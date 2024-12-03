Un agregador de noticias para la era de la IA

Dos años después de la revolución de la IA generativa, muchas organizaciones de noticias están experimentando con inteligencia artificial, con la esperanza de redefinir cómo puede ser la experiencia informativa.
Sara Beykpour cree que la IA puede permitir una mayor personalización e interacción. Es por eso que el empresario, y ex alumno de Twitter y Vine, lanzó recientemente la aplicación de noticias Particle, con el cofundador Marcel Molina.
"Somos un agregador de noticias que incluye enlaces a las diferentes fuentes que cubren una historia", dice Beykpour. "No resumimos artículos individuales".
Particle se centra en las historias más que en los artículos individuales, y ofrece a los usuarios múltiples perspectivas sobre un solo tema. “Lo que hace Particle es leer las noticias de todas partes. Resume una historia para usted. Así que realmente se basa en una historia en lugar de en un artículo individual, y le ofrece múltiples perspectivas sobre esa historia", añade.
La aplicación tiene dos pestañas: una le permite personalizar su feed para centrarse en las noticias que le interesan, y la otra muestra las historias de las que todos hablan.
Sin embargo, Beykpour afirma que la aplicación tiene cuidado de no permitir a los usuarios crear sus propias cámaras de eco; en el caso de las historias políticas, por ejemplo, las fuentes son variadas.
“Si quiere que su feed principal se centre únicamente en el entretenimiento, esa es su elección. Lo que es realmente importante, y algo que tenemos en cuenta, es que para las historias con un elemento político, nos aseguramos de que las fuentes sean variadas para que siempre se obtenga una perspectiva amplia", explica.
La personalización, por supuesto, no es nada nuevo para los agregadores de noticias. Apple News mezcla la selección humana y algorítmica. Artifact, fundada por los creadores de Instagram, se propuso personalizar la experiencia de noticias para el público más joven antes de cerrar a principios de este año, aunque su tecnología de personalización de IA se ha integrado en la aplicación de noticias de Yahoo.
“Nos encantan todas esas aplicaciones”, dice Beykpour. "Nuestro objetivo es crear una aplicación que facilite a los usuarios mantenerse al día de las noticias. Parte de eso es mostrar, de la forma más sencilla posible, el espectro político de una historia. Pero eso es solo una pieza de un rompecabezas más grande, que incluye otras características críticas como centrarse en historias, personalización, resúmenes, preguntas y todo lo demás que ofrece Particle.
Robyn McRae, vicepresidenta global de medios de pago y automatización de marketing de IBM, destaca el valor de mostrar diferentes perspectivas, como el boletín The Flip Side: "Me resulta útil cuando [una historia] comparte ambas visiones de un tema o un problema", dice ella.
La IA se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales focos de atención de las organizaciones de noticias, y muchos editores han introducido funciones o equipos centrados en la IA dentro de sus operaciones editoriales (véase, por ejemplo, The New York Times o Hearst). Mientras tanto, OpenAI ha firmado asociaciones con las principales editoriales de EE. UU. y del mundo, incluidas Condé Nast, Axel Springer, Le Monde y The Atlantic,que proporcionan contenido periodístico en los productos de OpenAI.
A medida que evolucionan las noticias con IA, la experiencia de búsqueda también está destinada a cambiar. Empresas como Perplexity están experimentando con la integración de noticias en sus motores de búsqueda de IA para que los usuarios puedan tener acceso a las últimas noticias de fuentes creíbles. Esto cobró vida en el reciente Centro de Información Electoral de la empresa, para el que se asociaron con la AP y la organización sin ánimo de lucro Democracy Works. El verano pasado, la empresa también lanzó un programa de asociación con editores para compartir ingresos cuando se haga referencia a sus contenidos y darles acceso a su API.
Sin embargo, incluso a medida que la búsqueda con IA gana terreno, muchas de las posibilidades en este espacio siguen sin explotarse, afirma Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM.
"Las noticias van a necesitar una experiencia de interfaz de usuario personalizada", afirma. "Si pienso en una lista de 20 noticias que me interesan, me gustaría una lista de forma visual y bonita... No quiero una gran carga de texto; quiero ver una navegación rápida. Ese es el reto: cómo resolver la navegabilidad dentro de experiencias de búsqueda impulsadas por IA. Eso es lo que va a revolucionar las búsquedas".
