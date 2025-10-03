Ramamurthy citó un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, que destacó la realidad del rendimiento del capital (RoE) en el sector bancario actual. “Los bancos en conjunto a nivel mundial no alcanzan su coste de capital”, dijo. En otras palabras, el RoE típico de un banco es inferior a la tasa de rentabilidad requerida para cubrir el riesgo de la inversión.

Esa brecha suele resolverse en la banca mediante fusiones y adquisiciones, dijo Ramamurthy. Por lo tanto, explicó, “podemos afirmar con confianza que, en los próximos tres años, se verá mucha más actividad de M&A. En mercados maduros como el de EE. UU., la consolidación ya ha sido la orden del día; vamos a ver una aceleración”.

Otro tema importante en el mundo bancario es replantearse los costes y la eficiencia, afirmó. Las relaciones costes-ingresos (la relación entre los costes operativos y los ingresos operativos) “se han estancado firmemente, a pesar de que los bancos han hecho mucho trabajo para abordarlas”. Citó datos de The 94% Core Banking Problem, una nueva encuesta de IBM a los CIO: en EE. UU., por ejemplo, la relación costes-ingresos llega al 62%; en Europa, alrededor del 54 %; y en América Latina y Asia-Pacífico, es aún más baja. “Hay muchas oportunidades en los mercados maduros”, dijo.