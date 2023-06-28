MINISTERIO DE DEFENSA: Proyecto Minerva luchando con inteligencia

El equipo de Client Engineering trabajó en conjunto con los equipos de IBM Consulting y especialistas técnicos en automatización de IBM para aprovechar su experiencia en el sector durante todo el proyecto y guiar el proceso de desarrollo. El compromiso de desarrollo de ocho semanas se dividió en iteraciones semanales, consistentes en reuniones periódicas para abordar las actualizaciones clave y, por supuesto, la creación de la herramienta.

El objetivo de la construcción era apoyar a los BGE en su función de planificación sin cambiar fundamentalmente el proceso. En particular, se puede observar que los BGE dedican la mayor parte del tiempo del ciclo de planificación a buscar información manualmente y a realizar tareas laboriosas, lo que resulta en muy poco tiempo para pensar realmente en el mejor plan. Una vez comprendido el problema, los arquitectos y diseñadores de IBM trabajaron con los usuarios finales para diseñar el prototipo a alto nivel para garantizar que cumpliera los objetivos.

El prototipo digitalizó información de los manuales y folletos relevantes (el Manual del Oficial de Estado Mayor y el Manual del Ingeniero Real) en un motor de reglas, IBM Operational Decision Management (ODM). La digitalización fue un paso crucial para garantizar no sólo que la información que los BGE utilizaban en la herramienta se ajustaba a la doctrina, sino también para que el proceso subyacente siguiera siendo el mismo. Para que las reglas se pudieran utilizar en la creación de una matriz de sincronización de planificación de BGE, se creó un front-end personalizado en paralelo a la digitalización de los manuales. El objetivo del front-end era permitir que los BGE usaran la herramienta de forma intuitiva para planificar misiones de forma eficaz sin necesidad de usar el manual.