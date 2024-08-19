National Public Data, propiedad de Jerico Pictures, Inc., recopila datos como una empresa de verificación de antecedentes con sede en Florida. Los consumidores incluidos en las bases de datos de National Public Data no dieron su consentimiento para facilitar sus datos a la empresa.

Según la demanda presentada por Christopher Hofmann, un grupo ciberdelincuente llamado USDoD ha publicado en la dark web una base de datos que contiene los datos privados de 2,9 mil millones de ciudadanos estadounidenses, incluidos nombres completos, números de la seguridad social y direcciones. Los datos también incluían información sobre los familiares de las personas. Uno de los aspectos únicos de los datos era la longevidad: las direcciones abarcaban décadas de residencia, y algunos familiares llevaban fallecidos hasta dos décadas.

El grupo de hackers puso un precio de compra en la base de datos de 3,5 millones de dólares. VX-Underground, un sitio educativo centrado en la ciberseguridad, confirmó que la información de la base de datos de 277,1GB era real y precisa tras ser informada por el grupo de su intención de filtrar la base de datos. Dado que National Public Data no está sujeta a los requisitos de CIRCIA para infraestructuras críticas, la empresa no estaba obligada a informar la violación en un plazo de 72 horas.

"Esta PII no cifrada y no redactada se vio comprometida, publicada y luego vendida en la Dark Web, debido a los actos y omisiones negligentes y/o descuidados del demandado y a su total incapacidad para proteger los datos confidenciales de los clientes. Los hackers obtuvieron información de identificación personal (PII) del demandante y los miembros del colectivo debido a su valor para explotar y robar sus identidades. El riesgo presente y continuo para las víctimas de la vulneración de datos se mantendrá durante sus respectivas vidas", afirma la demanda.