Nuestras nuevas reflexiones sobre "These Strange New Minds" de Christopher Summerfield

En These Strange New Minds: How IA Learned to Talk and What It Means, Christopher Summerfield, profesor de neurociencia cognitiva en Oxford, nos invita a una meditación profunda y a menudo inquietante sobre la frontera cambiante entre la inteligencia humana y la IA. Con una mirada fría y clínica, y una sorprendente dosis de humildad, se enfrenta a una pregunta que ha pasado de ser ficción especulativa a convertirse en una urgencia actual: si las máquinas pueden razonar, ¿qué dice eso de nosotros?
Summerfield, que dirige el Laboratorio de Procesamiento de Información Humana de Oxford, está especialmente bien posicionado para asumir la tarea. Su investigación une las ciencias cognitivas, computacionales y neuronales, disciplinas que se fusionan cada vez más en un todo enredado. Su nuevo libro parece un informe desde esa frontera, un lugar donde la arquitectura familiar de la mente se está remodelando en tiempo real, a menudo sin planos.
Es difícil exagerar la puntualidad de la intervención de Summerfield. En una era de GPT-4, chips NorthPole y modelos multimodales que pretenden ver, oír y razonar, la imaginación popular ha pasado de la euforia por la IA al pavor existencial. Summerfield se niega a ceder a ninguno de los dos impulsos. En cambio, ofrece algo más raro: una valoración honesta de lo que la IA actual puede hacer y, lo que es más importante, de lo que no puede hacer.
Su veredicto sobre el tema más polémico—si los sistemas de IA «razonan»— es refrescantemente directo. Sí, dice, pueden razonar dentro de ciertos dominios especializados. En algunas tareas, de hecho, superan a la mayoría de los humanos.
No es una afirmación nueva, pero Summerfield la agudiza rastreando el supuesto linaje del razonamiento de las máquinas, desde el Logic Theorist (1956), que sorprendió a sus creadores al demostrar teoremas imprevistos, hasta los modelos actuales que generan código y ensayos sin instrucciones claras, elevando la pregunta: ¿es esto realmente un razonamiento o simplemente una imitación cada vez mejor?
Sin embargo, Summerfield no es un impulsor ingenuo. Él es muy consciente de los frágiles cimientos de la IA: su falta de experiencia incorporada, su memoria transaccional, su inquietante vacuidad. Una IA puede elaborar un ensayo convincente sobre el duelo, pero no se aflige. Puede predecir lo que diría un ser consciente, pero no piensa realmente. Summerfield maneja la analogía con precisión: una simulación por ordenador de un huracán, nos recuerda, no es húmeda ni ventosa. Del mismo modo, no importa cuán coherentes puedan parecer los autoinformes de una IA sobre "ser consciente", siguen siendo ecos vacíos de sus datos de entrenamiento.
En algunos momentos, la escritura adopta una perspectiva histórica amplia. Reflexionando sobre el auge de la IA como custodio del conocimiento humano, Summerfield observa:
En el siglo XV, la imprenta hizo su aparición, lo que supuso el inicio de la difusión masiva de ideas. En los últimos treinta años, internet ha hecho que una gran parte del conocimiento humano sea accesible, permitiendo a cualquiera con la paciencia suficiente navegar por una galaxia de medias verdades, comentarios mordaces y memes indescifrables. En ese mundo pasado, más sencillo, la comprensión humana avanzaba a medida que la gente leía, escuchaba, observaba y transmitía sus pensamientos a los demás con la lengua, el bolígrafo o el teclado. En ese mundo más inocente, los humanos eran los únicos custodios de todo lo que se conocía. Pero increíblemente, ese mundo está pasando a la historia en este mismo momento.
En opinión de Summerfield, nos estamos sumergiendo en un futuro en el que los sistemas de IA no solo gestionan la memoria colectiva de la humanidad, sino que también razonan sobre ella, generando nuevos conocimientos, teorías y resultados creativos, todas ellas capacidades que antes eran dominio exclusivo de las personas. La revolución tecnológica, argumenta, no es meramente cuantitativa; es cualitativa.
La prosa en sí es nítida, y de vez en cuando se convierte en algo casi lírico cuando Summerfield describe las complejidades de la mente. Tiene talento para hacer que las distinciones técnicas —por ejemplo, entre memoria procedimental y episódica, o entre razonamiento simbólico y estadístico— parezcan esenciales en lugar de pedantes. Sin embargo, nunca pierde de vista lo que está en juego: lo que decidamos creer sobre la IA moldeará no solo nuestras tecnologías, sino también nuestra autoconcepción como especie.
Las secciones más provocativas analizan cómo la IA está cambiando la forma en que los científicos piensan sobre la mente. Summerfield sugiere que al construir máquinas que puedan resolver problemas sin seguir reglas simbólicas claras, es posible que también tengamos que replantearnos cómo funciona el razonamiento humano. Durante décadas, asumimos que la inteligencia requería una lógica gradual. Pero los modelos modernos de IA tienen éxito al entrenarse con enormes cantidades de datos y patrones de aprendizaje. Esto sugiere que nuestro propio pensamiento podría parecerse más al de ellos de lo que pensábamos.
Se trata de una idea a la vez emocionante e inquietante: emocionante porque sugiere que la inteligencia es más accesible de lo que pensábamos; inquietante porque insinúa que nuestras mentes también podrían ser menos especiales y místicas de lo que nos gustaría.
Sin embargo, si Summerfield tiene un lado melancólico, siempre está atenuado por el pragmatismo. La conciencia, argumenta, sigue siendo difícil de alcanzar, no solo para la IA, sino también para la ciencia cognitiva. Nos recuerda, con el ingenio seco de un erudito, que todavía nos cuesta evaluar la conciencia en los pulpos, por no hablar de las redes neuronales. Es mejor, por ahora, dejar de lado la metafísica y centrarse en asuntos más urgentes: gobierno, transparencia, responsabilidad.
Esta es la otra agenda, más tranquila, de These Strange New Minds. Summerfield es muy consciente de que la IA no es simplemente una curiosidad filosófica; es un gigante comercial, que avanza con pocos frenos. Sus llamamientos a una mayor supervisión pública y a un compromiso democrático con la trayectoria de la IA nunca son didácticos. En cambio, están entretejidos en el tejido del libro, la música de fondo de cada discusión sobre destreza algorítmica.
La visión del futuro de Summerfield no es ni utópica ni distópica. Es algo más raro en el discurso actual: sobrio, contingente, abierto. La IA, parece sugerir, no es una fuerza ajena, sino un espejo distorsionado del mundo, que refleja tanto nuestra brillantez como nuestra ceguera. Si miramos con atención y actuamos con prudencia, aún podríamos convertir esa reflexión en algo que valga la pena llevar adelante.
Veredicto: En These Strange New Minds, Christopher Summerfield ofrece una exploración lúcida, reflexiva y profundamente humana de las líneas entre la inteligencia humana y la de la máquina, y de lo que esas fronteras revelan sobre nuestras propias mentes. Es una lectura imprescindible para cualquiera que quiera entender no solo hacia dónde se dirige la IA, sino lo que nos muestra sobre nosotros mismos.
