Un agregador de noticias para la era de la IA

Dos años después de la revolución de la IA generativa, muchas organizaciones de noticias están experimentando con inteligencia artificial, con la esperanza de redefinir cómo puede ser la experiencia informativa.

Sara Beykpour cree que la IA puede permitir una mayor personalización e interacción. Es por eso que el empresario, y ex alumno de Twitter y Vine, lanzó recientemente la aplicación de noticias Particle, con el cofundador Marcel Molina.

"Somos un agregador de noticias que incluye enlaces a las diferentes fuentes que cubren una historia", dice Beykpour. "No resumimos artículos individuales".

Particle se centra en las historias más que en los artículos individuales, y ofrece a los usuarios múltiples perspectivas sobre un solo tema. “Lo que hace Particle es leer las noticias de todas partes. Resume una historia para usted. Así que realmente se basa en una historia en lugar de en un artículo individual, y le ofrece múltiples perspectivas sobre esa historia", añade.

La aplicación tiene dos pestañas: una le permite personalizar su feed para centrarse en las noticias que le interesan, y la otra muestra las historias de las que todos hablan.

Sin embargo, Beykpour afirma que la aplicación tiene cuidado de no permitir a los usuarios crear sus propias cámaras de eco; en el caso de las historias políticas, por ejemplo, las fuentes son variadas.

“Si quiere que su feed principal se centre únicamente en el entretenimiento, esa es su elección. Lo que es realmente importante, y algo que tenemos en cuenta, es que para las historias con un elemento político, nos aseguramos de que las fuentes sean variadas para que siempre se obtenga una perspectiva amplia", explica.