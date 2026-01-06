¿Puede París ser el próximo refugio de unicornios? Station F, la incubadora más grande de Europa, cree que sí.

PARÍS — La incubadora parisina Station F encarna la ambición declarada del presidente Emmanuel Macron de que el país impulse la innovación e inspire a una clase de líderes empresariales poco conocida: los emprendedores.

“El empresario es la nueva Francia, y comienza aquí con usted”,dijo el presidente francés en la inauguración de Station F.

Situada en una antigua estación de tren en el distrito 13, en una plaza que lleva el nombre del influyente informático Alan Turing, Station F dio la bienvenida a su primer unicornio en Hugging Face, una plataforma colaborativa para IA, entre otros exalumnos notables.

Hugging Face puede ser la única empresa de su portfolio que ha logrado ese logro hasta ahora, pero el ecosistema más amplio de Station F claramente está creciendo y prosperando. Station F alberga actualmente más de 1000 startups y 600 fondos de inversión, y las empresas de su portfolio han recaudado más de 1000 millones de euros anuales desde 2021.

Fundada en 2017 por el multimillonario francés de la tecnología y magnate de los medios de comunicación Xavier Niel, Station F es anterior al auge de la IA generativa. Hoy, sin embargo, el 70 % de sus startups se centran en la IA. “La IA está en todas partes”, dijo Hafssa Maldji, gestor de comunicaciones de Station F, durante una entrevista con IBM® Think en la sede de la empresa en París. “Es más fuerte que Web3, y ya no es solo una vertical”.

Mientras recorremos el impresionante y elegante edificio, es difícil no fijarse en los logos de grandes gigantes tecnológicos: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Todos ellos disponen de espacios reservados y ofrecen “horario de oficina”, junto con Snowflake, la empresa de plataformas de datos fundada en California. LVMH y L'Oréal también están presentes, con un laboratorio de tecnología de belleza para L'Oréal, junto con universidades francesas e incluso representantes de otros países como India, Corea del Sur y Japón.

“Aquí, puede ser un pequeño empresario sentado junto a los grandes actores, con acceso a innumerables recursos”, dijo Maldji. “Este es realmente uno de los únicos lugares donde la comunidad y la colaboración son fundamentales”.