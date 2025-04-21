El científico jefe de IBM, Ruchir Puri, aboga por una inteligencia artificial útil

Puri habló conmigo desde su oficina en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM en Yorktown Heights, Nueva York. El edificio, una estructura enorme y modernista ubicada en las colinas boscosas a una hora al norte de Manhattan, tiene la tranquila gravedad de un lugar donde los avances científicos ocurren fuera de la vista. Los visitantes pasan placas de identificación azules grabadas con fórmulas matemáticas y pizarras blancas marcadas con ecuaciones medio resueltas. Diseñado por el arquitecto modernista Eero Saarinen a principios de la década de 1960, el laboratorio ha sido el hogar de algunos de los avances más famosos de IBM. Puri lleva trabajando aquí décadas.

Con sus largos pasillos y vistas al bosque, es el tipo de lugar donde el pensamiento a largo plazo parece no solo posible, sino esperado, un entorno muy adecuado para la forma en que Puri aborda su trabajo. Como él mismo dice, su cambio hacia la AUI no es tanto un giro como una continuación de las preguntas que ha estado persiguiendo durante años. Desde hace tiempo se ha inclinado por sistemas que muestran valor práctico a gran escala, como las herramientas de IA para el desarrollo de software, que describe como "sorprendentemente útiles", no solo para expertos, sino también para principiantes que aprenden a programar. Ese tipo de amplia accesibilidad, argumenta, refleja la verdadera promesa de la IA.

Y cuando los modelos están integrados en operaciones reales, dice Puri, las apuestas son altas. En la banca, el transporte y la sanidad, por ejemplo, los pequeños errores pueden producirse rápidamente en cascada.

"Creo que el público se hizo una idea equivocada con todas esas demostraciones llamativas", dice Puri. "ChatGPT, Midjourney, Sora, todo increíble. Pero en el mundo empresarial no se puede alucinar con un número ni malinterpretar una norma. Tiene que ser lo correcto".

Esa preocupación ha llevado a IBM a adoptar un modelo híbrido. En lugar de depender únicamente de sistemas probabilísticos, están emparejando modelos con herramientas verificadas, como calculadoras, API de búsqueda y validadores de datos estructurados para minimizar los riesgos. Estos enfoques no prometen una cognición similar a la humana. Su objetivo es la coherencia. El objetivo es garantizar que se pueda confiar en los sistemas de IA en entornos de alto riesgo, en los que la precisión y la auditabilidad importan más que la creatividad o el talento conversacional.

“Hay casos de uso en los que la creatividad es un activo”, dice, “y otros en los que es un pasivo”.

Puri hace referencia a la experiencia de IBM en desarrollo y automatización de software como prueba de concepto. "Se ha vuelto sorprendentemente útil", dice sobre la IA. "Desde los desarrolladores que la encuentran útil en su vida cotidiana, hasta los estudiantes que están aprendiendo a programar y a hacer cosas, pasando por la ayuda de agentes de codificación automatizados; se ha vuelto útil no solo para los expertos, sino para todo el mundo".

Recordó las dudas iniciales de algunos investigadores de que el desarrollo de software, a menudo visto como una tarea altamente creativa y compleja, sería difícil de abordar para las máquinas. "Se pensó que era una tarea muy, muy difícil", dice. Pero gracias a LLM como ChatGPT y a modelos especializados internos, esa suposición no se cumplió. "Eso fue sorprendente, no solo para mí, sino para muchas personas".

La mayor implicación, dice Puri, es que, dado que "todas las empresas son ahora una empresa de software", la utilidad de la IA en la codificación podría traducirse en una amplia relevancia en todos los sectores.