Los agentes de IA, sistemas autónomos impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que pueden realizar acciones, llamar a herramientas e interactuar con el software, ya no se limitan a responder preguntas. Están empezando a funcionar más como compañeros de trabajo digitales.
NVIDIA ha presentado recientemente AI-Q y AgentIQ, un nuevo plan y kit de herramientas de código abierto destinado a ayudar a las empresas a implementar varios agentes simultáneamente para abordar problemas complejos. Estas herramientas están diseñadas para permitir a los agentes razonar, planificar y trabajar juntos en diferentes plataformas de software. Esta iniciativa supone una incursión más profunda de NVIDIA en el ámbito de los agentes, uniéndose a IBM, que ya ha estado desarrollando sistemas agénticos para uso empresarial a través de su plataforma IBM® watsonx Orchestrate.
IBM watsonx Orchestrate permite a los agentes prediseñados conectarse a más de 1500 herramientas empresariales, agilizando las tareas en todos los departamentos sin necesidad de código ni revisiones importantes del software. Como tal, forma parte de una tendencia más amplia en la IA empresarial que hace hincapié en los sistemas escalables e integrados capaces de gestionar operaciones del mundo real.
“Es una ventana para llevar la automatización a todos los rincones de la empresa”, afirma Maryam Ashoori, directora sénior de Gestión de Productos de IBM watsonx.ai, en una entrevista con IBM Think. “Puede conectar los LLM y la IA generativa a todos sus flujos de trabajo existentes”.
En el centro de estos avances se encuentra un concepto conocido como orquestación multiagente, un enfoque que se basa en los principios de la ingeniería de software y de la colaboración humana. A diferencia de los asistentes de IA anteriores, que estaban diseñados para realizar tareas únicas, los sistemas orquestados coordinan múltiples agentes, cada uno de los cuales es responsable de una función específica. Un agente puede recuperar datos, otro analizarlos y un tercero puede resumir y distribuir los resultados.
Ashoori describe los sistemas de agentes como una forma de conectar los LLM con los flujos de trabajo empresariales existentes, en los que cada parte de una tarea puede ser gestionada por un agente especializado. “Debido a la falta de conocimientos sobre IA y a la complejidad de la pila tecnológica actual, las empresas buscan soluciones listas para usar. Eso es lo que proporcionan estos agentes”, afirma Ashoori. “Puede disponer de un agente preconfigurado que se comunica con una API, se conecta a SAP o Workday y encadena tareas para realizar el trabajo. No es necesario ser desarrollador, solo tiene que arrastrar, soltar y configurarlo según sus necesidades”.
Los sistemas multiagente plantean nuevos retos en materia de arquitectura, fiabilidad y observabilidad. Ahí es donde entran en juego infraestructuras como AI-Q de NVIDIA e IBM watsonx Orchestrate. Ambas tienen como objetivo proporcionar a las empresas un andamiaje que pueda escalarse y adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio sin tener que empezar desde cero.
IBM ya ha introducido agentes de IA orquestados en una amplia gama de sectores. Avid Solutions afirma que ha reducido los errores en los proyectos en un 10 por ciento utilizando sistemas similares. Dun & Bradstreet, una empresa de servicios financieros, utilizó agentes de IA para reducir el tiempo dedicados a las tareas de compras hasta en un 20 por ciento.
En algunos casos, estos agentes se utilizan para automatizar funciones de back-office, como el procesamiento de facturas o el enrutamiento de solicitudes internas. En otros, se aplican a operaciones de primera línea, como la gestión de las interacciones con el servicio de atención al cliente o el escaneo de documentos para el cumplimiento normativo.
Aun así, la tecnología no es totalmente autónoma. La supervisión humana sigue siendo un elemento clave, especialmente en entornos sensibles o regulados. “Hasta la fecha, no he visto ni una sola implementación de agentes que sea capaz de tomar las medidas adecuadas sobre un conjunto de datos sin intervención humana”, afirma Ashoori. “La magnitud de las posibles consecuencias indeseadas es elevada”.
Esta preocupación ha llevado a las empresas a crear sistemas “human-in-the-loop”, en los que los agentes de IA proponen acciones, pero requieren la aprobación humana antes de ejecutarlas. Esa estructura puede ayudar a mitigar el riesgo y, al mismo tiempo, mejorar la confianza de los usuarios, un área que Ashoori ha estudiado de manera exhaustiva.
Con AI-Q y AgentIQ, NVIDIA ofrece una alternativa más centrada en los desarrolladores, con el objetivo de ayudar a las empresas a diseñar sistemas multiagente que se puedan adaptar a diversas necesidades operativas. AI-Q es una arquitectura de referencia que incorpora las capacidades de computación acelerada y las asociaciones de almacenamiento de NVIDIA, junto con herramientas de software como NeMo Retriever, los microservicios NIM y los modelos de razonamiento Llama Nemotron. AgentIQ, lanzado como una herramienta de código abierto en GitHub, proporciona observabilidad y ajuste del rendimiento para los agentes de IA. También permite la creación de perfiles y la trazabilidad, características cada vez más buscadas por las empresas que buscan transparencia en la toma de decisiones automatizada.
NVIDIA afirma que AgentIQ se integra con diversas plataformas y marcos, entre los que se incluyen Agentforce de Salesforce, Rovo de Atlassian, Azure AI Agent Service de Microsoft y ServiceNow. También funciona con LangGraph, CrewAI y Letta, lo que permite a los desarrolladores trabajar en sus entornos preferidos.
La confianza sigue siendo uno de los obstáculos más importantes para la adopción de la IA en entornos empresariales. Hace unos años, Ashoori fue coautor de un artículo titulado “In AI We Trust?”, en el que se exploraban los factores que influyen en la capacidad de los seres humanos para confiar en la toma de decisiones de la IA.
“Puede que no le importe que una IA le sugiera dónde pedir la cena”, afirma Ashoori. “Pero cuando se trata de decisiones de contratación, revisiones legales o evaluaciones de riesgos financieros, la gente quiere entender cómo se tomó la decisión y tener la capacidad de cambiarla”.
AgentIQ aborda esta cuestión permitiendo a los equipos de TI y de cumplimiento monitorizar la actividad de los agentes en tiempo real, auditar las decisiones y afinar el rendimiento. Para muchos sectores, incluidos los servicios financieros y la sanidad, ese nivel de control es innegociable.
A pesar de la creciente adopción de los sistemas agénticos, siguen existiendo retos técnicos. Ashoori señala el razonamiento y la planificación como áreas en las que los LLM actuales aún están por detrás de los humanos. “Si tuviera que señalar un avance que aún está por producirse, sería en el ámbito del razonamiento y la toma de decisiones”, afirma. “Los LLM actuales no toman decisiones. Pueden actuar y recuperar información, pero su capacidad de planificación y lógica aún es limitada”.
Los agentes de IA ya se están implementando en todos los sectores para automatizar tareas críticas y mejorar la eficiencia operativa. Visa es una de las muchas empresas que ya utilizan AgentIQ para automatizar procesos clave. La empresa ha aplicado las herramientas de perfilado de NVIDIA al análisis de correos electrónicos de phishing, lo que le permite identificar y mitigar rápidamente las amenazas, a la vez que reduce la revisión manual.
En estos casos, el objetivo no es sustituir a los empleados, sino ampliar su capacidad, afirma Ashoori. “El valor no está en prescindir de las personas”, afirma. “Está en permitir que las personas se centren en las decisiones importantes, mientras que los agentes se encargan del resto”.
Aunque IBM y NVIDIA difieren en su enfoque (una se centra en integraciones empresariales fáciles de usar y la otra en herramientas de desarrollo abiertas), ambas apuestan por un futuro en el que las redes de agentes de IA puedan gestionar tareas cada vez más complejas.
Ashoori señala que las empresas varían mucho en la forma de implementar la IA y afirma que la flexibilidad es fundamental a la hora de diseñar sistemas de agentes que se adapten a los flujos de trabajo existentes.
Para escalar la IA más allá de casos de uso aislados, muchas empresas están recurriendo a la orquestación multiagente, ya sea a través de plataformas low-code o de sistemas personalizados, afirma Ashoori. Sin embargo, la transformación de la IA empresarial, prometida desde hace tiempo, puede depender menos del rendimiento de un único modelo y más de la capacidad de los equipos de agentes y sus homólogos humanos para trabajar juntos.
A medida que la tecnología madura, los observadores afirman que el enfoque pasará de la capacidad a la coordinación: asegurarse de que el agente adecuado realice la tarea adecuada en el momento adecuado, bajo la supervisión adecuada.
“Aún es pronto”, afirma Ashoori. “Pero estamos empezando a ver cómo los sistemas agénticos pueden ayudar a las empresas a trabajar de forma más inteligente, no solo más rápida”.
Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.
Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Descubra cómo los agentes de IA y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.
Manténgase al día sobre los nuevos agentes de IA, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente y empezar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras profundizan en el futuro de los agentes de IA y más.
Cree, implemente y gestione potentes asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.
Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que puede confiar.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Tanto si opta por personalizar las aplicaciones y habilidades prediseñadas como si prefiere crear e implementar servicios agentivos personalizados mediante un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx le ofrece todo lo que necesita.