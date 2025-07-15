La carrera por enseñar a la IA a combatir incendios

Es posible que los equipos de bomberos sigan equipados con motosierras y radios en primera línea, pero la esperanza es que, con el tiempo, la ayuda llegue gracias a un tipo de kit de herramientas muy diferente. En la Universidad del Sur de California, en un tranquilo laboratorio alejado de cualquier línea de fuego, Assad Oberai, profesor Hughes y profesor de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica, está tratando de dar a los respondedores algo que nunca antes habían tenido: previsión. Está desarrollando modelos de IA diseñados para predecir el comportamiento del fuego en lugares donde los modelos tradicionales basados en la física tienden a tener dificultades, como los bosques y las zonas suburbanas densamente pobladas.

"Tenemos algunos modelos razonablemente buenos que predicen la propagación de incendios forestales en entornos naturales", dijo Oberai a IBM Think en una entrevista. "Pero en lugares como las colinas alrededor de Los Ángeles, donde la vegetación natural se encuentra con las casas, la física es extremadamente complicada. Ahí es donde la IA podría ofrecer una vía para avanzar".

Según Oberai, uno de los mayores desafíos técnicos en el uso de la IA para incendios forestales es la velocidad. Los modelos deben ofrecer resultados rápidos que se pueden ejecutar y que sean fáciles de interpretar para los primeros intervinientes bajo estrés. También deben tener en cuenta la incertidumbre, como las variaciones en los patrones meteorológicos, la vegetación y el terreno, sin dejar de producir escenarios funcionales y fiables.

"No hay una respuesta única para lo que hará un incendio después", dijo Oberai. "Pero un buen sistema puede mostrarle la gama de posibilidades y ayudarle a comprender el riesgo en tiempo real".

La idea no es predecir el futuro con certeza, sino reducir las incógnitas, proporcionando a los primeros intervinientes algo más parecido a una previsión meteorológica que al lanzamiento de una moneda al aire. Esa es la promesa que hay detrás de sistemas como el de Pano AI, que combinan el machine learning con una vieja herramienta de extinción de incendios: una buena visión.

Montadas en torres y laderas remotas, las cámaras de Pano AI recorren el horizonte cada 60 segundos y buscan la reveladora mancha de humo de los incendios forestales. Cuando algo parece sospechoso, las imágenes se envían no solo a un algoritmo, sino también a un equipo de analistas humanos, que separan el fuego de la niebla en tiempo real. Si confirman un incendio, el sistema crea una alerta completa, con coordenadas GPS, vídeo en directo, velocidad del viento y temperatura, y la envía directamente a los departamentos de bomberos y a los gestores de emergencias.

El objetivo no es solo ser rápido, sino ser fiable. Las falsas alarmas desperdician tiempo y recursos, especialmente en regiones donde las dotaciones de bomberos ya están sobrecargadas. Kastner explicó que el sistema de Pano AI está entrenado para distinguir el humo de los incendios forestales de la niebla, vapor, polvo y otros ruidos visuales. Las alertas están diseñadas para ser rápidas y precisas.

"La velocidad por sí sola no es útil a menos que lleve a la respuesta correcta", dijo Kastner. "Nos centramos en ofrecer alertas que se pueden ejecutar, adaptadas al terreno y las condiciones locales".

A diferencia de las primeras herramientas de detección de humo, que dependían de observadores con línea de visión directa o de las previsiones meteorológicas, los sistemas actuales se basan en grandes cantidades de imágenes, el cloud computing y el machine learning. El propio conjunto de datos de entrenamiento de Pano incluye secuencias de imágenes de cuatro temporadas de incendios, que van desde las áridas regiones interiores de Australia hasta los bosques nevados de la Columbia Británica. Esa variedad, dijo Kastner, ayuda al sistema a aprender cómo se ve el humo en diferentes condiciones y en varios ecosistemas.

Pero el incendio en sí mismo es solo una parte de la ecuación. También se está aplicando la IA para estimar dónde es más probable que se inicien los incendios, utilizando el terreno, los niveles de combustible y los datos medioambientales en tiempo real. En algunos casos, se utilizan drones e imágenes por satélite para cartografiar con antelación las fuentes de combustible. En otros, el objetivo es monitorizar los puntos de ignición conocidos, como las líneas eléctricas o los corredores de rayos secos.