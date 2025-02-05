Preparación para la defensa del reino

A la luz de los conflictos actuales, el Reino Unido se enfrenta ahora a decisiones militares del mundo real que afectarán a nuestro futuro inmediato. Ed Gillett y Col Chambers afirman que la industria y el gobierno deben adoptar una mentalidad de preparación antes de que se rompa la paz europea de posguerra.
"Mi visión para el ejército británico es desplegar fuerzas terrestres de quinta generación que preparen esa fuerza conjunta para la 'lucha injusta'. En este contexto, las fuerzas de quinta generación explotan tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y los sistemas autónomos para integrar datos de todos los dominios y lograr un impacto preciso en el campo de batalla. Y estas fuerzas estarán en el corazón de la OTAN, y estarán compuestas por los mejores soldados del mundo, con el apoyo de personal civil increíblemente comprometido y socios industriales líderes, y de la propia nación, y aportarán valor en todo momento, social, política e internacionalmente. , económica y militarmente".
– General Sir Roly Walker KCB DSO, Jefe del Estado Mayor
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la paz en Europa ha dominado los patrones de pensamiento industriales, militares y gubernamentales. A pesar de los conflictos esporádicos en los estados balcánicos, la perspectiva de guerra ha ido disminuyendo gradualmente a medida que ha crecido la integración europea. La invasión parcial de Rusia a Ucrania en 2014 fue ignorada en gran medida, hasta ocho años después, cuando todo cambió.
El intento de Rusia de 2022 de capturar Ucrania amenazó repentinamente décadas de lo que ahora parece ser complacencia. En el transcurso de unos meses, el impacto de la guerra ha provocado una reevaluación completa de municiones, material y armamento, desde la adquisición hasta la línea del frente.
El reto, sin embargo, es convertir políticas, planificación y reseñas estratégicas de defensa en acciones reales que afecten a las capacidades de combate. La mentalidad establecida por casi 80 años de posguerra está resultando extremadamente difícil de cambiar, incluso cuando la paz se desvanece.
A pesar de las ventajas económicas y numéricas de Rusia, la agilidad y la innovación de Ucrania pueden actuar como un multiplicador de fuerzas; la lección clave es la velocidad de adaptación. Ucrania se enfrenta a una amenaza existencial, sin tiempo para compras complejas, desarrollo tedioso y fabricación perfeccionista.
Ucrania ha adoptado un principio de "suficientemente bueno", basado en un ciclo rápido de prueba, ensayo e implementación que permite entregar armamento efectivo muy rápidamente. Por ejemplo, Ucrania desarrolló y adoptó el vehículo blindado polivalente Inguar-3 en dos años. Como contraejemplo, el vehículo blindado de combate Ajax del Reino Unido ha tardado 14 años en llegar a las pruebas de campo.
La diferencia es que la mentalidad del Reino Unido se centra en adquirir equipos exquisitos. Cuando se entregue Ajax, será una obra maestra de ingeniería. Bajo la presión y las urgencias mortales de la guerra, Ucrania ha afinado sus capacidades de experimentación a explotación, porque en el campo de batalla, lo "suficientemente bueno" es lo único que importa.
Sacudirse los patrones de pensamiento de la industria de defensa que han evolucionado como una forma de "excelencia progresiva" en los años de la posguerra no será nada fácil, pero hay signos positivos de que el cambio es posible.
El mundo de la tecnología, impulsado por la extraordinaria competencia que impulsa la innovación, muestra cómo un enfoque diferente puede tener éxito. El ritmo del cambio lo dicta el apetito del mercado más que las compras del gobierno, y la mejora continua está integrada en el proceso de desarrollo.
La energía competitiva del sector tecnológico puede catalizar cambios rápidos y aportar nuevos conceptos que acelerarán el desarrollo y la entrega. Si bien hay lugar para proyectos individuales muy grandes con objetivos fijos, como un portaaviones o un tanque de batalla principal, en su mayor parte, una nueva forma de trabajo ágil es la única solución que puede hacer frente a la urgencia de la guerra.
En el negocio de la tecnología, "ágil" es un concepto familiar y muchas formas antiguas de trabajar están siendo superadas por la innovación, respaldada por ejemplos demostrables. Las organizaciones que han pasado del papel a los sistemas electrónicos y digitales integrados son mucho más eficientes; ¿se imagina contratar una hipoteca por correo?
Sin embargo, al realizar la transición, los militares han acumulado un gran número de sistemas independientes. Muchos departamentos de defensa, incluso en las naciones avanzadas, informan de que disponen de varios sistemas de registro. El coste y la complejidad de unificar y estandarizar estas soluciones pueden ser todo un desafío, siendo optimistas, respaldados por una actitud que dice: "Si funciona, ¿por qué molestarse?".
Independientemente de la política de defensa, a todos los ejércitos les gustaría ofrecer una mayor eficiencia, y cada libra gastada en administración administrativa reduce la eficacia del combate. Como demuestran miles de programas exitosos de integración y transformación digital, el sector tecnológico puede ofrecer resultados impactantes que se traducen en capacidades de combate mejoradas.
Por ejemplo, la planificación y la logística de implementaciones incluso relativamente pequeñas pueden ocupar al personal durante muchas semanas. Las estimaciones iniciales de fuerza y personal se extienden al material, el transporte, los suministros, la evacuación de casos y mucho más, y los cambios en la tarea generarán miles de horas de reelaboración. Sin embargo, en el mundo comercial, la IA ya está transformando las cadenas de suministro ampliadas, el inventario, las adquisiciones y la fabricación, creando la capacidad de responder a los cambios de los mercados casi en tiempo real.
Forjada por la competencia, IBM se basa en una mentalidad dedicada a la innovación y el éxito. Esto se traduce en un compromiso con la noble causa de las fuerzas armadas, que están desplegadas en operaciones peligrosas para protegernos de amenazas inminentes.
Además, IBM ofrece soluciones que se pueden implementar rápidamente, desde la gestión de la información hasta la gestión del inventario. En medio del caos de un conflicto inminente o real, una solución plenamente implementada y eficaz es mejor que casi 80 años de recomendaciones políticas. E IBM conoce el valor de las soluciones integradas, basadas en un sistema único de registro, entregadas a escala y apoyadas por IA, las cuales pueden transformar la capacidad de responder a la dinámica volátil y siempre cambiante del campo de batalla.
Lamentablemente, hay muchos puntos calientes intratables en todo el mundo donde se requiere una diplomacia sólida y continua para contener un conflicto más amplio. Si tristemente el diálogo fracasa, podría quedar muy poco tiempo para dinamizar la base industrial de defensa y adaptarse a los peligros de la guerra. IBM ofrece la tecnología, el compromiso y las capacidades que pueden contribuir directamente a la defensa del reino, con la ambición de que, al prepararnos para la guerra, permanezcamos en paz.
Ed Gillett es socio cliente de IBM Consulting y ex oficial del ejército británico, habiendo trabajado anteriormente en altos cargos en grandes proveedores internacionales de equipos de defensa.
Col Chambers es director general de tecnología de IBM UK Defense, National Security and Aerospace, con más de 25 años de experiencia en tecnología. Col se especializa en proporcionar y desarrollar soluciones que impulsan la agilidad, el cambio y la innovación para el gobierno del Reino Unido.