos los expertos adecuados y las habilidades adecuadas para poder probar estos nuevos dispositivos y productos?"
La IA ha sido una fuerza clave detrás de las grandes inversiones en 2024. El número de nuevas empresas de IA generativa recién financiadas casi se triplicó y, tras años de lenta adopción, la adopción empresarial se aceleró significativamente en 2024, según el informe.
La IA se ha movido desde los márgenes para convertirse en un controlador central del valor empresarial. La inversión corporativa total en IA alcanzó los 252 300 millones de dólares en 2024, con un aumento de la inversión privada del 44,5 % y un aumento del 12,1 % en las fusiones y adquisiciones en comparación con el año anterior. Esto se presta a un floreciente ecosistema de startups en EE. UU., donde la inversión privada en IA alcanzó los 109 100 millones de dólares en 2024.
En el trabajo, la IA también es un actor importante, y muchos anticipan el impacto de la IA agéntica en los flujos de trabajo empresariales
Sin embargo, las empresas se mueven a un ritmo diferente al de la innovación. "La tecnología está avanzando, pero las personas y los procesos tardan en cambiar", dice Minhas.
El impacto de la IA en el ROI sigue siendo discutible, sugiere. "Todavía no se conoce bien el beneficio económico", dice Minhas. "Nadie se pone de acuerdo sobre cuál es el ROI, y nadie lo sabe realmente".
El informe destaca que los países de todo el mundo también están aumentando sus inversiones en infraestructuras y, por supuesto, la publicación de potentes modelos de China demuestra que los avances estadounidenses no deben darse por sentado.
"No creo que podamos dar por sentado que Estados Unidos siempre va a estar en la cima de estas listas, y tenemos que continuar pensando en estos componentes de la IA: computación, talento, datos", dice Parli. "Deberíamos continuar invirtiendo si queremos mantener el liderazgo en innovación que hemos tenido en el pasado, y asegurarnos de que tenemos los ingredientes adecuados para que eso suceda".
Aun así, el informe destaca otra tendencia interesante, si no contradictoria: los países con la mayor inversión en IA, como EE. UU., expresan más escepticismo en los productos y servicios de IA que los países con un presupuesto tecnológico de IA más limitado.
Según las cifras compartidas en el informe, el 80 % de las personas encuestadas en Indonesia cree que los productos de IA son más beneficiosos que perjudiciales, frente a solo el 39 % en EE. UU.
"En muchos países, la IA permite el acceso a ciertos recursos, [como] la sanidad, por ejemplo, y creo que probablemente seremos más optimistas respecto a la IA y las diferencias culturales", explica Parli. "También hay diferencias culturales en torno a cuestiones como la privacidad, la seguridad y la protección de datos".
Por último, la IA estará más presente en el espacio físico.
El informe reveló que, de 2013 a 2023, el número de robots industriales instalados en todo el mundo se triplicó aproximadamente, con 541 000 instalados en 2023.
"Con algunas de las herramientas de IA, en las que puede hablar con el robot en lenguaje natural, puede usar el movimiento", dice Parli. "Se puede trabajar mucho más estrechamente con los robots, [y] será más fácil colaborar con ellos. Considero que la sanidad es un área en la que la robótica irá más allá".
