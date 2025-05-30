La era de la IA física: el intento de P-1 de crear un cerebro de ingeniería

La plataforma de P-1 utiliza el aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales para generar conjuntos de datos, modelar variaciones de diseño y simular el comportamiento de los sistemas físicos, toso ello en milisegundos, en lugar de horas.

En vez de reemplazar los solucionadores o las herramientas de CAD, Archie está siendo entrenado para trabajar con ellos. Selecciona la herramienta adecuada para la tarea y la utiliza como lo haría un ingeniero júnior. Los flujos de trabajo de simulación tradicionales pueden tardar horas o incluso días en probar un solo diseño. Archie utiliza redes neuronales gráficas para aproximar esas simulaciones en milisegundos, lo que permite una iteración mucho más rápida. Según Gordić, el objetivo no es solo la velocidad, sino reflejar cómo piensan realmente los ingenieros. “Los humanos básicamente hacen razonamientos de primer orden... los márgenes de error son enormes”, afirma. El diseño en el mundo real, añade, suele ser una negociación entre restricciones contrapuestas más que un simple problema de optimización. “Si se toma una muestra demasiado alejada [de los diseños], las cosas comienzan a desmoronarse. Pero quizá así es como también se produce la innovación”.

El enfoque inicial de la empresa es pragmático, afirma Gordić. Dado que los centros de datos consumen más energía y generan más calor que nunca, P-1 está implementando Archie en el sector de la refrigeración industrial, donde puede ayudar a diseñar sistemas de climatización más eficientes. “Es un ámbito con claras limitaciones físicas y urgencia comercial”, afirma Gordić.

El sistema ya se está entrenando en modelos a nivel de componentes de ventiladores, compresores e intercambiadores de calor. Y en lugar de simular el flujo de aire en un sentido abstracto, Archie está aprendiendo a tomar las decisiones que tomaría un ingeniero de diseño real al equilibrar la eficiencia del flujo de aire con el coste, el ruido y la huella.

El científico investigador de IBM Johannes Jakubik ve paralelismos entre Archie y el trabajo que se está realizando en IBM Research. En una entrevista con IBM Think, explica que modelos como TerraMind, un modelo fundacional desarrollado para imágenes satelitales y teledetección, están diseñados para cerrar las brechas de datos en la observación de la Tierra mediante la generación de imágenes sintéticas donde faltan las reales. “En lugar de limitarnos a interpretar los datos, estamos desarrollando modelos que pueden razonar a través de la información que falta y simular lo que no podemos observar directamente”, afirma.

Señala la capacidad de TerraMind para traducir los datos de radar en imágenes ópticas sintéticas como un paso crítico hacia los sistemas de IA multimodales que comprenden el contexto espacial. “Estos sistemas no solo generan imágenes”, afirma. “Realizan una especie de inferencia física”.

Jakubik también destaca la importancia de la adaptación específica al dominio. “Hemos descubierto que entrenar modelos con un profundo conocimiento de la física que hay detrás de un problema conduce a predicciones más estables y fiables”, afirma. “No basta con escalar los modelos; tenemos que hacerlos inteligentes en relación con el mundo en el que operan”.