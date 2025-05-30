La era de la IA física: el intento de P-1 de crear un cerebro de ingeniería

La inteligencia artificial ha enseñado a las máquinas a escribir prosa y generar imágenes. Ahora está surgiendo una nueva frontera, en la que el software no solo interpreta el mundo, sino que ayuda a crearlo. Se trata del auge de la IA física: sistemas entrenados no en palabras o imágenes, sino en las limitaciones reales del mundo real, como la fricción, el calor, la vibración y la fuerza. Uno de los líderes de este movimiento es una nueva startup llamada P-1 AI.
Fundada por el ejecutivo aeroespacial Paul Eremenko, Adam Nagel y la exalumna de DeepMind Aleksa Gordić, P-1 está desarrollando una máquina llamada Archie, un aprendiz digital diseñado para colaborar con ingenieros en tareas complejas de diseño.
Archie no está diseñado para responder preguntas triviales o escribir resúmenes. Se está entrenando para razonar a través de sistemas multifísicos, explorar compensaciones y, finalmente, ayudar a diseñar máquinas del mundo real, desde sistemas de climatización hasta naves espaciales. En declaraciones a IBM® Think, Gordić imagina un futuro en el que herramientas como Archie podrían incluso ayudar a diseñar megaestructuras especulativas, como naves estelares.
“Estamos haciendo algo llamado automatización cognitiva del trabajo en el espacio de diseño”, dice Gordić.
El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha enfatizado la importancia de esta dirección, llamando a la IA física la nueva “revolución industrial” en varias charlas recientes. También ha descrito la IA física como la fuerza motriz del futuro de la empresa, haciendo hincapié en que la fusión de modelos generativos con la robótica y la simulación permitirá a las máquinas comprender y navegar por el mundo real con una capacidad sin precedentes. En consecuencia, NVIDIA está optimizando cada vez más sus plataformas de hardware no solo para entrenar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), sino también para tareas de razonamiento físico en dominios como la conducción autónoma, la robótica y los gemelos digitales.
La plataforma de P-1 utiliza el aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales para generar conjuntos de datos, modelar variaciones de diseño y simular el comportamiento de los sistemas físicos, toso ello en milisegundos, en lugar de horas.
En vez de reemplazar los solucionadores o las herramientas de CAD, Archie está siendo entrenado para trabajar con ellos. Selecciona la herramienta adecuada para la tarea y la utiliza como lo haría un ingeniero júnior. Los flujos de trabajo de simulación tradicionales pueden tardar horas o incluso días en probar un solo diseño. Archie utiliza redes neuronales gráficas para aproximar esas simulaciones en milisegundos, lo que permite una iteración mucho más rápida. Según Gordić, el objetivo no es solo la velocidad, sino reflejar cómo piensan realmente los ingenieros. “Los humanos básicamente hacen razonamientos de primer orden... los márgenes de error son enormes”, afirma. El diseño en el mundo real, añade, suele ser una negociación entre restricciones contrapuestas más que un simple problema de optimización. “Si se toma una muestra demasiado alejada [de los diseños], las cosas comienzan a desmoronarse. Pero quizá así es como también se produce la innovación”.
El enfoque inicial de la empresa es pragmático, afirma Gordić. Dado que los centros de datos consumen más energía y generan más calor que nunca, P-1 está implementando Archie en el sector de la refrigeración industrial, donde puede ayudar a diseñar sistemas de climatización más eficientes. “Es un ámbito con claras limitaciones físicas y urgencia comercial”, afirma Gordić.
El sistema ya se está entrenando en modelos a nivel de componentes de ventiladores, compresores e intercambiadores de calor. Y en lugar de simular el flujo de aire en un sentido abstracto, Archie está aprendiendo a tomar las decisiones que tomaría un ingeniero de diseño real al equilibrar la eficiencia del flujo de aire con el coste, el ruido y la huella.
El científico investigador de IBM Johannes Jakubik ve paralelismos entre Archie y el trabajo que se está realizando en IBM Research. En una entrevista con IBM Think, explica que modelos como TerraMind, un modelo fundacional desarrollado para imágenes satelitales y teledetección, están diseñados para cerrar las brechas de datos en la observación de la Tierra mediante la generación de imágenes sintéticas donde faltan las reales. “En lugar de limitarnos a interpretar los datos, estamos desarrollando modelos que pueden razonar a través de la información que falta y simular lo que no podemos observar directamente”, afirma.
Señala la capacidad de TerraMind para traducir los datos de radar en imágenes ópticas sintéticas como un paso crítico hacia los sistemas de IA multimodales que comprenden el contexto espacial. “Estos sistemas no solo generan imágenes”, afirma. “Realizan una especie de inferencia física”.
Jakubik también destaca la importancia de la adaptación específica al dominio. “Hemos descubierto que entrenar modelos con un profundo conocimiento de la física que hay detrás de un problema conduce a predicciones más estables y fiables”, afirma. “No basta con escalar los modelos; tenemos que hacerlos inteligentes en relación con el mundo en el que operan”.
Los sistemas de refrigeración son solo el principio. Según Gordić, la ambición de P-1 es ampliar las capacidades de Archie en dominios de productos cada vez más complejos, desde vehículos eléctricos hasta el sector aeroespacial. Con ese fin, la empresa está creando prototipos de módulos que podrían admitir diseños estructurales, térmicos y electromagnéticos dentro del mismo marco de agentes.
La visión a largo plazo es crear una IA de uso general que pueda colaborar de forma significativa en la creación de tecnologías que aún no existen. “No estamos tratando de crear una IA que reemplace a los ingenieros”, afirma Gordić. “Estamos tratando de crear una que les ayude a explorar más posibilidades”.
Para ello, P-1 ha tenido que superar uno de los cuellos de botella más notorios del campo: la escasez de datos de entrenamiento utilizables en ingeniería. A diferencia de los conjuntos de datos de lenguaje natural, los conjuntos de datos de ingeniería rara vez son públicos y suelen estar fragmentados en silos. Gordić señala que incluso el diseño de aeronaves, uno de los campos mejor documentados, tiene relativamente pocos puntos de datos accesibles.
La respuesta de P-1 es generar datos sintéticos mediante estrategias de muestreo basadas en la física. La idea es crear conjuntos de datos que abarquen no solo soluciones existentes, sino también el espacio negativo que las rodea, es decir, las regiones del espacio de diseño que suelen estar poco exploradas o descartadas. “A veces, los diseños más interesantes son los que inicialmente parecen incorrectos”, afirma Gordić.
Jakubik se hace eco de esta opinión. “Una de las partes más emocionantes de trabajar con IA en las ciencias físicas es su capacidad para identificar casos extremos”, afirma. “Se trata de áreas que los humanos a menudo pasan por alto, porque se encuentran fuera de la heurística convencional”.
Añade que la IA puede probar más diseños en menos tiempo, reduciendo la dependencia de la intuición. “En sistemas complejos, a menudo tomamos decisiones basadas en simplificaciones”, afirma. “La IA nos ofrece una forma de cuestionar esas simplificaciones con datos reales y resultados simulados”.
En IBM, los investigadores también colaboran con modelos climáticos y meteorológicos, como Prithvi WxC, que la empresa desarrolló en colaboración con la NASA. Jakubik explica que este modelo utiliza arquitecturas basadas en transformadores para analizar cientos de variables en paralelo. “Nos permite modelar la evolución de los fenómenos extremos con una capacidad de cálculo significativamente menor que los métodos de simulación tradicionales”, afirma.
Jakubik enfatiza que los sistemas de IA están diseñados para aumentar las capacidades humanas, no para sustituirlas. “La IA ha llegado a un punto en el que puede potenciar los descubrimientos científicos y de ingeniería, pero la formulación del problema sigue teniendo que venir de los expertos en la materia”, afirma.
Él cree que la IA es especialmente potente en las primeras fases del diseño y en la comprobación de hipótesis. “Estos son los momentos en que la incertidumbre es mayor y el coste de equivocarse es menor”, afirma. “La IA puede ofrecer una gama más amplia de ideas iniciales y ponerlas a prueba más rápido que un equipo humano trabajando por su cuenta”.
Otra empresa que se dedica a la IA física es Lila Sciences, una startup de biotecnología surgida de Flagship Pioneering. Lila está desarrollando laboratorios autónomos guiados por sistemas de IA que pueden generar hipótesis y realizar miles de experimentos en paralelo. Con 200 millones de dólares en financiación y el objetivo de crear lo que llama “superinteligencia científica”, la plataforma de Lila cautivó recientemente a la comunidad científica al descubrir nuevos catalizadores para la producción de hidrógeno verde en solo cuatro meses, un proceso que anteriormente se estimaba que llevaría años.
El camino de Gordić, Nagel y Eremenko para fundar P-1 estuvo marcado por años en entornos de investigación de alto riesgo. Eremenko dirigió la Oficina de Tecnología Táctica de la DARPA y fue CTO de Airbus y United Technologies. Gordić pasó años en DeepMind y Microsoft, centrándose en la intersección entre el machine learning y el razonamiento estructurado.
Vieron una brecha en el mercado: la mayoría de los modelos de lenguaje de uso general no eran adecuados para la ingeniería, que exige no solo sintaxis y semántica, sino también inferencia causal y cumplimiento de las leyes de la física.
“Los modelos de lenguaje de gran tamaño son excelentes para resumir documentos”, afirma Gordić. “Pero para diseñar un cohete, es necesario comprender cómo interactúa el flujo de propelente con la presión de la cámara. Este es un nivel diferente de razonamiento”.
P-1 ha recaudado 23 millones de dólares en financiación inicial de Radical Ventures, Village Global e inversores de OpenAI y Google. Está contratando personal de forma agresiva y espera comenzar a poner en marcha proyectos pilotos en el sector dentro de un año. La plantilla actual de la empresa incluye antiguos alumnos de los sectores aeroespacial, automovilístico y de informática avanzada.
Queda por ver si ese esfuerzo, en última instancia, modifica los flujos de trabajo de ingeniería o si fracasará ante la complejidad de las limitaciones del mundo real.
“Estamos en los inicios de lo la IA física puede hacer”, afirma Gordić. “Pero si lo hacemos bien, esto podría sentar las bases de cómo diseñaremos todo en el futuro”.
