El impacto de estos ciberataques en las operaciones de los restaurantes ha variado. Algunos han causado interrupciones temporales en las operaciones corporativas y cortes tecnológicos en todo el sistema que afectan a los pedidos digitales, mientras que otros han provocado cierres breves de ubicaciones físicas. Los datos comprometidos suelen incluir información de los empleados, como nombres, números de la Seguridad Social y de permiso de conducir, así como información financiera. En respuesta, las empresas afectadas suelen notificar a las afectadas, ofrecen servicios de vigilancia crediticia o protección contra el robo de identidad, implementan planes de respuesta a incidentes y contratan a expertos en ciberseguridad y a las fuerzas del orden para restaurar y proteger los sistemas.

También han surgido consecuencias legales, y algunas empresas se enfrentan a demandas colectivas.

Una tendencia muy marcada es el aumento de los pagos digitales en las transacciones de los restaurantes (ahora, alrededor del 80 % de las transacciones son digitales), lo que significa que existe más información digital de los clientes.

Como ocurre con los ataques en otros sectores, estos exponen una mayor sofisticación y frecuencia, principalmente phishing, ransomware y recolección de credenciales. Estos ataques suelen tener como objetivo las cuentas de correo electrónico de los empleados y los sistemas de punto de venta (POS), aprovechando la alta rotación y la baja concienciación sobre ciberseguridad entre el personal de los restaurantes.

Los costes de las infracciones en los restaurantes están aumentando y también pueden provocar daños a la reputación, interrupciones operativas, pérdida de confianza de los clientes y sanciones legales.

Aunque los ataques a las grandes cadenas de restaurantes acaparan toda la atención de los medios, las organizaciones de restaurantes más pequeñas son aún más vulnerables, ya que suelen carecer de los recursos y la experiencia de las grandes cadenas y, a menudo, utilizan herramientas de seguridad de consumo que no están a la altura de la tarea de protegerlas contra los principales actores de amenazas.