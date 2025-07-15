La carrera por enseñar a la IA a combatir incendios

La inteligencia artificial está emergiendo como una herramienta crítica en la creciente lucha contra los incendios forestales.
A medida que el cambio climático impulsa temporadas de incendios más intensas y erráticas, científicos y startups compiten por construir sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar, predecir e incluso modelar el comportamiento del fuego antes de que lleguen los primeros intervinientes. Lo que antes era un peligro lento se ha convertido en el escenario de una batalla trepidante basada en datos, y la IA ocupa cada vez más un lugar central en ella.
"No solo detectamos humo", dijo Sonia Kastner, CEO de la empresa emergente de detección de incendios forestales Pano AI, a IBM® Think en una entrevista. “Estamos brindando a los equipos de respuesta una ventaja temprana que puede prevenir un desastre”.
Pano AI cerró recientemente una ronda de financiación Serie B por valor de 44 millones de dólares, elevando su financiación total a 89 millones de dólares, para escalar su infraestructura de detección de incendios forestales y perfeccionar sus herramientas de alerta en tiempo real. El sistema identifica el humo de los incendios forestales utilizando IA y un conjunto de datos de imágenes, y envía alertas verificadas a las agencias de bomberos minutos después de que comiencen los incendios.
Este tipo de detección precoz se está convirtiendo en un objetivo central tanto para los responsables de la seguridad pública como para los científicos, que afirman necesitar información más rápida y precisa. Ahora se espera que los bomberos forestales tomen decisiones en fracciones de segundo con información parcial, a menudo en terrenos escarpados o remotos. Afortunadamente, varios investigadores y empresas están intentando utilizar la IA para mejorar esta visión, combinando datos de cámaras, satélites y modelos para ayudar a identificar pequeños encendidos antes de que se conviertan en catástrofes.
"Lo que más ha llamado la atención es la escasez de recursos que tienen los bomberos forestales", dijo Kastner. "Están haciendo un trabajo de alto riesgo sin las herramientas que necesitan. La conclusión es clara: las personas en primera línea están preparadas. Lo que necesitan son herramientas que respondan a la urgencia de la amenaza".
Es posible que los equipos de bomberos sigan equipados con motosierras y radios en primera línea, pero la esperanza es que, con el tiempo, la ayuda llegue gracias a un tipo de kit de herramientas muy diferente. En la Universidad del Sur de California, en un tranquilo laboratorio alejado de cualquier línea de fuego, Assad Oberai, profesor Hughes y profesor de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica, está tratando de dar a los respondedores algo que nunca antes habían tenido: previsión. Está desarrollando modelos de IA diseñados para predecir el comportamiento del fuego en lugares donde los modelos tradicionales basados en la física tienden a tener dificultades, como los bosques y las zonas suburbanas densamente pobladas.
"Tenemos algunos modelos razonablemente buenos que predicen la propagación de incendios forestales en entornos naturales", dijo Oberai a IBM Think en una entrevista. "Pero en lugares como las colinas alrededor de Los Ángeles, donde la vegetación natural se encuentra con las casas, la física es extremadamente complicada. Ahí es donde la IA podría ofrecer una vía para avanzar".
Según Oberai, uno de los mayores desafíos técnicos en el uso de la IA para incendios forestales es la velocidad. Los modelos deben ofrecer resultados rápidos que se pueden ejecutar y que sean fáciles de interpretar para los primeros intervinientes bajo estrés. También deben tener en cuenta la incertidumbre, como las variaciones en los patrones meteorológicos, la vegetación y el terreno, sin dejar de producir escenarios funcionales y fiables.
"No hay una respuesta única para lo que hará un incendio después", dijo Oberai. "Pero un buen sistema puede mostrarle la gama de posibilidades y ayudarle a comprender el riesgo en tiempo real".
La idea no es predecir el futuro con certeza, sino reducir las incógnitas, proporcionando a los primeros intervinientes algo más parecido a una previsión meteorológica que al lanzamiento de una moneda al aire. Esa es la promesa que hay detrás de sistemas como el de Pano AI, que combinan el machine learning con una vieja herramienta de extinción de incendios: una buena visión.
Montadas en torres y laderas remotas, las cámaras de Pano AI recorren el horizonte cada 60 segundos y buscan la reveladora mancha de humo de los incendios forestales. Cuando algo parece sospechoso, las imágenes se envían no solo a un algoritmo, sino también a un equipo de analistas humanos, que separan el fuego de la niebla en tiempo real. Si confirman un incendio, el sistema crea una alerta completa, con coordenadas GPS, vídeo en directo, velocidad del viento y temperatura, y la envía directamente a los departamentos de bomberos y a los gestores de emergencias.
El objetivo no es solo ser rápido, sino ser fiable. Las falsas alarmas desperdician tiempo y recursos, especialmente en regiones donde las dotaciones de bomberos ya están sobrecargadas. Kastner explicó que el sistema de Pano AI está entrenado para distinguir el humo de los incendios forestales de la niebla, vapor, polvo y otros ruidos visuales. Las alertas están diseñadas para ser rápidas y precisas.
"La velocidad por sí sola no es útil a menos que lleve a la respuesta correcta", dijo Kastner. "Nos centramos en ofrecer alertas que se pueden ejecutar, adaptadas al terreno y las condiciones locales".
A diferencia de las primeras herramientas de detección de humo, que dependían de observadores con línea de visión directa o de las previsiones meteorológicas, los sistemas actuales se basan en grandes cantidades de imágenes, el cloud computing y el machine learning. El propio conjunto de datos de entrenamiento de Pano incluye secuencias de imágenes de cuatro temporadas de incendios, que van desde las áridas regiones interiores de Australia hasta los bosques nevados de la Columbia Británica. Esa variedad, dijo Kastner, ayuda al sistema a aprender cómo se ve el humo en diferentes condiciones y en varios ecosistemas.
Pero el incendio en sí mismo es solo una parte de la ecuación. También se está aplicando la IA para estimar dónde es más probable que se inicien los incendios, utilizando el terreno, los niveles de combustible y los datos medioambientales en tiempo real. En algunos casos, se utilizan drones e imágenes por satélite para cartografiar con antelación las fuentes de combustible. En otros, el objetivo es monitorizar los puntos de ignición conocidos, como las líneas eléctricas o los corredores de rayos secos.
Aun así, Oberai hizo hincapié en que muchos de los incendios más peligrosos se producen en zonas de transición difíciles de modelar, como las interfaces entre la naturaleza y la ciudad.
"Estos son precisamente los lugares donde los incendios pueden ser más mortales. Implican una combinación de árboles, maleza, carreteras, edificios, vallas, cubiertas y depósitos de combustible. Hay estructuras naturales y artificiales una al lado de la otra. Eso hace que sea muy difícil simularlo con herramientas tradicionales”.
La IA puede ayudar a superar esa complejidad aprendiendo de los datos, en lugar de la teoría, dijo Oberai. Pero debe entrenarse cuidadosamente y evaluarse frente a eventos del mundo real. Es cauteloso con respecto a los límites de cualquier modelo, pero optimista sobre su potencial.
"Es concebible que un modelo basado en IA pueda aprender el comportamiento en estas áreas de manera más efectiva", dijo. "Si lo hacemos bien, estos sistemas podrían convertirse en una parte esencial de cómo planificamos y respondemos a futuros incendios".
Hasta ahora, la mayoría de los organismos públicos se encuentran todavía en las primeras fases de adopción de estos sistemas. Algunos condados y servicios han comenzado a instalar redes de cámaras de alta definición para detectar incendios forestales, pero la escala de implementación necesaria para adaptarse al crecimiento de las temporadas de incendios sigue aún muy lejos. Eso ha creado una oportunidad de mercado para empresas emergentes como Pano AI, que ahora se asocia con agencias públicas y empresas privadas, incluidas compañías de seguros y energía.
En zonas propensas a incendios forestales, unos minutos de alerta temprana pueden salvar vidas, hogares y millones de dólares, dijo Kastner. Ella cree que la IA puede ayudar a corregir esa brecha. "Hoy en día, la IA está ayudando a detectar encendidos en tiempo real, reducir los falsos positivos y reunir múltiples fuentes de información en una vista única que permite una toma de decisiones más rápida", dijo.
En el futuro, predice que la IA ampliará su papel más allá de la detección, hacia la coordinación y asignación de recursos. Esto podría incluir proporcionar a los comandantes de incendios una visión general en directo de las condiciones del terreno, las cargas de combustible o la dirección probable de propagación en función de los vientos cambiantes.
Al mismo tiempo, investigadores como Oberai están trabajando para ampliar aún más la frontera, experimentando con modelos híbridos que combinan la física con el reconocimiento de patrones entrenado por IA. Estos sistemas podrían llegar a simular la dinámica de los incendios a nivel de bloque en zonas suburbanas o predecir la vulnerabilidad de las estructuras con mayor precisión.
"Estamos empezando a entender lo que pueden hacer estas herramientas", dijo Oberai.
También hay un esfuerzo creciente por aplicar estas tecnologías fuera de las zonas tradicionales de alto riesgo. Pano AI se está expandiendo ahora a regiones que históricamente han sufrido pocos incendios importantes, pero que se están volviendo más vulnerables debido a los cambios en los patrones de precipitación y calor. Kastner afirma que este tipo de estrategia con visión de futuro es necesaria para adaptarse a una nueva realidad climática.
"Nos estamos expandiendo a áreas que no solían arder, pero ahora están empezando a hacerlo", dijo. "La amenaza está creciendo y las comunidades necesitan mejores formas de prepararse".
Esa preparación requerirá financiación. Pano AI ha recaudado capital de riesgo para aumentar su huella, aunque la empresa no ha revelado cifras específicas. Su argumento es simple: reducir el riesgo mediante la detección temprana y la inteligencia rápida. Aun así, los líderes de la empresa hacen hincapié en que la IA no es una solución mágica. Sola es tan buena como los datos que recibe, la infraestructura sobre la que funciona y las personas a las que apoya.
"La IA no está reemplazando a los humanos", dijo Kastner. “Les está ayudando a avanzar más rápido y con más claridad”.
El futuro de la extinción de incendios puede parecerse más a una sala de control que a un parque de bomberos. Incluirá mapas, monitores y modelos, además de camiones y mangueras. Y si investigadores como Oberai y empresarios como Kastner tienen razón, ese futuro ya está aquí.
"Los incendios están cambiando", dijo Oberai. “Tenemos que cambiar con ellos”.
