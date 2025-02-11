La investigación profunda de OpenAI tiene como objetivo superar a los analistas

El impulso por mejorar las capacidades científicas de la IA ha desencadenado una carrera cada vez más intensa entre los gigantes tecnológicos, que compiten por desbloquear el potencial de esta como motor de investigación. La investigación profunda desglosa consultas complejas en pasos más pequeños, busca en la web, analiza documentos a través de múltiples pasos y sintetiza la información en informes completos. A diferencia de las respuestas estándar de IA, la investigación profunda explora activamente fuentes en línea, comprueba múltiples referencias y construye sus respuestas de forma iterativa mientras muestra su trabajo a través de una cadena de pensamiento visible.

La herramienta combina la navegación web, el análisis de documentos y funciones especializadas para abordar tareas complejas. Cuando se le plantea una pregunta, busca exhaustivamente en las fuentes disponibles y verifica la información en múltiples referencias, y puede gestionar tareas que van desde la investigación académico hasta el análisis de mercado y la documentación técnica.

OpenAI afirma que la investigación profunda es particularmente eficaz para extraer detalles específicos de documentos grandes, comparar información entre fuentes y proporcionar conclusiones bien documentadas. El sistema está actualmente disponible para usuarios Pro con un límite de 100 consultas mensuales, lo que refleja su naturaleza de computación intensiva, aunque la compañía dice que se extenderá gradualmente a otros niveles de suscripción.

"La investigación profunda puede identificar, evaluar, reevaluar y sintetizar información para tareas intensivas en conocimiento en cuestión de minutos, funciones que normalmente tardarían varias horas en completarse", afirma Timothy DeStefano, profesor asociado de investigación en la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown. "Esto representa un impulso de productividad potencialmente significativo para los usuarios, lo que podría mejorar la innovación corporativa".

Sin embargo, señala que la investigación profunda puede tener problemas con las preguntas que requieren datos privados, por lo que su eficacia depende de las necesidades de datos específicas de su aplicación.

"Aunque el precio de 200 dólares al mes es asequible para muchos profesionales de las empresas estadounidenses, puede resultar prohibitivo para algunas personas o empresas, lo que puede provocar disparidades en la productividad", añadió. "Además, dada la naturaleza sesgada de la herramienta, podría contribuir a las disparidades salariales, haciéndose eco de los patrones observados durante la última revolución digital".

A medida que OpenAI amplía su iniciativa de investigación profunda, IBM adopta un enfoque diferente para avanzar en los sistemas de razonamiento de IA con su familia de modelos Granite. Mientras tanto, Gan y otros investigadores han desarrollado Satori, un marco de IA de código abierto que mejora el razonamiento mediante la autorreflexión.

Al igual que el aprendizaje por refuerzo de OpenAI a partir del feedback humano (RLHF), que fue fundamental en el entrenamiento de ChatGPT, Satori mejora sus capacidades de razonamiento en dos fases. Primero, afina su marco analítico a menor escala. Luego utiliza aprendizaje por refuerzo para refinar su razonamiento en conjuntos de datos más amplios.

"Satori está diseñado para mejorar la capacidad de la IA para realizar descubrimientos científicos y resolver problemas", explica Gan. "No se trata solo de automatización, sino de perfeccionar la capacidad de la IA para aplicar los conocimientos aprendidos a nuevos dominios".

Gan dice que la aparición de la investigación profunda y Satori destaca un enfoque creciente en las herramientas de IA para aplicaciones comerciales y de investigación. En finanzas, las herramientas de comercio cuantitativo impulsadas por IA ya analizan conjuntos de datos masivos para identificar patrones más rápido que los analistas humanos. Del mismo modo, los asistentes de IA están remodelando la investigación jurídica, resumiendo la jurisprudencia, redactando argumentos jurídicos e incluso prediciendo los resultados de los casos.

Uno de los mayores mercados para la investigación impulsada por la IA es el farmacéutico, donde las empresas están aprovechando la IA para identificar nuevos candidatos a fármacos. Las firmas de capital riesgo y los inversores de capital privado también están estudiando las herramientas de investigación de la IA para agilizar los procesos de diligencia debida. En lugar de pasar semanas analizando informes financieros y de mercado, estados financieros y panoramas competitivos, las empresas podrían utilizar la IA para generar análisis que destaquen los riesgos y las oportunidades clave.

El ingreso de OpenAI en este ámbito sigue a Copilot for Finance de Microsoft y al asistente financiero impulsado por GPT de Bloomberg, que pueden automatizar tareas de investigación complejas. Mientras tanto, DeepSeek, de China, está adoptando un enfoque diferente con DeepSeek-R1, un modelo de código abierto creado para el razonamiento profundo en matemáticas, codificación y lenguaje. A diferencia de sus rivales de código cerrado, DeepSeek-R1 está disponible de maneragratuita bajo una licencia del MIT, lo que lo convierte en una opción rentable para investigadores y empresas. A medida que la investigación con IA se intensifica, estos competidores amplían los límites del razonamiento automático y cambian la forma en que se analiza la información.