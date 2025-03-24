Los agentes de IA, sistemas autónomos impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que pueden realizar acciones, llamar a herramientas e interactuar con el software, ya no se limitan a responder preguntas. Están empezando a funcionar más como compañeros de trabajo digitales.

NVIDIA ha presentado recientemente AI-Q y AgentIQ, un nuevo plan y kit de herramientas de código abierto destinado a ayudar a las empresas a implementar varios agentes simultáneamente para abordar problemas complejos. Estas herramientas están diseñadas para permitir a los agentes razonar, planificar y trabajar juntos en diferentes plataformas de software. Esta iniciativa supone una incursión más profunda de NVIDIA en el ámbito de los agentes, uniéndose a IBM, que ya ha estado desarrollando sistemas agénticos para uso empresarial a través de su plataforma IBM® watsonx Orchestrate.

IBM watsonx Orchestrate permite a los agentes prediseñados conectarse a más de 1500 herramientas empresariales, agilizando las tareas en todos los departamentos sin necesidad de código ni revisiones importantes del software. Como tal, forma parte de una tendencia más amplia en la IA empresarial que hace hincapié en los sistemas escalables e integrados capaces de gestionar operaciones del mundo real.

“Es una ventana para llevar la automatización a todos los rincones de la empresa”, afirma Maryam Ashoori, directora sénior de Gestión de Productos de IBM watsonx.ai, en una entrevista con IBM Think. “Puede conectar los LLM y la IA generativa a todos sus flujos de trabajo existentes”.