Lo que nos dice el GTC de NVIDIA sobre el futuro de la IA empresarial

La Conferencia sobre Tecnología de GPU (GTC) de NVIDIA es uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. Y la "Super Bowl de la IA" de este año, como suele denominarse en los medios de comunicación, no fue una excepción: durante una semana que comenzó con la conferencia magistral de dos horas del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, el gigante de los chips reveló varias innovaciones clave para monitorizar en los próximos meses.
Desde los modelos fundacionales de código abierto hasta las asociaciones con Microsoft, GM e IBM, todas las pruebas apuntan a un tema común: NVIDIA ya no es solo un fabricante de chips. "De ser una empresa de hardware, ahora [también] quiere convertirse en una empresa de software de IA generativa", afirma el distinguido ingeniero de IBM Kunal Sawarkar en una entrevista con IBM Think. "NVIDIA está entrando en áreas en las que los jugadores tradicionalmente no lo veían como una competencia".
Según Huang, el sector de la IA se encuentra en un punto de inflexión informático de un billón de dólares con el auge del razonamiento y la IA agéntica que impulsa la demanda informática de IA.
Éstos son algunos de los avances que los expertos de IBM dicen que vigilarán en los próximos meses.
Dos robots, uno un simpático droide y el otro un humanoide de tamaño natural ligeramente espeluznante, robaron el protagonismo en la ponencia de Huang. Pero la verdadera historia fue sobre las innovaciones que impulsan a estos robots, según Kaoutar El Maghraoui, científico principal de IBM y Nathalie Baracaldo, inventora maestra de IBM, en un episodio reciente de Mixture of Experts.
Entre estas innovaciones se destacan GR00T N1, el primer modelo fundacional de código abierto diseñado específicamente para robótica, y el Isaac GR00T Blueprint, un marco que facilita enormemente la generación de datos de movimiento sintéticos para entrenar robots antes de liberarlos en la naturaleza.
Aunque el entusiasmo por la robótica no es nada nuevo, el hecho de que estas nuevas tecnologías sean de código abierto tiene el potencial de "democratizar la IA [robótica]", afirma El Maghraoui, lo que aceleraría drásticamente el desarrollo de los robots humanoides.
La innovación robótica se había visto obstaculizada durante mucho tiempo por la falta de datos necesarios para las simulaciones. Pero el Isaac GR00T Blueprint "nos permite básicamente crear un entorno enorme en el que podemos probar [estos robots] y hacer que todo el ciclo de desarrollo sea mucho más rápido y seguro", afirma Baracaldo.
Ingrese a la tercera nueva herramienta de IA de NVIDIA para crear simulaciones de robots en tiempo real: el motor de física Newton, desarrollado en colaboración con Google DeepMind y Disney investigación. Al "alinear a los colaboradores adecuados, [NVIDIA] hace que sea muy difícil que otros se pongan al día", dice El Maghraoui.
Por último, tenga en cuenta el ordenador de IA más pequeño del mundo, el nuevo DGX Spark, que la empresa también presentó en GTC, y ahora tanto los científicos de datos como los aficionados pueden utilizar GR00T N1 y el Isaac GR00T Blueprint "para afinar e implementar la robótica" desde casa, dice El Maghraoui.
El gigante de los chips también está lanzando una nueva familia de modelos de razonamiento diseñados para proporcionar una base sólida para la IA agéntica en los negocios. Construidos sobre modelos Llama, los modelos Llama Nemotron vienen con capacidades de razonamiento que permiten la creación de agentes avanzados de IA adaptados a las necesidades de la empresa. Los modelos están disponibles en diferentes tamaños y pueden optimizarse para diversas aplicaciones empresariales.
"Los modelos de razonamiento abierto, el software y las herramientas de NVIDIA brindan a los desarrolladores y empresas de todo el mundo los componentes básicos para crear un personal de IA agéntica acelerada", dijo Huang.
"Estos modelos de razonamiento, junto con la pila de infraestructura, generarán interés en las próximas semanas o meses porque la IA agéntica es donde todos se centrarán en 2025", dice Sawarkar a Think.
Con DeepSeek causando sensación a principios de este año al prometer modelos de razonamiento baratos y de código abierto, NVIDIA está redoblando sus esfuerzos por su cuenta. Según la empresa, sus modelos superan el razonamiento estándar y los puntos de referencia de agencia. Y para reforzar aún más su posición en la clasificación, NVIDIA ya está trabajando con los principales actores tecnológicos (Microsoft, Accenture, Box y SAP) para integrar estos modelos en aplicaciones del mundo real.
El almacenamiento de IA no es llamativo, pero desempeña un papel cada vez más crítico en la aceleración del proceso de datos y los modelos de IA. IBM® Storage Scale es un almacenamiento basado en software que permite a las organizaciones gestionar mejor los datos no estructurados en entornos de almacenamiento distribuido como nubes, centros de datos y hasta el edge.
"Muchos datos empresariales no están estructurados (bloqueados dentro de correos electrónicos, archivos PDF, presentaciones, archivos de audio y vídeo y otros formatos opacos) [y] son difíciles de interpretar", afirma Vincent Hsu, vicepresidente y CTO de IBM Storage.
"Gestionar el crecimiento exponencial de los datos ha sido un reto constante y hoy en día solo el 1 % de los datos empresariales se encuentran en los LLM", afirma Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM, en una entrevista con Think. “El almacenamiento según el contenido ayuda a incorporar más datos empresariales a los modelos de IA existentes de una manera que aún está controlada y protegida contra copias de ellos. Esto puede ayudar a que los modelos sean más significativos para una organización y a desbloquear nuevos conocimientos de datos que puedan diferenciarlos. Estas nuevas capacidades se basan en el trabajo realizado tanto en IBM Research como en NVIDIA".
Hsu ve muchos casos de uso para CAS, como ayudar a garantizar que los asistentes de IA dispongan de la información contextual más reciente, lo que puede contribuir a mejorar la precisión y solucionar las alucinaciones. En última instancia, con el almacenamiento según el contenido de IBM combinado con la nueva AI Data Platform de NVIDIA para la infraestructura de IA empresarial, las empresas pueden extraer más valor de sus datos empresariales no estructurados, un ejemplo de varias asociaciones NVIDIA-IBM anunciadas en una semana ajetreada.
