Preparación para la defensa del reino

En el negocio de la tecnología, "ágil" es un concepto familiar y muchas formas antiguas de trabajar están siendo superadas por la innovación, respaldada por ejemplos demostrables. Las organizaciones que han pasado del papel a los sistemas electrónicos y digitales integrados son mucho más eficientes; ¿se imagina contratar una hipoteca por correo?

Sin embargo, al realizar la transición, los militares han acumulado un gran número de sistemas independientes. Muchos departamentos de defensa, incluso en las naciones avanzadas, informan de que disponen de varios sistemas de registro. El coste y la complejidad de unificar y estandarizar estas soluciones pueden ser todo un desafío, siendo optimistas, respaldados por una actitud que dice: "Si funciona, ¿por qué molestarse?".

Independientemente de la política de defensa, a todos los ejércitos les gustaría ofrecer una mayor eficiencia, y cada libra gastada en administración administrativa reduce la eficacia del combate. Como demuestran miles de programas exitosos de integración y transformación digital, el sector tecnológico puede ofrecer resultados impactantes que se traducen en capacidades de combate mejoradas.

Por ejemplo, la planificación y la logística de implementaciones incluso relativamente pequeñas pueden ocupar al personal durante muchas semanas. Las estimaciones iniciales de fuerza y personal se extienden al material, el transporte, los suministros, la evacuación de casos y mucho más, y los cambios en la tarea generarán miles de horas de reelaboración. Sin embargo, en el mundo comercial, la IA ya está transformando las cadenas de suministro ampliadas, el inventario, las adquisiciones y la fabricación, creando la capacidad de responder a los cambios de los mercados casi en tiempo real.