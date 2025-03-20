Lo que nos dice el GTC de NVIDIA sobre el futuro de la IA empresarial

La Conferencia sobre Tecnología de GPU (GTC) de NVIDIA es uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. Y la "Super Bowl de la IA" de este año, como suele denominarse en los medios de comunicación, no fue una excepción: durante una semana que comenzó con la conferencia magistral de dos horas del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, el gigante de los chips reveló varias innovaciones clave para monitorizar en los próximos meses.

Desde los modelos fundacionales de código abierto hasta las asociaciones con Microsoft, GM e IBM, todas las pruebas apuntan a un tema común: NVIDIA ya no es solo un fabricante de chips. "De ser una empresa de hardware, ahora [también] quiere convertirse en una empresa de software de IA generativa", afirma el distinguido ingeniero de IBM Kunal Sawarkar en una entrevista con IBM Think. "NVIDIA está entrando en áreas en las que los jugadores tradicionalmente no lo veían como una competencia".

Según Huang, el sector de la IA se encuentra en un punto de inflexión informático de un billón de dólares con el auge del razonamiento y la IA agéntica que impulsa la demanda informática de IA.

Éstos son algunos de los avances que los expertos de IBM dicen que vigilarán en los próximos meses.