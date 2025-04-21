El científico jefe de IBM, Ruchir Puri, aboga por una inteligencia artificial útil

La búsqueda de crear máquinas pensantes similares a las humanas; sistemas de IA capaces de razonar, adaptarse y afrontar una amplia gama de desafíos; está acaparando titulares y transformando las agendas tecnológicas. Pero Ruchir Puri, científico jefe de IBM Research, está impulsando un tipo diferente de avance: una IA que se gane el sustento siendo útil ahora, no en una fecha hipotética en el futuro.
La idea de una máquina que piense como una persona forma parte de la cultura tecnológica desde hace más de medio siglo. En los últimos años, ha pasado de los márgenes de las conferencias informáticas al centro de la conversación pública y política. La inteligencia artificial general (AGI) se ha convertido en un cajón de sastre tanto para la promesa como para el peligro de la IA moderna.
"Cada vez que alcanzamos un hito, tendemos a empujar ese límite hacia adelante", dice Puri, hablando sobre la IA en una entrevista con IBM Think. “Pensábamos que el ajedrez era lo mejor. Luego pensamos que era el lenguaje. Ahora es codificación o razonamiento. Pero la inteligencia general sigue sin estar definida”.
La frase "inteligencia general artificial" ganó fuerza por primera vez en la década de los 2000 como una forma de distinguir entre los sistemas de IA limitados (aquellos diseñados para realizar muy bien una tarea) y el tipo de inteligencia amplia y adaptable que se ve en los humanos. Durante décadas, el objetivo permaneció al margen, un tema de investigación teórica y ciencia ficción más que de ingeniería convencional.
Eso empezó a cambiar con la llegada del aprendizaje profundo en la década de 2010 y la aparición de los modelos fundacionales, o redes neuronales a gran escala entrenadas en amplios conjuntos de datos. Estos modelos no pensaban en ningún sentido significativo, pero podían generar texto convincente, identificar patrones y realizar tareas que antes parecían estar fuera del alcance de las máquinas.
Los últimos años han acelerado esos desarrollos. GPT-4, Claude 3, Gemini y otros modelos ya pueden pasar pruebas estandarizadas, escribir código, resumir trabajos de investigación e incluso explicar chistes. Todavía son frágiles, a menudo ofrecen respuestas incorrectas y carecen de una comprensión real. Pero desdibujan el límite entre la IA y algo más flexible, y para algunos investigadores, esto parece una AGI en fase inicial. Otros advierten que sigue siendo una ilusión de competencia y que el término "AGI" sigue siendo más retórico que técnico.
En su forma más básica, AGI se refiere a una máquina que puede realizar las mismas tareas intelectuales que un ser humano (aprender, razonar, resolver problemas) con la misma adaptabilidad y capacidad de generalización. A diferencia de los sistemas de IA actuales, que son estrechos y altamente especializados, la AGI operaría con flexibilidad en una amplia gama de dominios, sin necesidad de ser programada explícitamente para cada uno de ellos.
El año pasado hubo una ola de modelos cada vez más capaces que no hicieron más que alimentar las expectativas. El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha descrito la AGI como inminente. Sus declaraciones públicas, y la dirección estratégica de la empresa, sugieren un compromiso inequívoco con la construcción de máquinas capaces de razonar con amplia competencia. Google DeepMind y Anthropic han seguido su ejemplo, lanzando sistemas optimizados para un uso más general del razonamiento, la memoria y las herramientas.
Inversores y laboratorios de investigación de alto nivel respaldan la visión de la AGI, y algunos la declaran alcanzable en un plazo de cinco a diez años. Los debates políticos también se han hecho populares, ya que los legisladores y los organismos de control expresan su preocupación por la forma de regular una tecnología que, por definición, no tiene precedentes históricos. Para algunos, el futuro parece tentadoramente cercano; para otros, peligrosamente prematuro.
La respuesta de Puri no es descartar la ambición por completo, sino replantear la pregunta: ¿y si la verdadera frontera no es construir una máquina que pueda hacerlo todo, sino una que pueda hacer bien algunas cosas esenciales?
Puri fue fundamental en la construcción de los sistemas que impulsaban IBM Watson y watsonx.ai , que establecieron una referencia para lo que las máquinas podían lograr. Hoy en día, cree que el campo necesita un nuevo principio organizativo, algo menos mítico y más práctico. Esa idea, a la que Puri se refiere como inteligencia artificial útil (AUI), está empezando a influir en la forma en que IBM y otras instituciones de investigación enmarcan sus esfuerzos.
“Me gusta esta perspectiva de ‘Hagamos que la inteligencia artificial sea útil’, porque si la hacemos útil, nadie se opondrá a ella”, afirma.
A diferencia de AGI, que implica una máquina que puede igualar o superar la inteligencia humana en todos los dominios, AUI apunta a menos, pero con una recompensa potencialmente más inmediata. No se trata de crear algo que pueda escribir sinfonías o reemplazar a filósofos. Se trata de construir herramientas que funcionen de forma fiable en contextos claramente definidos, como copilotos de código, verificadores de cumplimiento y optimizadores de flujo de trabajo.
Puri habló conmigo desde su oficina en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM en Yorktown Heights, Nueva York. El edificio, una estructura enorme y modernista ubicada en las colinas boscosas a una hora al norte de Manhattan, tiene la tranquila gravedad de un lugar donde los avances científicos ocurren fuera de la vista. Los visitantes pasan placas de identificación azules grabadas con fórmulas matemáticas y pizarras blancas marcadas con ecuaciones medio resueltas. Diseñado por el arquitecto modernista Eero Saarinen a principios de la década de 1960, el laboratorio ha sido el hogar de algunos de los avances más famosos de IBM. Puri lleva trabajando aquí décadas.
Con sus largos pasillos y vistas al bosque, es el tipo de lugar donde el pensamiento a largo plazo parece no solo posible, sino esperado, un entorno muy adecuado para la forma en que Puri aborda su trabajo. Como él mismo dice, su cambio hacia la AUI no es tanto un giro como una continuación de las preguntas que ha estado persiguiendo durante años. Desde hace tiempo se ha inclinado por sistemas que muestran valor práctico a gran escala, como las herramientas de IA para el desarrollo de software, que describe como "sorprendentemente útiles", no solo para expertos, sino también para principiantes que aprenden a programar. Ese tipo de amplia accesibilidad, argumenta, refleja la verdadera promesa de la IA.
Y cuando los modelos están integrados en operaciones reales, dice Puri, las apuestas son altas. En la banca, el transporte y la sanidad, por ejemplo, los pequeños errores pueden producirse rápidamente en cascada.
"Creo que el público se hizo una idea equivocada con todas esas demostraciones llamativas", dice Puri. "ChatGPT, Midjourney, Sora, todo increíble. Pero en el mundo empresarial no se puede alucinar con un número ni malinterpretar una norma. Tiene que ser lo correcto".
Esa preocupación ha llevado a IBM a adoptar un modelo híbrido. En lugar de depender únicamente de sistemas probabilísticos, están emparejando modelos con herramientas verificadas, como calculadoras, API de búsqueda y validadores de datos estructurados para minimizar los riesgos. Estos enfoques no prometen una cognición similar a la humana. Su objetivo es la coherencia. El objetivo es garantizar que se pueda confiar en los sistemas de IA en entornos de alto riesgo, en los que la precisión y la auditabilidad importan más que la creatividad o el talento conversacional.
“Hay casos de uso en los que la creatividad es un activo”, dice, “y otros en los que es un pasivo”.
Puri hace referencia a la experiencia de IBM en desarrollo y automatización de software como prueba de concepto. "Se ha vuelto sorprendentemente útil", dice sobre la IA. "Desde los desarrolladores que la encuentran útil en su vida cotidiana, hasta los estudiantes que están aprendiendo a programar y a hacer cosas, pasando por la ayuda de agentes de codificación automatizados; se ha vuelto útil no solo para los expertos, sino para todo el mundo".
Recordó las dudas iniciales de algunos investigadores de que el desarrollo de software, a menudo visto como una tarea altamente creativa y compleja, sería difícil de abordar para las máquinas. "Se pensó que era una tarea muy, muy difícil", dice. Pero gracias a LLM como ChatGPT y a modelos especializados internos, esa suposición no se cumplió. "Eso fue sorprendente, no solo para mí, sino para muchas personas".
La mayor implicación, dice Puri, es que, dado que "todas las empresas son ahora una empresa de software", la utilidad de la IA en la codificación podría traducirse en una amplia relevancia en todos los sectores.
A pesar de todo el ruido que rodea a la IA; su promesa, sus obstáculos, su mitología; Puri dice que a menudo vuelve a una idea más tranquila: la confianza. No solo en el sentido ético, sino también en el mecánico. ¿Puede el sistema hacer lo que dice hacer? ¿Se puede confiar en él, incluso cuando no hay nadie mirando?
Se refiere a la proliferación de modelos de código abierto; Llama de Meta, los sistemas de mezcla de expertos (MoE) de Mistral, la propia línea Granite de IBM; y el cambio más amplio hacia una investigación transparente y colaborativa. Estos sistemas no están diseñados para el espectáculo. Están destinados a ser probados, ajustados y desafiados. Permiten el escrutinio e invitan a la modificación.
IBM, por ejemplo, presenta sus modelos Granite no como mentes de propósito general. En cambio, los modelos son herramientas, desarrolladas pensando en los clientes empresariales y optimizadas para manejar tareas específicas en finanzas, logística y otros dominios altamente estructurados. Puri hace hincapié en su enfoque intencional y su servicio específico.
"Estos modelos no están diseñados para reemplazar a los humanos", dice. "Están diseñados para ayudar a las personas a hacer más".
En lugar de imitar la inteligencia humana al por mayor, subraya, la verdadera prueba es si la IA ofrece resultados que sean importantes para las personas y las instituciones, de forma coherente, predecible y a gran escala.
De cara al futuro, Puri ve el futuro de la IA como algo que se moldeará menos por avances de arriba hacia abajo y más por un progreso amplio e iterativo, impulsado por la colaboración, la experimentación y la infraestructura compartida.
Cabe destacar que cree que los avances más significativos no vendrán de los laboratorios sellados o las demostraciones secretas, sino de las comunidades que se construyen al aire libre. Como él mismo dice: "Este es uno de los primeros conjuntos de tecnologías en los que la innovación se lleva a cabo de forma realmente abierta".
