MINISTERIO DE DEFENSA: Proyecto Minerva luchando con inteligencia

Este blog describe el recorrido de cómo IBM y MOD unieron fuerzas para crear el Proyecto Minerva; desde colaborar con IBM Consulting hasta asociarse con IBM Client Engineering. Una misión como ninguna otra, esta transformación digital llevó a los equipos a diseñar, desarrollar e implementar un prototipo para ayudar a los ingenieros del grupo de batalla a prepararse para la batalla definitiva.
Los ingenieros de combate (BGE) son Ingenieros Reales (conocidos informalmente como "zapadores"), que proporcionan asesoramiento operativo y técnico a las formaciones de combate del ejército británico en todo el mundo. Ya sea de día o de noche, llueva o haga sol, tienen la responsabilidad de planificar y asignar los servicios de ingeniería dentro de una zona militar de operaciones. Algunos ejemplos de estos servicios son el apoyo a los aeródromos, el apoyo a las instalaciones navales y portuarias, el asesoramiento en materia de infraestructuras y el apoyo a la ayuda humanitaria en caso de catástrofe (HADR).
El viaje comenzó con los BGE discutiendo uno de los temas candentes en el mundo actual... la transformación digital, y cómo esto traería beneficios a sus operaciones. Para revolucionar el papel de BGE, tenían que empezar por algún lado y esto es lo que los clientes tenían que decir:
"A principios de 2022, IBM se unió a un taller de visualización urbana de ingenieros militares en el este de Londres. Demostraron una serie de técnicas de recopilación y perfeccionamiento de información de código abierto que no habíamos considerado. En consecuencia, les preguntamos a Harriet, Dave y Alan (de IBM Consulting) si nos ayudarían a automatizar las tareas de BGE. Después de la consulta inicial, el equipo más amplio de IBM participó y organizó un taller con 10 ingenieros militares que se sumergieron en los desafíos del puesto. IBM observó la formación, aprendieron los fundamentos de la ingeniería militar y les presentamos el proceso de planificación. Luego se pusieron a construir un prototipo. Desde la demostración inicial, era evidente que habían entendido los puntos débiles de BGE y, a través de MINERVA, podían mejorar exponencialmente el rendimiento. La inversión que hicieron para comprender el problema sin duda ha valido la pena".
Los zapadores se pusieron en contacto con IBM Consulting para ayudarles a transformar sus operaciones internas. IBM Consulting inició la colaboración a través de eventos que ayudarían a lograr el propósito de adoptar tecnología para cumplir con su transformación digital.
“Tuve la suerte de conocer a James a principios de 2022, mientras nos preparábamos para participar en el taller de visualización que se celebró en Ilford en marzo de 2022. En los preparativos, mantuve llamadas regulares con James para acordar lo que podíamos aportar a la demostración explorando el reto de la digitalización y reduciendo la carga cognitiva de la toma de decisiones. Trabajé con un pequeño equipo dentro de IBM para construir un pequeño prototipo para el taller. El prototipo muestra una vista digitalizada de Ilford utilizando datos relevantes de ingeniería estructurados y no estructurados para permitir la búsqueda, visualización y análisis de los datos. Fue un día fantástico y nos permitió disfrutar mucho trabajando estrechamente con los BGE y aprendiendo más sobre los desafíos a los que se enfrentaban".
Para establecer nuevos avances digitales, IBM Consulting se asoció con IBM Client Engineering (CE), un equipo que adopta un enfoque audaz e integral de la innovación y la transformación. Al adoptar los principios fundamentales de design thinking, lean y ágil, juntos para construir, medir y ampliar nuevas ideas, se producen cambios impactantes en las empresas. El objetivo de CE es lograr la velocidad de obtención de valor y, al hacerlo, el equipo cocrea y coejecuta la solución exclusivamente con los clientes.
"Los diseñadores de Client Engineering nos guiaron a través de una serie de actividades para enmarcar un conjunto de grandes ideas. Creo que el día fue una revelación para los zapadores, que probablemente no habían experimentado antes esta forma colaborativa de trabajar y que es muy diferente a su forma de trabajar habitual. Sin embargo, se quedaron atascados y tuvimos un día increíble explorando y enmarcando ideas para llegar a la gran idea que pudiéramos llevar adelante juntos. Durante un par de días, acompañamos a los estudiantes durante su formación. Fue aquí donde se nos encendió la bombilla cuando nos dimos cuenta de cómo podíamos tener un impacto significativo en el BGE automatizando el proceso de producción de un plan de obstáculos (defensivo)".
El equipo de Client Engineering trabajó en conjunto con los equipos de IBM Consulting y especialistas técnicos en automatización de IBM para aprovechar su experiencia en el sector durante todo el proyecto y guiar el proceso de desarrollo. El compromiso de desarrollo de ocho semanas se dividió en iteraciones semanales, consistentes en reuniones periódicas para abordar las actualizaciones clave y, por supuesto, la creación de la herramienta.
El objetivo de la construcción era apoyar a los BGE en su función de planificación sin cambiar fundamentalmente el proceso. En particular, se puede observar que los BGE dedican la mayor parte del tiempo del ciclo de planificación a buscar información manualmente y a realizar tareas laboriosas, lo que resulta en muy poco tiempo para pensar realmente en el mejor plan. Una vez comprendido el problema, los arquitectos y diseñadores de IBM trabajaron con los usuarios finales para diseñar el prototipo a alto nivel para garantizar que cumpliera los objetivos.
El prototipo digitalizó información de los manuales y folletos relevantes (el Manual del Oficial de Estado Mayor y el Manual del Ingeniero Real) en un motor de reglas, IBM Operational Decision Management (ODM). La digitalización fue un paso crucial para garantizar no sólo que la información que los BGE utilizaban en la herramienta se ajustaba a la doctrina, sino también para que el proceso subyacente siguiera siendo el mismo. Para que las reglas se pudieran utilizar en la creación de una matriz de sincronización de planificación de BGE, se creó un front-end personalizado en paralelo a la digitalización de los manuales. El objetivo del front-end era permitir que los BGE usaran la herramienta de forma intuitiva para planificar misiones de forma eficaz sin necesidad de usar el manual.
“Al trabajar en estrecha colaboración con los BGE durante los talleres iniciales, pudimos crear un entendimiento compartido de los principales puntos críticos del proceso existente. Esto nos permitió tomar nota de estos puntos débiles y utilizarlos para elaborar los requisitos clave de una nueva solución. Nosotros, como equipo de IBM, no podríamos haber pedido un mejor equipo con el que asociarnos que aquellos que trabajaron con nosotros desde el MoD. Fueron siempre comunicativos con nuevas ideas y entusiasmo por probar las ideas que habíamos implementado. Sin la experiencia y el trabajo duro del equipo del MoD, no habríamos podido crear juntos un prototipo tan intuitivo y eficaz".
"Me uní al proyecto como parte de un equipo de BGE actuales y planificadores de ingenieros de formación de 25 (Close Support) Engineer Group para ayudar a IBM a comprender los requisitos del usuario final. Discutimos la necesidad de reducir el tiempo que los BGE tardan en los cálculos y la producción de productos de briefing para permitir que estos puedan dedicar este tiempo a apoyar mejor la planificación táctica en torno a ellos. Gracias a mi experiencia adquirida trabajando dentro de grupos de combate, equipos de combate de brigadas blindadas y cuarteles generales de división, ayudé al equipo de IBM a construir el producto final para que fuera fácil de usar, con factores de entrada realistas, escenarios probables donde el producto tendría que usarse y productos de output utilizables. Mi aportación fue garantizar que el producto fuera fácil de usar y que los BGE y los grupos de batalla a los que apoyan lo aceptaran rápidamente".
Durante el curso de formación, los BGE se dividieron en dos conjuntos de equipos; equipos que utilizan la herramienta original de planificación de obstáculos y equipos que utilizan el MVP desarrollado por IBM para comparar la eficacia de la herramienta. Varios miembros del equipo de desarrollo de MVP trabajaron junto con los BGE para demostrar cómo utilizar la herramienta.
“Una de las conclusiones inmediatas fue la facilidad con la que se adoptó la herramienta después de solo una demostración de 5 minutos. Los BGE que inicialmente se mostraron escépticos pronto crearon complejos planes de obstáculos y compararon estos diferentes planes con una velocidad y eficiencia incomparables a los BGE que utilizaban la solución original de planificación de obstáculos. Además del ahorro de tiempo, la herramienta redujo los errores y produjo planes en los que los estudiantes tenían mayor confianza. Los BGE reflexionaron sobre la confianza que sentían en los planes que habían elaborado, utilizando términos como "sólido desde el punto de vista logístico" y "pensamiento innovador" para describir los planes que había creado. Creo que la solución ha superado las expectativas de todos. Este fue un gran testimonio de la forma en que los IBMers y los BGE habían trabajado juntos".
La innovación en diversidad brilló en todos los aspectos del compromiso. El equipo conjunto demostró una verdadera innovación en el pensamiento y las ideas, basadas en la realidad operativa y la experiencia real.
“El éxito de este MVP se atribuye directamente al esfuerzo de desarrollo del equipo de IBM combinado con la experiencia en el dominio de los BGE y otros miembros del equipo del MoD. A lo largo del proyecto, tuvimos la suerte de contar con mujeres talentosas y capaces en IBM y los zapadores en todos los roles, contribuyendo y añadiendo valor en cada paso del camino. Sus contribuciones fueron fundamentales para lograr este MVP, y estamos profundamente agradecidos por sus ideas, habilidades y experiencia a lo largo de todo el compromiso".
“Este ha sido un gran proyecto en el que trabajar, con experiencia proveniente de muchas áreas diferentes de IBM y un cliente altamente solidario. Los plazos, aunque ajustados, siempre parecían factibles, y creo que se debió sobre todo al afán y el entusiasmo del equipo en todo momento. Se ha hecho realidad una gran herramienta con planes muy interesantes para el futuro. Esta fue la primera vez que trabajé con el equipo de Client Engineering y su pasión por crear/demostrar y la conversación con el cliente realmente brillaron, el deseo de todo el equipo de asistir a la primera prueba de la herramienta fue excepcional".
IBM fue uno de los dos únicos partners del sector invitados a asistir y hablar en la conferencia celebrada en Chatham el 15 de marzo de 2023. La conferencia contó con una amplia asistencia de la dirección del Cuerpo Superior (CDO del Ejército), la Marina Real británica y zapadores que participaron en la digitalización de todos los regimientos y grupos operativos dentro del Cuerpo de Ingenieros Reales. Un equipo conjunto de CE e IBM Consulting asistió para realizar demostraciones de la herramienta, Dave Milner y yo presentamos en la conferencia y participamos en paneles de expertos para debatir la futura transformación impulsada por la digitalización de BGE.
"Esta herramienta ha demostrado su utilidad en habilitar a los BGE para lograr su objetivo principal de apoyar la planificación del grupo de batalla. El tiempo ahorrado, la comprobación de errores y los outputs claros de la planificación son inestimables y permiten a nuestros BGE dedicar su tiempo a una planificación y un análisis del terreno más complejos".
"El MVP fue 100 % el camino correcto para nosotros. No teníamos las habilidades ni el conocimiento para diseñar una solución, pero IBM sí. A través de su facilitación evitamos nuestro sesgo de desarrollar soluciones equivocadas y nos ayudó a mantener una claridad de propósito. Este viaje ha sido un ejemplo para nosotros de llevar adelante proyectos digitales similares con un socio de confianza e integrado".
¿Hacia dónde va MINERVA ahora? Actualmente se está trabajando en los Ingenieros Reales e IBM Consulting para establecer cómo se puede incorporar mejor MINERVA en operaciones reales e integrarse con la doctrina operativa BGE como un programa totalmente financiado y un paso clave en el camino hacia la digitalización de RE. La ambición es implementar esta capacidad más adelante en 2023 en todas las BGE y unidades dentro de los zapadores. MINERVA es el "primer paso de bebé" de un largo camino, pero ha abierto la puerta a IBM para participar y desarrollar capacidades digitales y de automatización en colaboración con los ingenieros del ejército británico; la función que contiene las fuentes de datos más grandes y eclécticas del Ejército.
Client Engineering es la inversión de IBM en sus clientes para ayudar a resolver difíciles desafíos empresariales a través de la cocreación. Somos diseñadores, científicos de datos, ingenieros de tecnología y analistas de negocio a los que nos encanta trabajar con clientes y dar vida a la tecnología de IBM. ¿Tiene algún reto empresarial que le gustaría abordar de otra manera? Póngase en contacto con su representante local de IBM u obtenga más información aquí: https://www.ibm.com/es-es/client-engineering