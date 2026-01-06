¿Puede París ser el próximo refugio de unicornios? Station F, la incubadora más grande de Europa, cree que sí.

PARÍS — La incubadora parisina Station F encarna la ambición declarada del presidente Emmanuel Macron de que el país impulse la innovación e inspire a una clase de líderes empresariales poco conocida: los emprendedores.
“El empresario es la nueva Francia, y comienza aquí con usted”,dijo el presidente francés en la inauguración de Station F.
Situada en una antigua estación de tren en el distrito 13, en una plaza que lleva el nombre del influyente informático Alan Turing, Station F dio la bienvenida a su primer unicornio en Hugging Face, una plataforma colaborativa para IA, entre otros exalumnos notables.
Hugging Face puede ser la única empresa de su portfolio que ha logrado ese logro hasta ahora, pero el ecosistema más amplio de Station F claramente está creciendo y prosperando. Station F alberga actualmente más de 1000 startups y 600 fondos de inversión, y las empresas de su portfolio han recaudado más de 1000 millones de euros anuales desde 2021.
Fundada en 2017 por el multimillonario francés de la tecnología y magnate de los medios de comunicación Xavier Niel, Station F es anterior al auge de la IA generativa. Hoy, sin embargo, el 70 % de sus startups se centran en la IA. “La IA está en todas partes”, dijo Hafssa Maldji, gestor de comunicaciones de Station F, durante una entrevista con IBM® Think en la sede de la empresa en París. “Es más fuerte que Web3, y ya no es solo una vertical”.
Mientras recorremos el impresionante y elegante edificio, es difícil no fijarse en los logos de grandes gigantes tecnológicos: Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta. Todos ellos disponen de espacios reservados y ofrecen “horario de oficina”, junto con Snowflake, la empresa de plataformas de datos fundada en California. LVMH y L'Oréal también están presentes, con un laboratorio de tecnología de belleza para L'Oréal, junto con universidades francesas e incluso representantes de otros países como India, Corea del Sur y Japón.
“Aquí, puede ser un pequeño empresario sentado junto a los grandes actores, con acceso a innumerables recursos”, dijo Maldji. “Este es realmente uno de los únicos lugares donde la comunidad y la colaboración son fundamentales”.
Francia se enorgullece de posicionarse como el principal centro de IA de Europa. El país es el hogar de Mistral AI, que recientemente alcanzó una valoración de 14 mil millones de dólares ras una ronda de financiación de serie C liderada por la empresa holandesa de semiconductores ASML, así como otras nuevas empresas como H Company, fundada por ex ingenieros de DeepMind, y Dataiku. Yann LeCun también anunció recientemente que la ciudad será sede de su próximo proyecto, Advanced Machine Intelligence.
Los empresarios Julien Hébrard y Marvin Amuzu incubaron su startup, Abstrakt News, en Station F. En una entrevista con IBM Think, admitieron que el ecosistema local aún está muy lejos de Silicon Valley en términos de escala. Pero dijeron que las oportunidades ahora son más tangibles para los emprendedores. Competir con empresas estadounidenses es “obviamente” un desafío, dijo Amuzu, CTO y cofundador. “Europa no tiene la misma capacidad de financiación. También tenemos menos flexibilidad en lo que respecta al empleo”.
Explicó que contratar y reducir personal es mucho más difícil en Francia. Al mismo tiempo, la larga tradición francesa de derechos de los trabajadores tiene sus ventajas: muchos fundadores de Station F reciben beneficios por desempleo mientras incuban sus empresas emergentes. “A menudo bromeamos con que el primer inversor es el gobierno francés, gracias a los derechos de desempleo”, dijo Hébrard.
Dicho esto, Station F tiene grandes ambiciones. Y como está conectada con muchas de las empresas más importantes de Francia, las cosas tienden a moverse mucho más rápido dentro de la incubadora que fuera, dice Station F.
Esa fue la experiencia de Joel Belafa, exdirector de ingeniería de Dataiku, una de las principales empresas tecnológicas de Francia. En enero de 2024, Belafa y el exejecutivo de tecnología médica Nathan Chen cofundaron Biolevate, una plataforma de conocimiento nativa de IA que tiene como objetivo estandarizar flujos de trabajo científicos complejos, con solo dos empleados. Desde entonces, la plantilla de Biolevate ha crecido hasta superar los 50 empleados. Y la empresa ganó una de las mayores licitaciones de Sanofi,gracias en gran parte a Station F.
“Ese es el tipo de oportunidad que crea Station F”, dijo Joel Belafa, CEO de Biolevate. “Y es lo que hace o deshace a las startups. Aquí tenemos un ecosistema similar al que California ha hecho con tanto éxito en el pasado. Las startups aquí trabajan juntas, no unas contra otras”.
Bruno Aziza, vicepresidente de estrategia de datos, IA y análisis de IBM, es un expatriado francés que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Para él, Station F podría tener un gran impacto para ayudar a Francia a retener sus talentos.
“Lo que hay que recordar es que Francia es un caldo de cultivo para la innovación, y Station F da estructura a todas estas empresas”, dijo en una entrevista con IBM Think.
Francia alberga algunas de las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Pero durante mucho tiempo, muchos profesionales franceses optaron por abandonar el país y desarrollar sus carreras en el extranjero. Station F ayuda a Francia a retener talento, dijo Aziza. Y el reciente éxito de Mistral AI muestra que el sector local de IA tiene grandes ambiciones.
Belafa, por su parte, piensa que Biolevate tiene el potencial de transformar el descubrimiento científico y convertirse en uno de los próximos unicornios de Francia. “Y no somos los únicos, ni mucho menos”, dijo. “Solo esperemos y veremos qué sucede en los próximos diez años”.
