Una investigación revela un aumento del 56 % en los grupos de ransomware activos

Cualquier buena noticia es bienvenida a la hora de evaluar las tendencias del cibercrimen año tras año. En los últimos dos años, los informes del índice de amenazas de IBM han proporcionado un pequeño respiro en esta área al mostrar una disminución gradual en la prevalencia de los ataques de ransomware, que ahora representan solo el 17 % de todos los incidentes de ciberseguridad en comparación con el 21 % en 2021.

Lamentablemente, es demasiado pronto para saber si esta línea de tendencia continuará. Un informe reciente publicado por Searchlight Cyber muestra que ha habido un aumento del 56 % en los grupos de ransomware activos en la primera mitad de 2024, lo que proporciona pruebas convincentes de que la lucha contra el ransomware está lejos de terminar.