De los chatbots al pago: cómo la IA está transformando la experiencia de compra navideña

¿Alguien ha recibido un codazo al intentar hacerse con el "juguete de moda" en el centro comercial durante el Black Friday? Nosotros tampoco.
"La idea de las ofertas especiales ha desaparecido", afirma Rich Berkman, socio sénior de IBM Consulting especializado en comercio digital. En cambio, los descuentos navideños empezaron a aparecer poco después de Halloween. Y la mayor estrella de la fiebre de compras de comercio minorista de 2024 puede que sean las asistentes de compras impulsadas por IA.
Los chatbots impulsados por IA generaron un 1950 % más de tráfico a los sitios minoristas en el Cyber Monday que el año pasado, según Adobe Analytics, lo que ayudó a impulsar las ventas minoristas a 13 300 millones de dólares ese día, un 7,3 % más que el año pasado.
Las nuevas herramientas de IA Rufus de Amazon o asistente personal de compras de Walmart, ambas presentadas a mediados de 2024, ayudan a los compradores a encontrar las mejores ofertas para artículos específicos, realizar investigación sobre los productos y comparar diferentes productos.
"Los consumidores acuden ahora a los sitios y aplicaciones móviles de los minoristas esperando mantener una conversación humana", afirma Berkman. "Ya no están satisfechos con una lista de resultados de búsqueda".
Los minoristas que personalizan la experiencia de compra y ofrecen opciones de pago fáciles y flexibles atraen a los compradores que cada vez más realizan sus compras sobre la marcha, por ejemplo, "mientras esperan en el aeropuerto navegando por sus teléfonos", afirma Jane Cheung, directora de Investigación Global para las Industrias de Consumo del Instituto para el Valor Empresarial (IBV) de IBM.
Este lunes cibernético, el 57 % de las ventas en línea se realizaron a través de dispositivos móviles, un 13,3 % más que el año pasado, según Adobe Analytics.
Las empresas tecnológicas también se unen a la fiesta digital de Navidad. En octubre, Google anunció que había actualizado Google Shopping con IA para que los usuarios recibieran un resumen generado por IA con las principales cosas a tener en cuenta para su búsqueda. También obtienen una lista de productos que satisfacen sus principales preferencias, ya sea una talla determinada, la velocidad de entrega o el precio de venta, mientras que una característica de IA generativa permite a los usuarios probarse virtualmente determinadas prendas de vestir. Además, la página de inicio de Google Shopping de un usuario le ofrece un feed personalizado de artículos que podrían gustarle, basado en los patrones que la IA ha detectado en búsquedas anteriores.
Mientras tanto, a finales de noviembre, la startup de IA Perplexity lanzó un asistente de compras personal que ayuda a las personas a buscar y comprar artículos. Cuando los usuarios solicitan un artículo específico, el asistente muestra una serie de tarjetas de productos que muestran las recomendaciones más relevantes, con detalles específicos adaptados a su búsqueda. Los compradores también pueden tomar una foto de algo que quieran, y el asistente de IA de Perplexity irá a buscarla por ellos. Por último, aquellos que se suscriban a una suscripción de 20 dólares al mes obtienen envío gratuito y pueden pagar directamente desde el sitio web de Perplexity con solo hacer clic en un botón.
Ninguno de los nuevos asistentes de compra es perfecto, y muchos minoristas están aprovechando esta temporada navideña para descubrir los fallos, según Berkman. Pero el apetito de los consumidores por la IA en el comercio minorista parece insaciable, al menos por ahora. En una encuesta reciente a 20 000 consumidores de 26 países, aproximadamente cuatro de cada cinco consumidores que aún no habían utilizado la inteligencia artificial para comprar dijeron que les gustaría ver cómo puede ayudarles a hacer investigación de productos, buscar ofertas y realizar preguntas, según IBV. De los encuestados, el 55 % dijo que le gustaría explícitamente usar chatbots o asistentes virtuales.
"Los agentes de IA continuarán revolucionando y personalizando las compras a medida que se vuelvan más sofisticados", afirma Berkman.
Berkman ve una gran oportunidad para los minoristas que pueden ir un paso por delante y ofrecer a los consumidores ofertas específicas y oportunas, y especialmente aquellos que pueden garantizar la seguridad y eliminar el sesgo en los resultados que ofrecen sus asistentes de IA.
Sin embargo, señala que el mayor regalo de los asistentes de compras con IA para los minoristas puede que no llegue hasta después de la temporada navideña. Los asistentes de compra con IA recopilarán una enorme cantidad de datos sobre los compradores, ya sean sus preferencias o los principales quebraderos de cabeza que han encontrado, que pueden ayudarles a hacer que la experiencia de compra sea "más rápida y mejor" para el próximo año. Entonces, sólo será necesario recurrir a los agentes humanos para resolver, por ejemplo, las devoluciones especialmente complicadas.
Aunque subraya que los asistentes de compra digitales pueden ayudar a los compradores a ahorrar tiempo y dinero en estas fiestas, Berkman advierte que es importante evitar por completo la externalización de la lista navideña. "Si sé que mi hija está interesada en un artista determinado, como Taylor Swift, no quiero externalizar mi alegría por encontrar el regalo perfecto para ella", dice.