En marzo de 2023, la administración de EE. UU. publicó el primer Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (NCSIP). Se presentó como un plan de acción del gobierno que consta de 27 objetivos estratégicos que priorizan las iniciativas críticas para proteger la seguridad nacional frente a las amenazas cibernéticas en curso.

Recientemente, se han añadido 31 iniciativas a este plan, y se han identificado varias agencias federales para liderar estos esfuerzos de cara al futuro.