Reescribiendo el guión y los datos para la IA en las películas

Desde que despegó la investigación sobre los modelos de generación de texto a vídeo, muchos en el sector de la IA anticiparon una nueva revolución en la producción de películas y televisión. El director James Cameron se unió a la junta directiva de Stability AI hace casi un año, y el ganador del Oscar Darren Aronofsky anunció recientemente una asociación con Google DeepMind. Vale la pena mencionar, también, que las películas hechas con IA podrán ganar premios Oscar, según la Academia. Y Netflix acaba de lanzar su primera serie usando IA generativa.

La IA ha sido un tema delicado en Hollywood, especialmente durante la huelga de guionistas. Muchos artistas han expresado su miedo a que su voz o imagen puedan replicarse sin su consentimiento.

Pero según Talukdar, la mayoría de los productores aún no han dado el salto a la IA. No por lo que la tecnología puede o no puede hacer, sino por temores sobre los derechos de autor. "Lo que descubrimos a nivel de estudio es que, tanto por razones legales como éticas, nadie quería tocar estos modelos debido a los datos con los que han sido entrenados", dijo.

"Independientemente de cómo se alineen las diferentes demandas y de cómo se siente el precedente, lo que es incuestionable es el temor de que si se utiliza un modelo que se ha entrenado con millones y millones de horas de metraje, se podrían estar filtrando o generando metraje protegido por derechos de autor, incluso si no es a propósito", añadió Talukdar. “Es un completo tabú para cineastas y empresas serias”.

Crear una herramienta que empodere a los artistas y alivie este miedo es la idea detrás del modelo fundacional de Moonvalley, Marey, lanzado en julio. El modelo se entrenó con contenido con licencia, según la empresa, que también se enorgullece de ofrecer un mayor control a los creadores.

“Pensamos en [nuestros clientes] como profesionales en un sentido amplio. No nos centramos en el lado del consumidor ni en los vídeos de TikTok", dijo Mooser en una entrevista con IBM Think. "Los creativos y cineastas serios necesitan controlar lo que están creando más allá de solo escribir algunas palabras".