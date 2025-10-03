“La IA va a repercutir en todos los aspectos de la banca tal y como la conocemos”, afirmó Shanker Ramamurthy, socio director global de IBM para banca y mercados financieros, en su intervención en la conferencia Sibos celebrada esta semana en la Messe Frankfurt.
En su charla sobre “Escalar la IA en la empresa bancaria”, Ramamurthy exploró cómo las instituciones financieras con visión de futuro están pasando de la experimentación con la IA a la ejecución. Se centró en “las tres cosas que mantienen despiertos a los CEO y CXO”: crecimiento y rendimiento, coste y eficiencia, y postura de cumplimiento normativo y mitigación del riesgo. La IA será fundamental en los tres casos, explicó.
Ramamurthy citó un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, que destacó la realidad del rendimiento del capital (RoE) en el sector bancario actual. “Los bancos en conjunto a nivel mundial no alcanzan su coste de capital”, dijo. En otras palabras, el RoE típico de un banco es inferior a la tasa de rentabilidad requerida para cubrir el riesgo de la inversión.
Esa brecha suele resolverse en la banca mediante fusiones y adquisiciones, dijo Ramamurthy. Por lo tanto, explicó, “podemos afirmar con confianza que, en los próximos tres años, se verá mucha más actividad de M&A. En mercados maduros como el de EE. UU., la consolidación ya ha sido la orden del día; vamos a ver una aceleración”.
Otro tema importante en el mundo bancario es replantearse los costes y la eficiencia, afirmó. Las relaciones costes-ingresos (la relación entre los costes operativos y los ingresos operativos) “se han estancado firmemente, a pesar de que los bancos han hecho mucho trabajo para abordarlas”. Citó datos de The 94% Core Banking Problem, una nueva encuesta de IBM a los CIO: en EE. UU., por ejemplo, la relación costes-ingresos llega al 62%; en Europa, alrededor del 54 %; y en América Latina y Asia-Pacífico, es aún más baja. “Hay muchas oportunidades en los mercados maduros”, dijo.
La mitigación de riesgos y los problemas de cumplimiento, dijo Ramamurthy, “son un campo en el que los bancos están invirtiendo de manera desproporcionada”. La razón, explicó, es obvia: una mayor regulación a nivel global. “Un banco global multijurisdiccional podría tener que cumplir 12 000 regulaciones discretas en todo el mundo”, dijo.
Además, la IA generativa (IA gen) va a permitir la creación de más software, lo que conduce a una mayor superficie de ataque de ciberseguridad, dijo Ramamurthy.
Sin mencionar que la computación cuántica a gran escala y tolerante a fallos está a la vuelta de la esquina, dijo, señalando la proyección del CEO de IBM, Arvind Krishna, de que estaría disponible en 2029. Una posible desventaja de este gran salto, dijo Ramamurthy, es que puede aumentar el riesgo. “Los actores maliciosos buscan robar datos cifrados, números de la seguridad social, por ejemplo, y guardarlos, a la espera de que la tecnología cuántica esté disponible. Por otro lado, la computación cuántica permite resolver problemas que los ordenadores tradicionales no son capaces de abordar de manera efectiva o en un plazo razonable, como la optimización de precios, la simulación de fronteras eficientes, la gestión de riesgos en tiempo real y más, lo que representa enormes oportunidades en los próximos años”.
Durante las últimas cinco décadas, dijo Ramamurthy, “entre dos tercios y tres cuartos de las inversiones en tecnología bancaria, personas y procesos se han centrado en el middle y back office”, y el resto se centró en el front office: “clientes, canales, ecosistemas, plataformas y asociaciones”. Esto ya no es sostenible, dijo, porque ha dado lugar a “tecnologías complejas, inflexibles y costosas y a procesos respaldados por sistemas monolíticos que hacen que el cambio sea realmente difícil”.
Ese es el modelo de ayer, dijo Ramamurthy, y agregó que el modelo bancario del mañana se “replanteará radicalmente” y “dará la vuelta a la pirámide”. La IA generativa, la nube híbrida y, finalmente, la computación cuántica simplificarán los procesos intermedios y administrativos, lo que permitirá a los bancos centrarse en el cliente. “Esa transición del modelo de negocio de ayer al de mañana no es opcional”, dijo.
Una peculiaridad de la tecnología de IA, dijo Ramamurthy, es que marca “la primera vez en mi carrera que he visto a otros sectores adoptar una tecnología de manera mucho más amplia y rápida a escala empresarial que la banca”. Según él, es lógico dada la exposición única al riesgo y a la regulación que las instituciones financieras tienen que gestionar. Aunque el cambio se avecina, y rápido. Según The 94% Core Banking Problem, más del 90 % planean incorporar la IA para 2028.
“Este es un momento muy interesante para el sector bancario en su conjunto”, dijo. “No es solo el negocio el que impulsa la tecnología... la capacidad tecnológica está, de hecho, influyendo en la estrategia empresarial”.
El mayor beneficio que obtienen las instituciones financieras de la IA, especialmente la IA generativa, es en el ciclo de vida de desarrollo de software [SDLC], donde la productividad podría mejorar en un 20 %, dijo Ramamurthy. Citó un sorprendente ejemplo de la vida real: Bradesco, un gran banco de Latinoamérica y Brasil, utiliza la IA generativa para gestionar sus 283 000 consultas mensuales de clientes, reduciendo los tiempos de espera de diez minutos a unos pocos segundos.
El mejor caso de éxito de IBM es quizás la propia IBM. Como dijo Ramamurthy: “Comemos lo que cocinamos”. Al ofrecerse como “cliente cero”, IBM prueba las capacidades de IA internamente antes de implementarlas en los clientes, explicó. Los resultados son impresionantes: más del 86 % de los problemas de TI planteados por los empleados de IBM se gestionan a través de la herramienta de IA generativa "Ask IT"; mientras tanto, el 94 % de las consultas de RR. HH. se gestionan mediante "Ask HR". En total, “esto se traduce en unos 4500 millones de dólares de aumento de la eficiencia al año”, afirmó.
Estas eficiencias, dijo, han permitido a los empleados de IBM “operar dos niveles de banda más altos” que antes, “mejorando así las habilidades de los empleados, haciendo que sus trabajos sean más divertidos, más productivos y más valiosos”.
Las empresas de tecnología financiera (fintechs) llevan años compitiendo con los bancos. Una amenaza más formidable, dijo Ramamurthy, son las llamadas “techfin”, empresas tecnológicas que ingresan al campo de los servicios financieros, a diferencia de las empresas emergentes, como Stripe, que se originaron como empresas financieras.
Apple, Google y Alibaba son ejemplos de techfins. En el futuro, tanto las fintech como las techfin “irán tras algunas de las partes más rentables de la franquicia bancaria”, afirmó Ramamurthy. Pero en lo que respecta a la transición a la IA, la banca tiene un tesoro escondido a plena vista que la competencia no puede replicar. “En este nuevo mundo, la ventaja natural y justa para un banco son los datos”, dijo.
Mientras que la mayoría de los modelos de IA generativa ya han recopilado casi todos los datos disponibles públicamente, dijo, los bancos poseen datos propietarios de gran valor: la gran cantidad de datos sobre las transacciones de los clientes. “Dentro de las instituciones financieras, me atrevería a decir que el 95 % o más de los datos aún no se dominan en el contexto de la IA generativa”, dijo Ramamurthy.
Para que el sector bancario siga siendo competitivo en un ecosistema de IA en rápida evolución, aprovechar el momento es crucial, subrayó Ramamurthy. “La oportunidad de que las instituciones financieras aceleren hacia ese modelo de negocio está aquí y ahora”, afirmó.
