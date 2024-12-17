De los chatbots al pago: cómo la IA está transformando la experiencia de compra navideña

¿Alguien ha recibido un codazo al intentar hacerse con el "juguete de moda" en el centro comercial durante el Black Friday? Nosotros tampoco.

"La idea de las ofertas especiales ha desaparecido", afirma Rich Berkman, socio sénior de IBM Consulting especializado en comercio digital. En cambio, los descuentos navideños empezaron a aparecer poco después de Halloween. Y la mayor estrella de la fiebre de compras de comercio minorista de 2024 puede que sean las asistentes de compras impulsadas por IA.

Los chatbots impulsados por IA generaron un 1950 % más de tráfico a los sitios minoristas en el Cyber Monday que el año pasado, según Adobe Analytics, lo que ayudó a impulsar las ventas minoristas a 13 300 millones de dólares ese día, un 7,3 % más que el año pasado.

Las nuevas herramientas de IA Rufus de Amazon o asistente personal de compras de Walmart, ambas presentadas a mediados de 2024, ayudan a los compradores a encontrar las mejores ofertas para artículos específicos, realizar investigación sobre los productos y comparar diferentes productos.



"Los consumidores acuden ahora a los sitios y aplicaciones móviles de los minoristas esperando mantener una conversación humana", afirma Berkman. "Ya no están satisfechos con una lista de resultados de búsqueda".

Los minoristas que personalizan la experiencia de compra y ofrecen opciones de pago fáciles y flexibles atraen a los compradores que cada vez más realizan sus compras sobre la marcha, por ejemplo, "mientras esperan en el aeropuerto navegando por sus teléfonos", afirma Jane Cheung, directora de Investigación Global para las Industrias de Consumo del Instituto para el Valor Empresarial (IBV) de IBM.

Este lunes cibernético, el 57 % de las ventas en línea se realizaron a través de dispositivos móviles, un 13,3 % más que el año pasado, según Adobe Analytics.